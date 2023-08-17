 توخيل: هاري كين يتأقلم سريعا وسيصنع الفارق مع البايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.08.2023

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رياضة

توخيل: هاري كين يتأقلم سريعا وسيصنع الفارق مع البايرن

القناص الإنجليزي هاري كين، الهداف التاريخي لتوتنهام ومنتخب إنجلترا، صدم في أول ظهور له بقميص ميونيخ، بخسارة كأس السوبر، "لكنه يتأقلم سريعا على البيئة الجديدة وسيكون نقطة فاصلة" لبايرن بحسب ما يرى المدرب توماس توخيل.

هاري كين يحمس لاعبي فريقه الجديد في المباراة التي خسرها بايرن أمام لايبزيغ بكأس السوبر الألماني (12/8/2023)

خاض كين أولى مبارياته في ألمانيا حين شارك بديلا في الشوط الثاني في الخسارة 3-صفر أمام لايبزيغ في كأس السوبر. ولم يلمس الكرة إلا ثلاث مرات خلال 35 دقيقة.

مختارات

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، أن القناص الإنجليزي الدولي هاري كين، المنضم حديثا لصفوف النادي البافاري سيتم الاعتماد عليه بشكل فوري عندما يبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد من البوندسليغا الجمعة على ملعب فيردر بريمن، أملا في مطاردة اللقب الـ12 على التوالي.

ويعد كين، الهداف التاريخي لتوتنهام بتسجيل 280 هدفا خلال أكثر من 430 مباراة في كل المسابقات، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 213 هدفا متأخرا بفارق 47 هدفا عن آلان شيرر. ويتصدر كين قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا بتسجيله 58 هدفا خلال 84 مباراة.
وانضم هاري كين إلى بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي في صفقة تكفت أكثر من 100 مليون يورو، لكنه بدأ مسيرته مع فريقه الجديد بالخسارة أمام لايبزيغ بثلاثة أهداف دون رد في كأس السوبر الألماني السبت الماضي.

وقال توخيل اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023): "تأثير كين لن يتضاءل من خلال الهزيمة، لقد ترك بصمته على العديد من المستويات، مدى قوته في التدريبات، كيفية أدائه في اليوم التالي للخسارة، هو أول من يأتي إلى ملعب التدريب، شخص يقود الطريق".

وأوضح توخيل "إنه يزيد فرصنا بشكل هائل في الفوز غدا، رغم أننا لن نفوز في كل مباراة، أنا مقتنع به بنسبة 100%، العمل معه كل يوم يؤكد لي ذلك".

وأشار "لكنه تغيير بالنسبة له، القدوم إلى بلد جديد بثقافة جديدة، يستغرق الأمر وقتا، لكنه يتأقلم سريعا على البيئة الجديدة المحيطة به، سيكون نقطة فاصلة كمهاجم صريح، لكنه يعطي أيضا الكثير من الخيارات في خط الهجوم".

توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ.

توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ.

وسيلعب كين في التشكيل الأساسي لبايرن أمام بريمن، ويأمل النادي البافاري أن ينجح المهاجم صاحب الـ30 عاما في حل مشاكله الهجومية التي بدأت منذ رحيل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي إلى برشلونة.

ومن جانبه قال كين "أنا مستعد ، وبالتأكيد أرغب في تسجيل أهداف".  

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

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