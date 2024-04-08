توخيل مستمر في تدريب بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم

قال ماكس إيبرل المسؤول بنادي بايرن ميونخ إن المدرب توماس توخيل باقٍ مع الفريق حتى نهاية الموسم رغم استمرار تراجع النتائج. ستكون الفرصة الأخيرة أمام البايرن لحصد لقب هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا.

أكد ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني للشؤون الرياضية اليوم الاثنين (8 أبريل/نيسان 2024) أن المدرب توماس توخيل سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم رغم استمرار تراجع النتائج.

وخسر بايرن ميونيخ بشكل عملي الصراع على لقب البوندسليغا لصالح باير ليفركوزن، بعد خسارتين متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم.

وستكون الفرصة الأخيرة أمام بايرن ميونخ لحصد لقب هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي غداً الثلاثاء مع مضيفه أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية، على أن تقام مباراة الإياب في ميونيخ الأسبوع المقبل.

وأعلن بايرن قبل عدة أسابيع أنه سينهي التعاقد مع توخيل في نهاية الموسم بالتراضي بين الطرفين، لكن إيبرل كرر التأكيد قبل السفر إلى لندن، على أنه لن يكون هناك رحيل مبكر للمدرب.

وأوضح إيبرل اليوم الاثنين "لا أعرف ما الذي من المفترض أن يحدث حال عدم تواجده حتى نهاية الموسم".

وبشأن العلاقة بين المدرب والفريق والنادي، قال إيبرل: "لو كان شيء قد تحطم، لكان علينا التفكير في الأمر". وأوضح إيبرل أنه لم يكن لديه مثل هذا الانطباع خلال الأسابيع الخمسة التي تلت توليه المنصب.

وشدد إيبرل على أن توخيل في قمة التركيز ويعمل بذهن صاف قبل مواجهة ارسنال، مضيفاً "نحن جميعاً في مركب واحد".

ع.ح/أ.ح (د ب أ)