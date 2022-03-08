 توخيل: انتزاع التأهل أمام الريال في دوري الأبطال شبه مستحيل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.04.2022

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رياضة

توخيل: انتزاع التأهل أمام الريال في دوري الأبطال شبه مستحيل

لا يأمل توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي في استمرار فريقه ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا خاصة بعد هزيمته المريرة في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، لكنه حث لاعبيه على الاجتهاد ومحاولة تعديل النتيجة.

توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم

يتوقع المدير الفني الألماني أن يقدم فريقه معركة أفضل من معركة مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن الأسبوع الماضي

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إنه من "شبه المستحيل" أن يتفادى تشيلسي الخروج من دوري أبطال أوروبا، مشدداً على ضرورة أن يحلم الفريق بتعديل الأوضاع وإخراج ريال مدريد من البطولة.

مختارات

قبيل مواجهة الفريق المهمة مع ليفربول يجد مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، نفسه مضطراً للتعامل مع أزمة نجمه روميلو لوكاكو الذي عبر عن عدم سعادته في النادي الإنجليزي وأنه يتمنى العودة إلى إنتر، فهل يهدد هدوء صفوف تشيلسي؟

سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" على موعد جديد مع "البرغوث" الأرجنتيني عندما يحلّ فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي ضيفاً في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. زيارة ميسي تعيد للأذهان مشاهد مثيرة من كلاسيكو الأرض.

وأسقطت الأهداف الثلاثة "هاتريك" التي سجلها كريم بنزيمة، تشيلسي في فخ الخسارة 1 / 3 في مباراة الذهاب لدور الثمانية والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي.

ورد تشيلسي على هذه الخسارة باكتساح ساوثهامبتون 6 / صفر في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، بينما استمر الريال في طريقه نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه على خيتافي 2 / صفر.

وسيكون أمام تشيلسي، الذي سيفتقد جهود نجمه روميلو لوكاكو بسبب الإصابة في وتر أخيل، مهمة صعبة للغاية في ملعب سانتياغو برنابيو غدا الثلاثاء.

كريم بنزيمه خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه ريال مدريد في مرمى تشيلسي خلال مباراة الذهاب

كريم بنزيمة نجم مباراة الذهاب بدون منازع

وكان توخيل واقعياً بشأن فرص فريقه في التأهل للدور قبل النهائي. ولكن يتوقع المدير الفني الألماني أن يقدم فريقه معركة أفضل من معركة مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن الأسبوع الماضي. وقال إن فرصة تخطي منافسه الإسباني ليست كبيرة لكنها تستحق المحاولة.

وقال توخيل:" من أكبر التحديات أن تلعب مباراة وأنت ضيف على ملعب برنابيو. إذا كان يجب عليك أن تفوز على الأقل بهدفين، تصبح المباراة صعبة للغاية، شبه مستحيلة. يجب أن تقدم أداء أفضل من المتوقع".

وأضاف أن الفريق لم يقتصد من قبل في جهد أو إسهام بعد تضاؤل فرصه في التأهل في أي بطولة، مؤكداً أنهم لم يفعلوا ذلك من قبل، ولن يبدأوا مباراة الغد بجهد أقل لأنهم يعرفون أنه على الأرجح لن يتأهلوا، وأكد أنه "من غير المرجح تأهلنا، ولكننا سنحاول، سنبذل قصارى جهدنا. إنها ليلة كبيرة، ومباراة كبيرة، وسنحاول أن نظهر بشكل أفضل وأن نكون في حالة أفضل مما كنا عليه في مباراة الذهاب".

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وقال المدير الفني لتشيلسي إن الفريق عانى بدنياً في مباراة الذهاب، مشيراً إلى أن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى في المباراة الواحدة مقارنة بخمسة تبديلات في الدوري الإسباني أضر بفريقه، وأضاف "نواجه عائقاً كبيراً من ناحية اللياقة البدنية، حيث يلعب ريال مدريد الموسم بأكمله بخمسة بدلاء بينما ينافس تشيلسي في المسابقة الأكثر كفاحاً من الناحية البدنية".

وقال توخيل إنه يتعين على تشيلسي أن يصل للعاصمة الإسبانية ولديه اعتقاد أن بإمكان الفريق عمل شيء ما. نحن بحاجة لسيناريو مذهل ليس أكثر. المهمة صعبة للغاية بعد مباراة الذهاب. مسموح لك دائما بأن تحلم وفي بعض الأحيان من المهم أن تتخيل وتحلم بشأن أشياء، ولكن هذا لا يغير حقيقة أنه يجب علينا أن نكون مستعدين".

واختتم تصريحاته بالقول: "سنحاول بقوة، الأمر يستحق المحاولة. نتمنى أن نحقق حلمنا، ولكن واقعياً علينا أن نستثمر الكثير".

ع.ح./ع.ش. (رويترز، د ب أ)

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