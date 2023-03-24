توخل: توقيت مجيئي مفاجئ لكنني سأبذل كل جهدي للفوز بالألقاب!

قال المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ توماس توخل في مؤتمر صحفي السبت (25 آذار/مارس 2023): "سواء كنتم تصدقونني أم لا، فقد كنت مندهشًا بعض الشيء في أول ثلاثين ثانية من محادثتنا الأولى. لم يكن لدي أي فكرة عمّا كنا نناقشه. أصبح من الواضح بسرعة أن الآمر كان عاجلًا".



وأضاف المدرّب الألماني الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع تشلسي في العام 2021: "كنت مندهشًا تمامًا. التوقيت كان مفاجئًا. لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق يوم الثلاثاء، لم يكن هناك أي اتصال من قبل".

وبعد فترة معقدة في الدوري مع ثلاثة تعادلات وهزيمتين وخمسة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات، والتنازل عن الصدارة لصالح الغريم بوروسيا دورتموند، قرر بايرن الانفصال عن مدربه يوليان ناغلسمان الذي كان مرتبطًا معه بعقد حتى العام 2026، ليخلفه توخل بعقد حتى حزيران/يونيو 2025.

وكان توخل (49 عامًا) أقيل من تدريب تشلسي في أيلول/سبتمبر 2022 وأصبح حرًا منذ ذلك الحين ويقيم في ميونيخ.

تركة ناغلسمان

ولايزال بايرن ينافس على ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، لكن مسؤولي الفريق قرروا إقالة ناغلسمان والاستعانة بتوخل قبل شهرين فقط من نهاية الموسم، وذلك في أعقاب تراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

وقال توخل في المؤتمر الصحفي: "الحمض النووي للنادي محدد بشكل واضح للغاية، الأمر يتعلق بالفوز، وكذلك بطريقة تحقيق الفوز، الفريق يتم تشكيله بناء على ذلك، إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا وأكثرها موهبة، بإمكانك المنافسة على أي لقب من خلال هذا الفريق".

لا يشعر الكثير من مشجعي بايرن بالسعادة بالتغيير الذي حدث في منصب المدير الفني.

ويلتقي توخل مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في قمة مباريات البوندسليغا يوم الأول من نيسان/أبريل المقبل، خلال ظهوره الأول مع بايرن ميونيخ، وأشار بالقول: "إنها مباراة كبيرة قادمة، أكبر بالنسبة لنا الآن، هي مباراة كبيرة في كرة القدم الألمانية ... هي مرحلة حاسمة من الموسم".

وأكد توخل أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه في محاولة للفوز بالألقاب الثلاثة، البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ولا يشعر الكثير من مشجعي بايرن بالسعادة بالتغيير الذي حدث في منصب المدير الفني، وأشار بعضهم عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن توخل لن يبق طويلًا في "أليانز أرينا"، وأن ولايته لن تدوم أكثر من عامين مثلما حدث له مع دورتموند ووباريس سان جيرمان وتشيلسي، نظرًا لأسلوبه الحاد في التعامل.

م.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)