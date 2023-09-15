توجيه تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني الى نجل الرئيس بايدن

وجه القضاء الفدرالي الأمريكي الخميس (14 سبتمبر/أيلول 2023) إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي مخدرات، في حين كان قد أقر في تلك الفترة أنه استهلك مخدرات.

وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن "قام بتصريح مكتوب كاذب عمدا" وقد حاز تاليا السلاح الناري بطريقة غير قانونية.

وأتت الاتهامات الموجهة إلى هانتر بايدن من هيئة محلفين فدرالية كبرى وأصدرها ديفيد فايس الذي يحقق منذ سنوات عدة بشأن نجل الرئيس وقد عين قبل فترة قصيرة مدعيا عاما خاصا.

ويؤكد هانتر بايدن الذي عانى من فترات إدمان مخدرات وكحول أنه توقف عن استهلاكها منذ 2019 إثر تدخل زوجته الثانية ميليسيا، ووالده.

وأعلن الجمهوريون الثلاثاء فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج متهمين الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد" وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.

وكان نجل الرئيس الأمريكي قد توصل في حزيران/يونيو إلى اتفاق أول مع ديفيد فايس في ديلاوير كان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده. إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.

وهانتر بايدن متّهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) مستفيدا من اسم والده ونفوذه.

وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده، الذي لطالما أكد وقوفه إلى جانب نجله في متاعبه الشخصية والقضائية . وقال بايدن قبل فترة قصيرة بشأن الاتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بطريقة غير قانونية "لم يرتكب نجلي أي سوء، أنا أُثق به".

ع.ج.م/و. ب (أ ف ب، دب أ)