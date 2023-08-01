توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020

ترامب بعد توجيه اتهامات إليه: "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم"

انتقد ترامب المدعي العام في نيويورك لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات دون تقديم أدلة. وقال ترامب بعد توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".