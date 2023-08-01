توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020

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تم توجيه لائحة اتهام ضد دونالد ترامب بأربع تهم جنائية بسبب جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020. تركز التهم على مخططات ترامب وحلفائه لتخريب نقل السلطة وإبقائه في المنصب، رغم خسارته أمام جو بايدن.
أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية وستجري محاكمته بسبب قضية دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز. وترامب يدفع ببراءته ويقول أنه "ضحية للاضطهاد السياسي".
يواجه دونالد ترامب الكثير من القضايا والتحقيقات والاتهامات الفيدرالية. يرى البعض أن ترشح ترامب للرئاسة يضع البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.
أدلى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس بتصريحات منتقدة لترامب ستؤدي على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين الرجلين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة.
انتقد ترامب المدعي العام في نيويورك لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات دون تقديم أدلة. وقال ترامب بعد توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".
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