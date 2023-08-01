 توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020 | DW الأخبار | DW | 02.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020

تم توجيه لائحة اتهام ضد دونالد ترامب بأربع تهم جنائية بسبب جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020. تركز التهم على مخططات ترامب وحلفائه لتخريب نقل السلطة وإبقائه في المنصب، رغم خسارته أمام جو بايدن.

المزيد من المركز الإعلامي

School shootings: Texas tries to boost security in schools Bildbeschreibung: Sami Baig, a Texas high-school student and member of the student-led March for Our Lives advocacy group fighting for better gun laws. Herkunft: DW Ort: Houston, Texas, USA Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: USA Waffen, Waffengesetze, Amoklauf, Schulsicherheit, Texas

عام مدرسي جديد في أمريكا وخشية من حوادث إطلاق نار عشوائية جديدة 01.08.2023

اليونسكو توصي بإضافة البندقية إلى قائمة التراث المهددة بالانقراض

اليونسكو توصي بوضع البندقية على قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض 01.08.2023

كيف تقوم مدن مثل سيول بكوريا وميديلين بكولومبيا بتجهيز مدنها للتعامل مع الحرارة القاتلة؟

حلول لتخفيف درجة حرارة جزر الحرارية لتبريد المناطق الحضرية 01.08.2023

Melbourne, Australia, July 31st 2023: Hayley Raso 16 Australia celebrates scoring her teams second goal during the 2023 FIFA Womens World Cup Group B football match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium AAMI Park in Melbourne, Australia. Noe Llamas / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xNoexLlamasx/xSPPx spp-en-NoLlSp-20230731-NLA05882

استراليا تفوز على كندا في مونديال السيدات لكرة القدم برباعية نظيفة 31.07.2023

المزيد DW الأخبار

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gibt während eines Besuchs des Karrierecenters der Bundeswehr Stuttgart ein Statement. Der Verteidigungsminister informierte sich über die Personalgewinnung der Bundeswehr +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعيد النظر بعلاقاتها مع النيجر بعد الانقلاب هناك 02.08.2023

With the headquarters of the ruling party burning in the back, supporters of mutinous soldiers demonstrate in Niamey, Niger, Thursday, July 27 2023. Governing bodies in Africa condemned what they characterized as a coup attempt Wednesday against Niger's President Mohamed Bazoum, after members of the presidential guard declared they had seized power in a coup over the West African country's deteriorating security situation. (AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou)

فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر 02.08.2023

تقول أوكرانيا إنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا إجمالاً ، لكنها لم تحقق اختراق كبير.

كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ 01.08.2023

Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال 01.08.2023

اقرأ أيضا

Former President Donald J. Trump waves as he arrives for the NCAA Wrestling Championships, Saturday, March 18, 2023, in Tulsa, Okla. (AP Photo/Sue Ogrocki)

في سابقة.. توجيه تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق ترامب 31.03.2023

أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية وستجري محاكمته بسبب قضية دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز. وترامب يدفع ببراءته ويقول أنه "ضحية للاضطهاد السياسي".

Former President Donald Trump attends an event with supporters at the Westside Conservative Breakfast, in Des Moines, Iowa, Thursday, June 1, 2023. (AP Photo/Charlie Neibergall)

كيف يمكن أن يؤثر توجيه الاتهام لترامب على السباق للبيت الأبيض؟ 10.06.2023

يواجه دونالد ترامب الكثير من القضايا والتحقيقات والاتهامات الفيدرالية. يرى البعض أن ترشح ترامب للرئاسة يضع البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

Mike Pence, Ex-Vizepräsident der USA, spricht in der Ronald Reagan Presidential Library & Museum. (zu dpa «Berichte: Justizministerium will Pence zu Sturm auf Kapitol befragen») +++ dpa-Bildfunk +++

مايك بنس: التاريخ سيحاسب ترامب على الهجوم على الكابيتول 12.03.2023

أدلى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس بتصريحات منتقدة لترامب ستؤدي على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين الرجلين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة.

Former U.S. President Donald Trump appears in court for an arraignment on charges stemming from his indictment by a Manhattan grand jury following a probe into hush money paid to porn star Stormy Daniels, in New York City, U.S., April 4, 2023, in this courtroom sketch REUTERS/Jane Rosenberg

ترامب بعد توجيه اتهامات إليه: "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم" 05.04.2023

انتقد ترامب المدعي العام في نيويورك لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات دون تقديم أدلة. وقال ترامب بعد توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".