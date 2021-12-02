توجه مستدام: شجر عيد ميلاد للإيجار

ما هي زينة عيد الميلاد المفضلة لديك؟

شجرة عيد الميلاد، نجمة عيد الميلاد، إكليل عيد الميلاد، الجوارب ومغارة الميلاد - بالنسبة للعديد من الأوروبيين تعتبر هذه الأشياء جزءا من العيد. سواء كانوا يحتفلون بعيد الميلاد أم لا. ما هي زينة الكريسماس المفضلة لديك؟