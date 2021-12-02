توجه مستدام: شجر عيد ميلاد للإيجار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في ألمانيا يتم قطع حوالي 30 ألف شجرة عيد ميلاد في العام. وقد أصبحت شركات الآن تؤجر أشجار عيد الميلاد في أحواض، لُتزرعها بعد انقضاء العيد في التربة من جديد.
شجرة عيد الميلاد، نجمة عيد الميلاد، إكليل عيد الميلاد، الجوارب ومغارة الميلاد - بالنسبة للعديد من الأوروبيين تعتبر هذه الأشياء جزءا من العيد. سواء كانوا يحتفلون بعيد الميلاد أم لا. ما هي زينة الكريسماس المفضلة لديك؟
استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.
من المألوف في كثير من البلدان وضع شجرة عيد الميلاد في المنازل والأماكن العامة وتزيينها. فهذه الأشجار تعمل على إضفاء أجواء وأضواء احتفالية. ولكن من أين أتى هذا التقليد في الواقع؟ وماذا يعني بالضبط؟ وما رأي الكنيسة فيه؟
العديد من الطقوس والعادات التي تصاحب الاحتفالات بأعياد الميلاد ضاربة في القدم تناقلتها الأجيال، غير أن بعضها نشأ حديثا وظهر في ضوء التطورات الاجتماعية والثقافية التي عرفتها ألمانيا خلال القرنيين الماضيين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول