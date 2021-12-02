 توجه مستدام: شجر عيد ميلاد للإيجار | يوروماكس | DW | 18.12.2022

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يوروماكس

توجه مستدام: شجر عيد ميلاد للإيجار

في ألمانيا يتم قطع حوالي 30 ألف شجرة عيد ميلاد في العام. وقد أصبحت شركات الآن تؤجر أشجار عيد الميلاد في أحواض، لُتزرعها بعد انقضاء العيد في التربة من جديد.

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