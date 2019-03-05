 توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين ليصبح أغلى صفقة في التاريخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين ليصبح أغلى صفقة في التاريخ

يبدو أن أسعار انتقال لاعبي كرة القدم لا حدود لها في ظل تنافس الأندية على جلب أحسن اللاعبين إليها مثل نادي توتنهام الانجليزي، الذي كشف عن تصوراته المالية للتخلي عن قائده المهاجم هاري كين.

هاري كين قائد توتنهام الإنجليزي وهدافه

هاري كين قائد توتنهام وهدافه، حدد النادي الآن مبلغ انتقاله بـ227 مليون يورو، ويقال إن هناك اهتماما من قبل ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب.

حدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه.

مختارات

أفاد تقرير إخباري بأن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سوف يستأنف تدريباته. وفي هذا السياق شدد وزير الداخلية في ولاية بفاريا أن على نوادي كرة القدم احترام تدابير الحجر الصحي. (05.04.2020)

كان من المفترض أن يدخل موسم كرة القدم الآن مرحلته الحاسمة على مستوى العديد من الدوريات الأوروبية وغيرها، غير أن جائحة كورونا أوقفت كل شيء حتى إشعار آخر. فكيف يشغل النجوم الألمان في الخارج وقتهم تحت الحجر الصحي. (05.04.2020)

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء الملعب الجديد، وتعادل ديون النادي نحو 725 مليون يورو، بحسب مواقع رياضية. 

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين.

 

م.أ.م/ ص. ش ( د ب أ)

  • Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag: Hamburger SV - Werder Bremen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

  • Bundesliga 4. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayern München | Franco Di Santo (picture-alliance/dpa/Guido Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

  • Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart (picture-alliance/R.Rudel)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

  • Florida Cup Soccer (picture-alliance /S. A. Miller)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

  • DFB Pokal - FC Augsburg vs. RB Leipzig (picture-alliance)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

  • Bundesliga Hamburg vs Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

  • FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

  • Deutschland Alex Meier (picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


 

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League Achtelfinale | Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund | Jadon Sancho

نجم بوروسيا دورتموند يسيل لعاب كبار أوروبا 05.03.2019

تراقب أعين عدة أندية أوروبية كبيرة موهبة كروية تتألق هذا الموسم بشكل لافت للغاية مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني. نجم متصدر "البوندسليغا" من المتوقع أن ينتقل قريباً إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان.

Fussball l Barcelona vs Real Madrid l 4:1 - Enttäuschung

ريال مدريد يضحي بغاريث بيل من أجل نجم توتنهام 04.03.2019

يبدو أن غاريث بيل يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد. "الميرنغي" مستعد أكثر من أي وقت مضى للتضحية بالنجم الويلزي، من أجل الحصول على خدمات نجم يتألق منذ سنوات برفقة فريق توتنهام الإنجليزي. فمن هو؟

Fußball Europa League Atletico Madrid - Arsenal

الأندية الإسبانية تُواصل الهيمنة على الكرة الأوروبية 04.05.2018

يبدو أن الأندية الإسبانية عاقدة العزم على مواصلة زعامتها الكروية في "القارة العجوز"، في ظل تراجع واضح لبعض الأندية الأوروبية الكبيرة. فما هو سر تسيد الإسبان مؤخرا لعالم الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية؟.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين ليصبح أغلى صفقة في التاريخ

زلزال في برشلونة.. هل يطيح كورونا بإدارة الفريق الكاتالوني؟

رئيس لايبزيغ يدلي بدلوه في مسألة رحيل نجم ناديه إلى ليفربول

كورونا "فيلم كارثي" أم "فرصة" لأوليفر كان في بايرن ميونيخ

مورينيو يعتذر بعد خرقه قواعد العزل الخاصة بكورونا

قطر تنفي تقديم رشاوى لاستضافة المونديال وبلاتر يؤكد وجود تدخل!