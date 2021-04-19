توتنهام الإنجليزي يقيل مدربه البرتغالي مورينيو

أكد نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب تراجع أداء ونتائج النادي اللندني.
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم (الاثنين 19 أبريل/ نيسان 2021) إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. وجاءت إقالة مورينيو قبل أقل من أسبوع على نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وبحسب صحيفتا "ذي ميرور" و"تيليغراف" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن مورينيو ( عاما58) دفع ثمن النتائج المخيبة للآمال لتوتنهام الذي يحتل حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتقلصت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويخوض توتنهام بذلك بطولة دوري السوبر الأوروبي المثيرة للجدل في غياب مورينيو كما يشارك في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام مانشستر سيتي على استاد ويمبلي دون المدرب البرتغالي أملا في حصد أول لقب له منذ 13 عاما.
وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على استلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك نتيجة تراجع نتائج الفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.
ونقل توتنهام عن رئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي قوله "لقد كان جوزيه وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحدياً لنا كفريق. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال الوباء (فيروس كورونا)". وتابع ليفي "على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا كلانا. سيكون دائماً موضع ترحيب هنا ونود أن نشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم".
وكشف النادي اللندني أن راين مايسون سيتولى مهام إدارة الفريق في تمارين اليوم تحضيراً للقاء الأربعاء ضد ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز، على أن يتم تقديم أي مستجد في الوقت المناسب.
ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الانكليزي أنه ارتكب خطأ، عندما أجرى تدريبا رجل لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، وذلك بعدما انتشرت صور لهما على شبكات التواصل في إحدى المساحات الخضراء في لندن.
وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سهام النقد إلى نجم ليفربول محمد صلاح. "الداهية" طالب الدولي المصري بالقيام بأمر معين في اللحظات الأخيرة من المباراة. فيما أضاف "الريدز" فريق تشيلسي إلى قائمة ضحاياه في "البريميرليغ".