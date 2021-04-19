توتنهام الإنجليزي يقيل مدربه البرتغالي مورينيو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم (الاثنين 19 أبريل/ نيسان 2021) إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. وجاءت إقالة مورينيو قبل أقل من أسبوع على نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وبحسب صحيفتا "ذي ميرور" و"تيليغراف" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن مورينيو ( عاما58) دفع ثمن النتائج المخيبة للآمال لتوتنهام الذي يحتل حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتقلصت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض توتنهام بذلك بطولة دوري السوبر الأوروبي المثيرة للجدل في غياب مورينيو كما يشارك في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام مانشستر سيتي على استاد ويمبلي دون المدرب البرتغالي أملا في حصد أول لقب له منذ 13 عاما.

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على استلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك نتيجة تراجع نتائج الفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.

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ونقل توتنهام عن رئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي قوله "لقد كان جوزيه وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحدياً لنا كفريق. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال الوباء (فيروس كورونا)". وتابع ليفي "على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا كلانا. سيكون دائماً موضع ترحيب هنا ونود أن نشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم".

وكشف النادي اللندني أن راين مايسون سيتولى مهام إدارة الفريق في تمارين اليوم تحضيراً للقاء الأربعاء ضد ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز، على أن يتم تقديم أي مستجد في الوقت المناسب.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)