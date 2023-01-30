توتر في القدس وقصف إسرائيلي على غزة ردا على صواريخ فلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع عشرات الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى بالقدس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2023). وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها اضطرت إلى دخول الحرم المسجد الأقصى بعد أن تحصن "محرضون مقنعون" داخله وبحوزتهم الألعاب النارية والعصي والحجارة. وكان آلاف المصلين معتكفين في مجمع المسجد الأقصى بمناسبة شهر رمضان.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "وقعت الاشتباكات بعد أن تحصن عدة مئات من المصلين المسلمين في المسجد الأقصى بعد الصلاة. وبعد حوالي ساعة، بدأت الشرطة في إخلاء المصلين بسلام. ومع ذلك، بقي عشرات المصلين الملثمين داخل المسجد، فيما وردت أنباء عن استخدام شرطة مكافحة الشغب قنابل الصوت لتطهير المنطقة ".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أنها أوقفت "أكثر من 350 شخصا" خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وعزز هذا الاقتحام خلال شهر رمضان وعشية عيد الفصح اليهودي، المخاوف من أن ينتقل التوتر الذي يعتمل منذ عام شهد تصاعدا في العنف في نهاية المطاف إلى المسجد الأقصى، حيث اندلعت اشتباكات في 2021، مطلقة شرارة حرب استمرت عشرة أيام مع غزة.

واستنكرت القيادة الفلسطينية اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى ووصفته بأنه "جريمة". وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير".

بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. وشدد أبو الغيط، في بيان نشرته الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، على أن "هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".

كما أثار اقتحام الأقصى ردود فعل عربية غاضبة. ففي عمان، استنكرت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى"، كما "شجبت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى".

وتشارك الدولتان في الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتهدئة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل وتحقيق الهدوء، والتي شملت عقد مؤتمرين في الآونة الأخيرة أحدهما في العقبة والآخر في شرم الشيخ.

ويذكر أن إسرائيل قد أعلنت القدس بجزأيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل. ويُنظر إلى "قانون القدس" على أنه ضم فعلي للجزء الشرقي من المدينة ذات الأغلبية العربية. وقد أبطل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 ذلك، حيث اعتبر هذا القرار لاغٍ، كما أن معظم الدول لا تعترف بهذه الخطوة. ويتعين توضيح وضع مدينة القدس في مفاوضات السلام، إذ يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة ذات السيادة.

إطلاق صواريخ من غزة

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء غارات جوية على قطاع غزة إثر إطلاق 9 قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وسط توتر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت بعدة صواريخ موقعين على الأقل يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وحركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية 4 منها، تبع ذلك رصد إطلاق 4 قذائف إضافية سقطت في منطقة مفتوحة، لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية نحوها.

جاء ذلك بينما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أكثر من 240 فلسطينيا بالاختناق ورضوض واعتقال عشرات آخرين في مصادمات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اقتحامها المصلى القبلي في المسجد الأقصى لإخراج المعتكفين بداخله.

ع.أ.ج/ ع ش/ م.س ( رويترز، أ ف ب، د ب أ)