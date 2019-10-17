 توتر سياسي في العلاقات بعد استدعاء عمان سفيرها من تل أبيب | أخبار | DW | 31.10.2019

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أخبار

توتر سياسي في العلاقات بعد استدعاء عمان سفيرها من تل أبيب

يشوب التوتر العلاقات بين الأردن وإسرائيل وذلك بعد استدعاء عمان لسفيرها بتل أبيب للتشاور على خلفية اعتقال أردنيين. وفي حين تؤكد تل أبيب أهمية الاعتقال، اعتقلت الأردن مواطنا إسرائيليا قالت إنه دخلها بصورة "غير شرعية".

Ayman Safadi jordanischer Außenminister (Reuters/M. Hamed)

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، وصول سفيرها لدى تل أبيب، غسان المجالي،  مساء الأربعاء ( 30 أكتوبر/ تشرين الأول) عقب قرار استدعائه للتشاور احتجاجاً على اعتقال اثنين من المواطنين الأردنيين بالسجون الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في بيان: "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما غير القانوني" واللاإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور كخطوة أولى". وتابع الصفدي: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

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وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قد قال في بيان إن "الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبد الرحمن مرعي وعن هبة اللبدي. واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في السادس من الشهر الحالي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنَين الأردنيين.

وتقول عمان إن هبة عبد اللبدي (24 عاما) اعتقلت في 20 آب/ أغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي (28 عاما) فتم اعتقاله في الثاني من أيلول/ سبتمبر، والاثنان اعتقلا لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية المحلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر وحالتها الصحية متردية، أما عبد الرحمن فيعاني من مرض سرطان الدماغ وسبق ان خضع لعمليات جراحية.

وأوضحت تلك المصادر أن هبة كانت في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها فيما كان عبد الرحمن في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

من جهتها أكدت إسرائيل على لسان تسيبي حوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إن المحتجزين من "المشتبه بهم في مخالفات أمنية". لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وزارة الخارجية الأردنية أكدت عبر تغريدة نشرتها على تويتر زيارة القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب اليوم المواطنة الأردنية هبة اللبدي  في مركز احتجازها للاطمئنان عليها واسنادها والوقوف على حالتها الصحية ومجمل اوضاعها.

وأكدت الوزارة في بيان  قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال مواطن إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة بصورة "غير شرعية". وأضافت أن "السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات

ويشوب التوتر العلاقات بين الأردن وإسرائيل في الآونة الأخيرة. وتخشى المملكة من أن يبدد ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية الآمال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلا. يذكر أن الأردن ومصر هم الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان أبرمتا معاهدة سلام مع إسرائيل.

ع.أ.ج/  ص ش (د ب ا، رويترز، بترا)

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