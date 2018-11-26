 توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.11.2018

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سياسة واقتصاد

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.

Ukraine Marineschiffe (Reuters/V. Yevgeny)

توتر جديد شهدته الساحة الأوروبية خلال الساعات القليلة الماضية بين روسيا وأوكرانيا، بعد إطلاق البحرية الروسية النار على ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية ما أدى لإصابة عدد من الجنود الأوكرانيين، فيما احتجزت القوات الروسية الزوارق الأوكرانية الثلاثة بمن عليها.

روسيا تقول إن الزوارق الأوكرانية دخلت مياه إقليمية روسية بصورة غير مشروعة قاصدة مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة واستفزازية قرب جسر القرم، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية، متهمة أوكرانيا بالسعي "لخلق حالة صراع".

أما أوكرانيا فتقول: إن روسيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقاً كان قد تم بين كييف وموسكو حول استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش، وأكدت أنها أعطت إخطاراً مسبقا للروس بأن السفن ستتحرك عبر المضيق.

رد فعل روسي "عنيف"؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دافع عن رد فعل بلاده، مؤكدا أنه جاء نتيجة "استفزاز انتهك السيادة الروسية"، ودعا "الجهات الغربية الراعية لأوكرانيا إلى تهدئة الموقف".

وعلى الجانب الأوكراني أعلن الرئيس بيترو بوروشينكو فرض الأحكام العرفية في البلاد خلال الستين يوماً المقبلة وأن بلاده "ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم".

إلينا سوبونينا، مستشارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في موسكو، لا ترى أن رد فعل موسكو كان عنيفا على الإطلاق. "فلا يوجد قتلى وحتى الجرحى حالتهم جيدة ويتعافون، بل إن البحرية الروسية حذرت السفن الأوكرانية عدة مرات من الاقتراب إلى المنطقة، ولما لم تستجب السفن الأوكرانية اضطرت البحرية الروسية لإطلاق نيران تحذيرية، وهو أمر لم يتجاوز السلوك العسكري في هذه المواقف ولم يتجاوز الأطر الدولية المتعارف عليها"، كما تقول سوبونينا. 

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (picture-alliance/AP/Russia's Federal Security)

لقطة من فيديو تظهر فيه سفينة حربية روسية وهي تصطدم بإحدى السفن الأوكرانية الثلاث في بحر آزوف

وأكدت مستشارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في موسكو أن البحرية الروسية فوجئت بالتحرك العسكري الأوكراني ونفت علم بلادها بما أعلنته أوكرانيا من أنها أبلغت الجانب الروسي مسبقاً بتحركات سفنها الثلاث، مؤكدة على أن "ما حدث يمثل انتهاكاً للسيادة الروسية ".

لكن سامر إلياس الكاتب المتخصص في الشؤون الروسية يرى أن "التصرف الروسي جاء عنيفاً ومقصوداً وكان بمثابة رسالة واضحة للجانب الأوكراني بأنها تريد تطبيق قواعد جديدة في هذه المنطقة".

تهديد اقتصادي وسياسي لأوكرانيا

ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعتبر محوراً استراتيجياً ذا أهمية قصوى لكل ٍمن روسيا وأوكرانيا. وافتتحت موسكو في أيار/مايو الماضي جسرا عبر المضيق، يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. ويعد مضيق كيرتش نقطة الدخول الوحيدة إلى بحر آزوف.

ورأى سامر إلياس، الكاتب المتخصص في الشؤون الروسية في مقابلة له مع DW عربية، أن مضيق كيرتش ممر مائي شديد الأهمية لأوكرانيا، حيث يربط البحر الأسود مع ميناء ماريوبيل أهم موانئ أوكرانيا والذي تصدر عبره كييف الكثير من الخامات والمنتجات الزراعية، "ويبدو أن روسيا تريد التضييق على أوكرانيا وترغب بشكل أو بآخر إلغاء صفة البحر الدولي عن بحر آزوف وتحويله إلى بحيرة مغلقة تخضع للنفوذ الروسي".

تحركات عسكرية تخاطب الداخل الروسي والأوكراني

Russland Krim | Schiff versperrt Durchfahrt an der Straße von Kertsch (Imago/ITAR-TASS/A. Pavlishak)

ولا يخفى على أحد أن أوكرانيا ستشهد في العام المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما أشار مراقبون للشأن الروسي الداخلي إلى وجود حالة تململ من النخبة السياسية الحاكمة للبلاد.

وفي هذا السياق، يرى إلياس أن روسيا في ظل تراجع شعبية النخب الحاكمة في الفترة الأخيرة ربما أرادت أن ترفع بشكل أو بآخر نسبة تأييد القاعدة الشعبية الروسية للقيادة، "كما أن الانتخابات الأوكرانية تقترب ويرغب الرئيس الحالي في الاحتفاظ بموقعه خاصة وأن منصب الرئاسة سيكون عليه تنافس شديد بين الرئيس الحالي ويوليا تيموشينكو التي صعدت في استطلاعات الرأي الأخيرة ما يجعله - الرئيس الأوكراني- قلق على منصبه".

ويضيف إلياس بأن التحرك الروسي أفشل أحد الشعارات الأساسية التي يرفعها الرئيس الأوكراني، وهي الجيش القوي بجانب شعار تقوية النزعة الإيمانية ونشر اللغة الأوكرانية، وأن "التصرف الروسي الأخير أرسل رسالة للداخل الأوكراني بأن شعارات الرئيس غير قابلة للتطبيق ما يعني أنه خسر جزءا من قاعدته الشعبية".

وتتفق سوبونينا مع هذا الرأي، ولكن فقط فيما يتعلق بشق الانتخابات الروسية، حيث ترى أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو "يبدو أنه يريد أن يحسن من مواقفه السياسية قبل الانتخابات الأوكرانية كأحد السيناريوهات، بل وربما يكون التصعيد حجة لإلغاء الانتخابات نفسها ليستمر في الحكم".

أوروبا في مأزق

وعلى إثر التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني، دعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي كلاًّ من روسيا وأوكرانيا إلى نزع فتيل التوتر، وطالب موسكو بأن تضمن مجدّداً حرية العبور في مضيق كيرتش. واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس  أن إعاقة روسيا الملاحة في بحر آزوف "غير مقبولة".

وفي هذا الصدد، يقول إلياس إن روسيا كانت في صراع دائم مع الغرب ومن أهم محاور هذا الصراع سيطرتها على شبه جزيرة القرم نظراً لمخاوفها من توسع الناتو باتجاه الشرق.

ويضيف الكاتب المتخصص في الشؤون الروسية أن الجانب الأوروبي يجد نفسه في مأزق، "فإذا لم يرد على التهديدات الروسية الحالية فإنه بشكل أو بآخر يقبل بأن يصبح بحر آزوف بحيرة روسية ما يشكل تهديداً اقتصادياً وسياسيا لأوكرانيا"، متوقعاً أن تذهب أوروبا إلى مزيد من العقوبات على روسيا في الفترة المقبلة "لأنها إن لم تفعل فستبدو وكأنها تركت أوكرانيا وحدها أمام روسيا دون حماية أو دعم".

وترى إلينا سوبونينا، مستشارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في موسكو، أن هذا الحادث سيكون له تداعيات سلبية على العلاقات بين روسيا وأوروبا، لكنها تعتقد أن "الأوروبيين يفهمون أن روسيا لم تستفز الطرف الأوكراني وأن كييف هي من بدأ التصعيد والاستفزاز".

سيناريوهات لمآلات النزاع

مختارات

أعلنت كييف حالة التأهب القصوى بعد إطلاق القوات الروسية النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خلال محاولتها لعبور مضيق كيرتش الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، فيما يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم التصعيد بين الجانبين. (26.11.2018)

لم يقتصر التعاون التركي الروسي على الجانب السياسي فحسب فيما يخص الأزمة السورية، إنما شمل أيضا الجانبين الاقتصادي والعسكري، إذ تشهد هذه العلاقات تنسيقا ونموا كبيرا. فإلى ماذا سيفضي هذا التعاون بين البلدين؟ (19.11.2018)

فيما يعتقد إلياس أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تتطور إلى معركة صغيرة جداً ومحدودة، "فالجانب الروسي أخذ ما أراده حتى الآن من احجتاز السفن ومنعها من التحرك بالطريقة التي تريدها أوكرانيا عبر مضيق كيرتش، فارضاً إرادته، ولهذا السبب ليس متوقعاً أن تكون هناك حربا شاملة".

أما الخبيرة الروسية سوبونينا فترى أن "احتمالات التصعيد موجودة، لكن المؤكد هو أن روسيا لن تكون البادئة، كما لم تكن هي أول من بدأ بهذا التصعيد، وأن المؤشر الإيجابي يتمثل في أن روسيا لا ترغب في هذا التصعيد، ويبدو أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان ذلك أيضاً، وسنرى ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف التوتر".

يشار إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، رداً على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش. واندلع القتال في شرق أوكرانيا، حيث اتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في المنطقة.

عماد حسن

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

استطاع فلاديمير بوتين أن يتدرج في حياته من منصب عميل للاستخبارات السوفياتية إلى رئيس لروسيا. بوتين حقق فوزاً كاسحاً في 19 مارس/ آذار 2018 ليظفر بولاية رابعة عن عمر يناهز 65 عاما. بالصور: محطات بارزة في حياة بوتين. (19.03.2018)  

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