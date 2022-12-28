توترات منذرة بالخطر بين صربيا وكوسوفو

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أغلقت حكومة كوسوفو أكبر معبر حدودي مع جارتها صربيا. دولة كوسوفو المستقلة، التي تأسست عام 2008، لم تتمكن حكومتها في بريشتينا من السيطرة بشكل كامل على الأجزاء الشمالية، التي تقطنها غالبية صربية.
التوترات في شمالي كوسوفو تتصاعد. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة، فيما أعلنت موسكو عن دعمها لصربيا في هذا النزاع، عقب زيارة الرئيس الصربي للحدود رفقة رئيس أركان الجيش.
دعا الاتحاد الأوروبي كوسوفو وصربيا إلى محادثات لنزع فتيل الأزمة بينهما، فيما قالت برلين إنها تراقب بقلق التوترات على الحدود، مشيرة إلى أن المستشار شولتس يحاول إجراء اتصالات مع رئيسي حكومتي البلدين من أجل نزع فتيل الخلاف.
على ضوء التوترات الأخيرة بين كوسوفو وصربيا، يحذر الخبير في شؤون منطقة البلقان، كونراد كليفينغ في حوار مع DW، من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في الأزمة الأوكرانية ويدعو إلى ضم كوسوفو لحلف الناتو.
القوميون الصرب، يثيرون نزاعات في دولة البوسنة والهرسك المتعددة القوميات والأديان. وهؤلاء يتلقون الدعم من روسيا واليمين المتطرف ومناهضي الإسلام في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير المخاوف من انفجار الوضع ونشوب نزاع مسلح.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول