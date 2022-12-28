 توترات منذرة بالخطر بين صربيا وكوسوفو | DW الأخبار | DW | 28.12.2022

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DW الأخبار

توترات منذرة بالخطر بين صربيا وكوسوفو

أغلقت حكومة كوسوفو أكبر معبر حدودي مع جارتها صربيا. دولة كوسوفو المستقلة، التي تأسست عام 2008، لم تتمكن حكومتها في بريشتينا من السيطرة بشكل كامل على الأجزاء الشمالية، التي تقطنها غالبية صربية.

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