توترات في باكستان بعد صدور حكم بسجن عمران خان ثلاث سنوات

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تسود حالة من التوتر في باكستان في أعقاب صدور حكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة.
لم تنتظر السلطات طويلا في باكستان حتى ألقت القبض على رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان مباشرة بعد صدور حكم بسجنه لإدانته بتهم فساد. فيما يُتوقع أن يؤجج إلقاء القبض عليه حدة التوترات في البلاد.
يقول خبراء إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والاتهام بالتآمر السياسي الذي أطلقه الأخير عقب ذلك ضد خليفته شهباز شريف ووزير الداخليية وقائد كبير في الجيش، يدفعان بالبلاد إلى منحدر "خطير".
انطلقت محاكمة ضابط احتياط ألماني بتهمة نقل معلومات حساسة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي. وتجري محاكمة ضابط الاحتياط (65 عاما)، في محكمة دوسلدورف العليا. وإذا ثبتت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن تصل لعشر سنوات.
ينتشر بشكل كبير لفظ الإسلاموفوبيا أو "رهاب الإسلام" في العالم منذ سنوات. حالياً هناك يوم عالمي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فكيف تم إقرار هذا اليوم؟ وما هي خطورة الظاهرة؟ وكيف تنتشر في ألمانيا؟
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