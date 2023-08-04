 توترات في باكستان بعد صدور حكم بسجن عمران خان ثلاث سنوات | DW الأخبار | DW | 05.08.2023

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توترات في باكستان بعد صدور حكم بسجن عمران خان ثلاث سنوات

تسود حالة من التوتر في باكستان في أعقاب صدور حكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة.

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In this grab taken from video released on Friday, Aug. 4, 2023, a drone manoeuvers as it approaches the vessel claimed to be a Russian large landing ship, the Olenegorsky Gonyak, close to the Black Sea port of Novorossiysk. Russia had accused Ukraine of attacking its Black Sea navy base in the port of Novorossiysk with sea drones. (via AP)

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