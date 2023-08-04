توترات في باكستان بعد صدور حكم بسجن عمران خان ثلاث سنوات

اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.. أربع حقائق عن ظاهرة خطيرة!

ينتشر بشكل كبير لفظ الإسلاموفوبيا أو "رهاب الإسلام" في العالم منذ سنوات. حالياً هناك يوم عالمي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فكيف تم إقرار هذا اليوم؟ وما هي خطورة الظاهرة؟ وكيف تنتشر في ألمانيا؟