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توافق إثيوبي سوداني على حل الخلافات... في غياب مصر؟

اتفاق إثيوبي سوداني على حل سلمي لملفي الحدود و"سد النهضة" بطريقة سلمية وفقا لآليات مشتركة بين البلدين، فما حيثيات هذا الاتفاق، وكيف تنظر القاهرة إلى هذه التفاهمات بين الخرطوم وأديس أبابا؟