توافق إثيوبي سوداني على حل الخلافات... في غياب مصر؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اتفاق إثيوبي سوداني على حل سلمي لملفي الحدود و"سد النهضة" بطريقة سلمية وفقا لآليات مشتركة بين البلدين، فما حيثيات هذا الاتفاق، وكيف تنظر القاهرة إلى هذه التفاهمات بين الخرطوم وأديس أبابا؟
قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، في عملية لا تزال تثير غضب جارتيها، دولتي المصب مصر والسودان.
يستمر النزاع حول سد النهضة، وقالت مصر إنها تقدمت باعتراض إلى مجلس الأمن على خطط إثيوبيا بعدما أبلغتها أديس أبابا نيتها ملء السد في موسم الفيضانات. يتزامن ذلك مع زيارة وساطة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي.
في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.
أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول