 توافق إثيوبي سوداني على حل الخلافات... في غياب مصر؟ | مسائية DW | DW | 02.12.2022

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مسائية DW

توافق إثيوبي سوداني على حل الخلافات... في غياب مصر؟

اتفاق إثيوبي سوداني على حل سلمي لملفي الحدود و"سد النهضة" بطريقة سلمية وفقا لآليات مشتركة بين البلدين، فما حيثيات هذا الاتفاق، وكيف تنظر القاهرة إلى هذه التفاهمات بين الخرطوم وأديس أبابا؟

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إعلان إثيوبيا بناء 100 سد.. هل يعقّد أزمة سد النهضة؟ 01.06.2021

Die Übersicht zeigt den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm. Der künftig größte Staudamm Afrikas sorgt seit Jahren für Streit zwischen Äthiopien, Ägypten und dem Sudan. Die Länder haben nun eine größe Hürde überwindet: Der Stausee ist gefüllt. Doch das Problem ist längst nicht gelöst. Denn Wasser wird weltweit künftig immer knapper werden - und Spannungen um Wasserresourcen wie den Nil werden steigen.

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19.02.2022 This general view shows the site of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, Ethiopia, on February 19, 2022. - Ethiopia's massive hydro-electric dam project on a tributary of the Nile has raised regional tensions notably with Egypt, which depends on the huge river for 97 percent of its water supply. Government officials said the dam would begin producing electricity on Sunday, more than a decade since work first started. (Photo by Amanuel SILESHI / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة 12.08.2022

قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، في عملية لا تزال تثير غضب جارتيها، دولتي المصب مصر والسودان.

Die Übersicht zeigt den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm. Der künftig größte Staudamm Afrikas sorgt seit Jahren für Streit zwischen Äthiopien, Ägypten und dem Sudan. Die Länder haben nun eine größe Hürde überwindet: Der Stausee ist gefüllt. Doch das Problem ist längst nicht gelöst. Denn Wasser wird weltweit künftig immer knapper werden - und Spannungen um Wasserresourcen wie den Nil werden steigen.

إثيوبيا تخطط لملء سد النهضة ومصر تحتج لدى مجلس الأمن 30.07.2022

يستمر النزاع حول سد النهضة، وقالت مصر إنها تقدمت باعتراض إلى مجلس الأمن على خطط إثيوبيا بعدما أبلغتها أديس أبابا نيتها ملء السد في موسم الفيضانات. يتزامن ذلك مع زيارة وساطة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي.

Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien, aufgenommen am 25.11.2017. Der Damm wird derzeit auf dem Blauen Nil gebaut und wird der größte Staudamm Afrikas werden. Das Bauwerk sorgt aber für Spannungen vor allem mit Ägypten, die Sorge um ihren Anteil am Nilwasser haben. (zu dpa Der Kampf um das Nilwasser vom 07.12.2017) Foto: Gioia Forster/dpa

رسمياً.. انطلاق عملية توليد الكهرباء في سد النهضة 20.02.2022

في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.

A general view of the Sudan-Ethiopia border, March 23, 2021. Those going hungry inside Tigray aren't making it as far as the border post where a fading Sudanese flag whipped near soldiers watching a no man's land at dusk. Their task is to take the names of the battered new arrivals walking in from Ethiopia, then send them for registration. There, the Tigrayans will be asked their ethnicity. For once, they'll be free to answer. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

قلق أفريقي من تصاعد التوتر العسكري بين إثيوبيا والسودان 29.06.2022

أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.