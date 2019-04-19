 تواصل هرب السعوديات.. شقيقتان تطلبان اللجوء في جورجيا | عالم المنوعات | DW | 19.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

تواصل هرب السعوديات.. شقيقتان تطلبان اللجوء في جورجيا

هرباً من القيود الأكثر صرامة في العالم التي تفرضها سلطات الرياض على النساء، وصلت شقيقتان سعوديتان إلى جورجيا، حيث طالبن المجتمع الدولي بالحماية وتريدان طلب اللجوء في "أي بلد يشعرهما بالأمان".

Screenshot Twitter - Georgia Sisters (Twitter)

زار مسؤولون من دائرة الهجرة في جورجيا شقيقتين سعوديتين أطلقتا مناشدة للحصول على حماية دولية بعدما هربتا من المملكة، بحسب ما قالت مسؤولة جورجية، مؤكدة أنهما ستحصلان على المساعدة لتقديم طلب لجوء. وفي منشور على "تويتر" تحت اسم "جورجيا سيسترز" (شقيقتان في جورجيا)، قالت السعوديتان إنهما "علقتا في جورجيا" بعدما ألغت السلطات في الرياض جوازي سفرهما.

ونشرت الفتاتان صوراً لجوازي سفرهما حيث عرفتا عن نفسيهما على أنهما مها (28 عاماً) ووفاء السبيعي (25 عاماً). وقالت مها في تسجيل مصور على "تويتر": "نحن في خطر. أرجوكم أنقذونا". فيما قالت إحداهما في تسجيل آخر لم يظهر وجهها "نريد تقديم طلب لجوء في أي بلد آمن (...) إذا عدنا إلى السعودية سيتم قتلنا".

من جانبها صرّحت الناطقة باسم وزارة الداخلية الجورجية سوفو مدينارادزي أن ممثلين عن قسم الهجرة التابع للوزارة "زاروهما الخميس ودعوهما لبدء إجراءات اللجوء. بإمكانهما الشعور بالأمان وحماية حقوقهما مضمون في جورجيا". وأفادت الوزارة لاحقاً في بيان أن الشقيقتين: "وافقتا على الانتقال إلى منشأة مخصصة لطالبي اللجوء للخضوع للإجراءات المنصوص عليها في القانون الجورجي".

دعوات حقوقية

من جانب آخر أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان سابق أنها تتابع وضعهما "عن كثب". بدورها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجورجية لحمايتهما من "أي شخص قد يؤذيهما أو يجبرهما على العودة إلى السعودية خارج إرادتهما".

وشرعت الفتاتان السعوديتان في نشر تغريدات تتحدث عن وضعهما منذ الثلاثاء. وقالت وفاء السبيعي في تسجيل مصور إن والدهما وأشقاءهما قدموا إلى جورجيا للبحث عنهما. وأفادت بالقول: "هربنا من الاضطهاد الذي تمارسه عائلتنا بحقنا لأن القوانين في السعودية أضعف من أن تحمينا".

وأوضح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جورجيا عبر "فيسبوك" أن أي شخص "يطلب الحماية الدولية في جورجيا بإمكانه الحصول على إجراءات لجوء منصفة وفعّالة". وتفرض السعودية قيوداً على النساء تعد بين الأكثر صرامة في العالم.

ليست القضية الأولى

وفي قضية مشابهة في آذار/ مارس الماضي، وصلت شقيقتان سعوديتان تبلغان من العمر 20 و18 عاماً إلى بلد ثالث بعدما علقتا في هونغ كونغ عقب تمكنهما من الحصول على تأشيرات لأسباب إنسانية استجابة لطلبهما الحصول على ملاذ آمن للفرار من عائلتهما التي قالتا إنها تسيء معاملتهما.

وفي مطلع العام، سلطت الأضواء على السعودية رهف محمد القنون بعدما فرت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا. وتحدثت الكثير من السعوديات اللواتي هربن من المملكة لوسائل الإعلام والمجموعات الحقوقية عن استخدام المسؤولين السعوديين وأفراد عائلاتهن أساليب عدة تتراوح بين الإقناع والإجبار لملاحقتهن.

ع.غ/ ط.أ

  • Reema Bandar Al Saud | saudische Prinzessin (Getty Images/B. Barket)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    ريما بنت بندر.. أول سفيرة للسعودية

    في سابقة من نوعها، اختارت السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في واشنطن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلد. التنصيب لاقى ترحيبا واسعا من طرف السعوديات، وخاصة اللواتي يناضلن من أجل المساواة بين الجنسين.

  • Porträt - Hala Aldosari (privat)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    هالة الدوسري .. خليفة خاشقجي في واشنطن بوست

    أعلنت صحيفة واشنطن بوست عن اختيار الناشطة والمعارضة هالة الدوسري خلفاً للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تُتهم السعودية بقتله في قنصليتها بإسطنبول. وقررت الصحيفة أيضا ترجمة مقالات الدوسري للغة العربية. تُعرف الدوسري بأنها ناشطة وكاتبة في مجال الحقوق والحريات، وتم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

  • Lubna S. Olayan (picture alliance/dpa/K. Selmaoui)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    لبنى العليان .. أكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018

    وهي الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها. وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي الايرلندية، بحسب سيرتها الذاتية. اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كأكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018.

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    سمر بدوي .. أشجع نساء العالم

    عُرفت سمر بدوي بنضالها من أجل الدفاع على حقوق النساء والدعوة إلى المساواة بين الجنسين، كما أنها شقيقة رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وهي زوجة المعارض والسجين وليد أبو الخير. وبدوي محتجزة منذ عام 2016، وتسببت في حدوث أزمة سعودية كندية عام 2018 بعد مطالبة الأخيرة بالإفراج عنها. حازت سمر على جائزة أشجع نساء العالم عام 2012.

  • Sarah Al Suhaimi First Woman to Chair Saudi Arabia Stock Exchange - Riyadh (picture-alliance/abaca)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    سارة السحيمي .. أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية

    استطاعت سارة السحيمي أن تكون أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول". وشغلت سارة مناصب مهمة في مؤسسات مصرفية كبرى ببلدها، سواء العمومية أو الخاصة، كـ"الأهلي كابيتال" و"مجموعة سامبا المالية".

  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف

    تعد منال الشريف واحدة من أهم السعوديات اللواتي كافحن من أجل قيادة السيارة. وعملت خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الاجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين قبل أن يسمح للسعوديات بذلك. ألفت كتاب "القيادة نحو الحرية" الذي تُرجم إلى عدة لغات.

  • Nahed Taher (picture-alliance/M.Voskresenskiy)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الدكتورة ناهدة طاهر .. سيدة أعمال ناجحة

    حصلت ناهد طاهر على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، وبعدها على الماجستير في الاقتصاد المالي ومن ثم دكتوراه من جامعة لانكاستر في المملكة المتحدة. وعملت في مجال الاقتصاد وعينت كأول سعودية ترأس بنكا استثماريا خليجيا هو غولف ون بالبحرين 2005. وعملت كرئيسة للدائرة الاقتصادية للبنك الأهلي التجاري سابقا، وحازت على جائزة أفضل مدير تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2005 .

  • Twitter Screenshot Maram Butairi (Twitter)

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    مرام البتيري .. من أفضل مدربات الكرة النسائية

    فازت مرام البتيري بجائزة أفضل مدرب في دوري الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات في البحرين، هذا إلى جانب عملها كمحللة مالية لدى أرامكو السعودية. مرام تنشط في المجالين الرياضي والاقتصادي، وهي مدربة كرة قدم، ومحكمة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

    الناشطة الحقوقية هتون الفاسي

    الدكتورة هتون الفاسي أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض، وهي تنشط منذ زمن بعيد من أجل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة، واشتهرت بدفاعها عن حقوق المرأة و مطالبتها بمشاركتها السياسية في المملكة، اعتقلتها السلطات السعودية في حزيران/يونيو عام 2018. الكاتبة: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

حصري لـ DW: سعوديات بألمانيا يكشفن عن ملاحقة سفارة بلادهن لهن

تتعرض بعض السعوديات، ممن هربن إلى ألمانيا طلباً للجوء، بشكل مستمر للتهديد من قبل عائلاتهن. DW تحدثت إلى أربع سعوديات، يشتبهن في وقوف السفارة السعودية وراء تهديدهن وتسليط نساء عربيات للتجسس عليهن في مراكز إيواء اللاجئين. (20.02.2019)  

الشابة الهاربة رهف تتحدث عن حياة "العبودية" في السعودية ومستقبلها في كندا

لفتت حالة الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى كندا الأنظار للقواعد الاجتماعية الصارمة بالمملكة. وقالت الشابة إن عائلتها تبرأت منها والقدوم لكندا "يستحق المخاطرة". مضيفة "آمل أن تكون حريتي مصدر إلهام لغيري من النساء". (15.01.2019)  

هونغ كونغ تمدد مهلة بقاء شقيقتين سعوديتين هاربتين لشهر آخر

بعد قصة الفتاة السعودية التي لجأت لكندا، ظهرت قصة جديدة لشقيقتين سعوديتين تمكنتا من الهرب ودخول هونغ كونغ. وتعيشان مختبئتين هناك منذ 6 شهور. ويقول محاميهما إنهما لا يمكنهما العودة للسعودية نظرا لارتدادهما عن الإسلام. (07.03.2019)  

قضية الإماراتية #هند_البلوكي تفجر جدلا على شبكات التواصل

سيدة إماراتية تفجر قضية جديدة مثيرةً بذلك تفاعلا قويا على شبكات التواصل الاجتماعي على غرار قضية السعودية رهف القنون، بعد أن اضطرت لترك بلدها وأطفالها الأربعة وتقديم طلب لجوئها في مقدونيا. (12.02.2019)  

كندا تمنح حق اللجوء لشابة سعودية فرت من أهلها إلى تايلاند

في تطور متسارع في قضية الشابة السعودية، التي فرت من أهلها إلى تايلاند، قال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده منحت رهف القنون حق اللجوء مؤكدا "وافقنا على طلب الأمم المتحدة". وكانت الفتاة قد رفضت لقاء والدها في تايلاند. (11.01.2019)  

نساء سعوديات يحطمن أسوار المجتمع المحافظ

استطاعت نساء سعوديات النجاح في مجالات عدة رغم المجتمع السعودي المحافظ، ومنهن من تبوأت مناصب سياسية واقتصادية مهمة وأخريات قبعن خلف القضبان بسبب مطالبتهن بحقوق المرأة. في ألبوم صور نستعرض بعض أهم السعوديات. (08.03.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 