تواصل عملية إجلاء معقدة لركاب سفينة سياحية في ساحل النرويج

أفادت مصادر صباح اليوم الأحد (24 مارس آذار 2019) بأن المئات ما زالوا عالقين على متن السفينة السياحية النرويجية "فايكينغ سكاي"، حيث تُجرى عملية إنقاذ واسعة في مياه البحر الهائجة قبالة سواحل غرب النرويج. وكان مسؤولون نرويجيون قد ذكروا في وقت سابق بأن السفينة السياحية تعرضت لعطل في محركها على الساحل الغربي مما استدعى عملية إجلاء طارئة لجميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 1373 شخصا.

وقالت الشرطة في إقليم "مور أوج رومسدال" في أقصى شمال غربي النرويج، إن السفينة "فايكينغ سكاي" أرسلت نداء استغاثة ظهر أمس السبت. وأكدت الشركة المشغلة للسفينة السياحية في وقت لاحق أن السفينة كان على متنها 915 راكبا علاوة على طاقم مكون من 458 فردا.

ونشرت شبكة (إن.آر.كيه) الإذاعية لقطات تظهر السفينة "فايكينغ سكاي" وهي تتعرض لأمواج عنيفة في منطقة ليست بعيدة عن امتداد صخري من الساحل المعروف باسم هوستادفيكا.

وتمّ إرسال العديد من المروحيات والسفن إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء ركاب السفينة، حسب خدمة الإنقاذ البحري النرويجية. وبحلول صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ 297 شخصا، طبقا لتقارير إعلامية.

وكانت الشرطة قد ذكرت أنه بحلول الساعة الثانية إلا ربع فجر الأحد بالتوقيت المحلي تم إنقاذ أول 230 راكبا ونقلهم إلى الشاطئ. وتم ايداعهم في مركز للطوارئ في بلدة برينهالين، 500 كيلومتر شمالي أوسلو. وذكرت وكالة (إن.بي.تي) للأنباء ان ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

وواجهت عملية الانقاذ عقبة عندما واجهت سفينة شحن كانت قادمة لمساعدة "فايكينغ سكاي" لمشاكل في المحرك، مما جعلها عالقة في نفس المنطقة التي توجد بها السفينة السياحية.

و.ب/ م.س (د ب أ، تويتر)