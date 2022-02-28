++ تواصل الهجوم الروسي وأوكرانيا تقاوم بشراسة.. تغطية متواصلة ++

الاثنين (28 شباط/ فبراير 2022)

أوكرانيا تطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تطلب ضمها "فورا" إلى الاتحاد الأوروبي. وكان تقرير إخباري قد قالت إن زيلينسكي، ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين، مسألة انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. وغرد زيلينسكي عبر موقع تويتر: "أيضا أجريت أيضا محادثة هاتفية مع أورزولا فون دير لاين. تحدثنا عن قرارات ملموسة بشأن تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا، والمساعدات المالية الكلية (من الاتحاد) وانضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكانت رئيسة المفوضية تحدثت أمس الأحد في صالح فكرة انضمام أوكرانيا للتكتل. وقالت فون دير لاين لمراسل شبكة "يورو نيوز" الإخبارية عندما سألها أمس الأحد عن انضمام كييف للتكتل: "في الواقع، ومع مرور الوقت، هم (الأوكرانيون) ينتمون إلينا. إنهم واحد منا ونريدهم داخل التكتل."

استعدادات لبدء محادثات سلام

قال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي إن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف. وأوضح للتلفزيون الروسي "كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين". ومن المفترض أن تجرى مفاوضات في بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية.

وحسب الرئاسة الأوكرانية فقد وصل الوفد الأوكراني إلى حدود بيلاروسيا لإجراء المفاوضات. وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية.

وزيرة الدفاع الألمانية: يجب أخذ تهديدات بوتين النووية على محمل الجد

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن قلقها بشأن التهديد غير المباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلق بالأسلحة النووية.

وقالت لامبرشت في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الاثنين: "يجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد، وقبل كل شيء يجب أن يتم مراقبته من قبل استطلاعاتنا... ولكن يجب أيضا أن نضع ذلك في سياق أنه (بوتين) لم يتقدم في هجومه وحربه بالسرعة التي كان يتصورها على الأرجح... لقد تصور أن الأمر سيُنجز بصورة أسرع، والآن عليه أن يتصرف، وهذا هو سبب هذه الإشارات. ومع ذلك، رأينا كيف أن بوتين لا يمكن التنبؤ به، ولذلك يجب أن نكون يقظين للغاية الآن .. سيتعين علينا أيضا التحدث عن ذلك في الناتو".

وأعلنت لامبرشت أنه جاري تسليم أسلحة من ألمانيا إلى أوكرانيا "ولن يستغرق الأمر أياما، بل نتحدث عن ساعات".

روسيا تعلن "تفوقها الجوي" على كامل الأراضي الأوكرانية

من جانبه أكد الجيش الروسي الاثنين أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا "بحرية" متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية، حسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريح تلفزيوني. وأكد الناطق كذلك "التفوق الجوي" الروسي في كل أنحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من غزو موسكو لأوكرانيا، لكن لم تؤكد مصادر أخرى ذلك.

الجيش الأوكراني: روسيا "أبطأت وتيرة الهجوم"

أكد الجيش الأوكراني أن موسكو "بطأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق". وأعلنت رئاسة أوكرانيا انها قبلت إجراء مفاوضات مع روسيا عند حدود بيلاروسيا قرب مدينة تشرنوبيل الأوكرانية. وكانت روسيا قالت إنها ستباشر الأحد.

عزلة روسيا تتزايد وأوكرانيا تقاوم الغزو

زادت عزلة روسيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي اليوم الاثنين في الوقت الذي تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الأحد (27 شباط/ فبراير 2022)

عمدة كييف ينفي أن تكون المدينة محاصرة بشكل كامل

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن المدينة ليست محاصرة من كل الجهات من القوات الروسية، لكن الوضع لا يزال متوترا للغاية. وأضاف لصحيفة بيلد الألمانية "الجيش الأوكراني يقاتل بشدة في الضواحي، والجيش الروسي يتكبد الكثير من الخسائر". ويسري حظر تجوال بالمدينة حتى صباح يوم الاثنين (28 فبراير/ شباط).

.نفى عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن تكون المدينة ليست محاصرة من كل الجهات من القوات الروسية

جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا

دعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة استثنائية طارئة نادرة للجمعية العامة التي تضم 193 عضوا لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا يوم غد الاثنين في الوقت الذي يكثف فيه الحلفاء الغربيون حملتهم الدبلوماسية لعزل موسكو. وكان تصويت المجلس المؤلف من 15 عضوا إجرائيا، لذا لا تستطيع روسيا استخدام حق النقض (الفيتو).

وتم اعتماد قرار عقد دورة الجمعية العامة بأغلبية 11 صوتا. وصوتت روسيا ضد القرار، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات العربية المتحدة عن التصويت.

فيفا: روسيا ستلعب تحت راية محايدة وخارج قواعدها

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على روسيا خوض مبارياتها تحت راية محايدة، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، عقب غزو أوكرانيا. وسيتم حظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية حسب "فيفا" الذي يحتفظ بحقه في اتخاذ "عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات"، في وقت تم التطرق في الساعات الأخيرة إلى استبعاد الروس من المونديال المقرر في قطر، خصوصا من قبل الاتحاد الفرنسي.

وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت لا ترى ضرورة إعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري

وزيرة الدفاع الألمانية لن تعيد تطبيق نظام التجنيد الإجباري

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن اعتقادها بعدم وجود داع لإعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري، وذلك بالرغم من الأزمة الأوكرانية الحالية. وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لا أعتقد أن التجنيد الإجباري سيساعدنا حقا في النقاش الراهن".

وكان قد تم وقف العمل بنظام التجنيد الإجباري للرجال البالغين في ألمانيا في عام 2011، لكن دون أن يتم إلغاؤه بشكل تام. يذكر أن نظام التجنيد الإجباري غير معمول به في أغلب دول حلف الناتو.

مسؤول أوروبي يتوقع نزوح سبعة ملايين أوكراني

قال المفوض الاوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيس ليناريتش الأحد إن "التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون" من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي. وأضاف "نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة انسانية في قارتنا الأوروبية منذ اعوام عدد".

الجيش الروسي يقر للمرة الأولى بسقوط "قتلى وجرحى" في صفوفه

أقر الجيش الروسي للمرة الأولى منذ بدء هجومه على أوكرانيا بتكبّده خسائر بشرية، لكّنه لم يعلن أي حصيلة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف " (...) للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير" من خسائر الجانب الأوكراني. ويتهم الكرملين بانتظام من جانب معارضيه بالتكتم على مقتل الجنود الروس خلال المعارك لعدم إثارة غضب الرأي العام.

أمس قالت أوكرانيا أنها قتلت آلافا من العسكريين الروس بيد أنه تعذر التأكيد من ذلك لدى مصدر مستقل.

حظر قناتي "ار تي" و"سبوتنيك" الروسيتين في أوروبا

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي قرر حظر قناتي "ار تي" و"سبوتنيك" الروسيتين. ووصفت دير لاين القناتين بأنهما "الآلة الإعلامية للكرملين"، وقالت إنه يتم استخدامهما لنشر أكاذيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير حربه ضد أوكرانيا.

وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد اتخذت بالفعل إجراءات ضد وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات ذات الملكية الروسية والتي تسيطر عليها روسيا أو المسجلة لديها "بما في ذلك الطائرات الخاصة بالأثرياء".

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بصورة منفردة حظرا على الطائرات الروسية بمجالها الجوي في الأيام القليلة الماضية. كما فرضت بريطانيا حظرا على شركات الطيران الروسية من الهبوط بمطاراتها أو عبور مجالها الجوي.

أوكرانيا تستعيد خاركيف وعدد اللاجئين في ارتفاع

وفي اليوم الرابع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، سيطرت القوات الأوكرانية بشكل تام على مدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد والبالغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة على الحدود الروسية، وفق مسؤول محلي. وفيما شهدت ثاني مدن أوكرانيا معارك شوارع، اقترب عدد اللاجئين من 400 ألف.

الناتو: تهديد بوتين بقوة الردع النووية سلوك "غير مسؤول"

اعتبر حلف الناتو أن قرار الرئيس بوتين وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب هو سلوك "غير مسؤول"، حسب تصريح للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لشبكة "سي إن إن". وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه البالغ إزاء قرار بوتين الذي وصفه بـ"الخطير". وأصدر بوتين هذا الأمر اليوم الأحد مشيرا إلى "أسلحة الردع" ولم يذكر الأسلحة النووية صراحة.

رئيس بولندا يشيد بخطاب شولتس

قال الرئيس البولندي أندريه دودا عبر تويتر إن الكلمة التي ألقاها المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هي خطوة مهمة. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن دودا القول إن كلمة شولتس وأيضا "القرارات حول مساعدة أوكرانيا وحصار /سويفت والبنوك الروسية/ هي خطوة مهمة نحو وقف العدوان الروسي" . كما قال الرئيس البولندي: "فقط من خلال العمل معا يمكننا إيقاف الحرب وطموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الإمبريالية".

ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا

ارتفع عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى 368 ألف شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلا عن بيانات من السلطات الوطنية. وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر إن الأعداد سوف تستمر في الارتفاع. ووصل أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا وحدها، وفقا لحرس الحدود البولندي.

"وضع قوات الردع في حالة تأهب تصعيد غير مقبول"

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى يعد تصعيدا غير مقبول. وقالت في مقابلة مع شبكة سي بي إس إن "هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة".

أوكرانيا توافق على إجراء مفاوضات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو. وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن "الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".



شولتس يعلن دعمه لمعارضي الحرب في روسيا

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة تشجيع إلى معارضي الحرب الأوكرانية الموجودين في روسيا. وقال في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان اليوم، إن ألمانيا تقف "إلى جانب كل أولئك الموجودين في روسيا الذين يواجهون بشجاعة جهاز سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعارضون حربه ضد أوكرانيا". وأضاف شولتس:" نعرف أنكم كثيرون، وأقول لكم جميعا: لا تستسلموا".

برلين: أكثر من مائة ألف يتظاهرون ضد الحرب

شارك أكثر من مئة ألف شخص في مسيرة في برلين خرجت للتضامن مع أوكرانيا اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الشرطة. وارتدى العديد من المتظاهرين لوني العلم الأوكراني الأزرق والأصفر فيما أعلن المنظّمون أن حوالى نصف مليون شخص شاركوا في المسيرة.

مسيرة حاشدة في برلينن بمشاركة عشرات الآلاف تضامنا مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي

بينيت يتوسط بين أوكرانيا وروسيا

تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال يأتي بعد تقارير أفادت بطلب كييف توسط إسرائيل لحل النزاع. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم (الأحد)". وبحسب البيان ناقش الزعيمان النزاع بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الكرملين في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عرض خدمات بلاده كوسيط للسلام في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد.

بوتين يوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد "التصريحات العدوانية" من دول حلف شمال الأطلسي، وفقاً لوكالة رويترز.

بيربوك تدافع عن تزويد أوكرانيا بالسلاح

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قرار حكومة بلادها بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا حالياً. وقالت بيربوك خلال الجلسة الخاصة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن الهجوم الروسي على أوكرانيا: "يجب ألا نترك أوكرانيا بلا حماية للمعتدي الذي يجلب الموت والخراب لهذا البلد". وتابعت الوزيرة الألمانية قائلة: "عندما يكون عالمنا عالما آخر، فيجب أن تكون سياستنا سياسة آخرى".

بوتين يتهم أوكرانيا بـ "إهدار الفرصة" لإجراء محادثات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بـ "إهدار الفرصة" لإجراء محادثات يريد أن يفرض عقدها في بيلاروسيا. وقال بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "الوفد الروسي موجود في مدينة غوميل البيلاروسية ومستعد للتفاوض مع ممثلي كييف، وهؤلاء لم ينتهزوا هذه الفرصة حتى الآن" بحسب بيان للكرملين.

مسؤول محلي: خاركيف تعود للسيطرة الأوكرانية

أعلن المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف أن ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد بضع ساعات على إعلانه عن وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة. وكتب سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "إن خاركيف تحت سيطرتنا الكاملة"، مؤكدًا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.

مصر تدعو لاجتماع ملس الجامعة العربية

دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.

أوكرانيا تقدم شكى لمحكمة العدل الدولية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده قدمت دعوى لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا. وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر "يجب أن تخضع روسيا للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان. نطالب بقرار عاجل يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع أن تبدأ المحاكمات الأسبوع القادم".

قرارات هامة للمستشار شولتس

2:30 أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستستثمر مئة مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام وستخصص أكثر من 2 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنوياً. وأفاد شولتس أمام البرلمان "سنؤسس صندوقاً خاصاً" للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، بعدما دفع غزو روسيا لأوكرانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تغيير سياستها العسكرية. وأضاف "من الآن فصاعدا، العام تلو الآخر، سنستثمر أكثر من 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع"، مشيراً إلى ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور.

12:25 أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ن بناء سريع لمحطتين للغاز المسال في ألمانيا وذلك في رد فعل على الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

11:40 أعلنت وزارة النقل الألمانية إغلاق المجال الجوي لألمانيا أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر ولمدة ثلاثة شهور مبدئياً. ويسري القرار على الرحلات المتجهة إلى ألمانيا وكذلك الرحلات العابرة فوقها وفقا لما ذكرته الوزارة مشيرة إلى أنها نشرت بالفعل بياناً خاصاً بذلك. ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم استثناء الرحلات الإنسانية من هذا الحظر.

11:31 أقر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بانطلاق صواريخ من أراضي بلاده مستهدفة مواقع في أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه "خطوة اضطرارية". ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عنه القول "في مساء الأربعاء، عشية العملية، انطلق في الواقع صاروخان أو ثلاثة من المناطق الجنوبية، حيث جرى نشر قوات روسية للمشاركة في تدريبات". وبرر هذا بالقول :"نشرت أوكرانيا عدة كتائب صاروخية، على مسافة من عشرة إلى 15 كيلومترا من الحدود مع بيلاروسيا. وبحسب معلومات استخباراتية، كان الجانب الأوكراني يستعد لضرب أراضي بيلاروس في الدقائق القليلة التالية". وقال لوكاشينكو، في الوقت نفسه، إن بلاده لا تشارك في أية عمليات في أوكرانيا

11:09 وصفت تركيا غزو روسيا لأوكرانيا بأنه "حرب" في تحول في أسلوب خطابها قد يمهد الطريق أمام أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، لتفعيل اتفاق دولي يفرض قيودا على مرور السفن الروسية إلى البحر الأسود. وقال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين على تويتر يقول "في اليوم الرابع من الحرب الأوكرانية، نكرر دعوة الرئيس (رجب طيب) أردوغان لوقف فوري للهجمات الروسية وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار". وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون "نحن نشهد حرباً أخرى في منطقتنا" وكرر دعوة أردوغان للوساطة.

11:05 رفضت الصين مجددا استخدام العقوبات ضد روسيا في بيان، وقال وزير الخارجية وانج يي إن بلاده " تعارض العقوبات الاحادية التي لا

أساس لها في القانون الدولي". وأضاف وانج خلال محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك السبت إن العقوبات لن تحل أي مشاكل، ولكنها فقط سوف توجد مشاكل جديدة.



10:42 حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل "لسنوات عدة" وأن على العالم أن يكون مستعداً لسعي موسكو إلى "استخدام أسلحة أسوأ". وقالت تراس لشبكة "سكاي نيوز" "أخشى من أن يكون (النزاع) طويل الأمد (ويستمر) لعدة سنوات". وأضافت أن "روسيا لديها قوات قوية ونعرف أن الأوكرانيين شجعان، وهم عازمون على الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم ومصممون على القتال".

10:15 ذكر المكتب الصحفي لإدارة العاصمة الأوكرانية كييف أن قوات الجيش والدفاع الإقليمية الأوكرانية تسيطر على العاصمة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرين فورم" اليوم عن ميكولا بوفوروزنيك، النائب الأول بإدارة كييف قوله إن "الوضع في كييف هادئ. العاصمة تحت السيطرة الكاملة من قبل الجيش والدفاع الإقليمي الأوكراني. وقعت عدة اشتباكات مع جماعات من المخربين ليلا".

09:48 أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها قامت حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 100 أردني، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها حيث يتواجد عليها موظفو السفارات. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسهيل عبور 44 مواطناً على الحدود مع رومانيا، و25 مواطناً على الحدود مع بولندا، و13 مع المجر و11 سلوفاكيا وسبعة مواطنين على الحدود مع مولدوفا.

09:10 أبدى الرئيس الأوكراني استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو لكن ليس في مدينة غوميل في بيلاروسيا مثلما اقترحت روسيا، لأن بيلاروسيا قاعدة خلفية لغزو أوكرانيا، قائلاً إن "أي مدينة أخرى ستكون مناسبة". وقال في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت "وارسو وبراتيسلافا وبودابست واسطنبول وباكو. اقترحنا كل هذه المدن. وأي مدينة أخرى ستكون مناسبة لنا".

09:06 قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 64 مدنياً لقوا حتفهم وإن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم بعد أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا الأسبوع الماضي. وقال المكتب في تقرير عن الوضع الحالي "حتى الساعة الخامسة صباح السبت (26 شباط/ فبراير) تتحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلاً". وأضاف أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير.



08:18 نقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول إن وفداً روسياً وصل إلى بيلاروسيا، وإنه جاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، وإن موسكو تنتظر الآن الأوكرانيين.

07:47 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستنشئ فيلقاً "دولياً" أجنبياً للمتطوعين من الخارج. وقال زيلينسكي في بيان "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا".



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي





07:30 أعلنت سلطات خاركيف دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف. وقال الحاكم المحلي أوله سينغوبوف إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد. وأضاف سينغوبوف "مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة".



07:10 قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة. لكن الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا أعلنت في وقت لاحق أن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي وإنه لم تحلق أي أضرار بخط الأنابيب جراء أي انفجارات.

06:20 أعلن الحلفاء الغربيون عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام سويفت المالي العالمي للتعاملات بين البنوك، في خطوة أشادت بها أوكرانيا اليوم الأحد في وقت تتصدى فيه قواتها للقوات الروسية التي تتقدم صوب العاصمة كييف.

06:40 نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مزاعم روسية رجحت أن الولايات المتحدة استخدمت بعض الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود لمساعدة البحرية الأوكرانية على مهاجمة سفن روسية. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قال أمس إنه

أثناء إجلاء العشرات من العسكريين الأوكرانيين الخميس الماضي، بعدما ألقوا أسلحتهم طواعية، حاول 16 قاربا من البحرية الأوكرانية مهاجمة

السفن الروسية في البحر الأسود "بينما كانت طائرات أمريكية بدون طيار تحلق في السماء".

لاجئون أوكرانيون على المعبر الحدودي مع بولندا بعد أن تركوا مدنهم بسبب العمليات العسكرية

02:40 قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وصرح مورافيسكي لصحف مجموعة فونكه الإعلامية وصحيفة كويست فرانس الفرنسية: "سنستقبل من يحتاجون إلى ذلك". وأكد مورافيسكي أن بولندا "مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين". ووفقا للحكومة البولندية، وصل أكثر من 110 آلاف لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس الماضي.