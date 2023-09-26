تواصل النزوح من ناغورني كاراباخ وارتفاع عدد قتلى الانفجار

قال مكتب أمين المظالم في ناغورني كاراباخ الثلاثاء (26 سبتمبر/أيلول 2023) إن عدد ضحايا انفجار وحريق مستودع الوقود في المنطقة ارتفع إلى 68 قتيلا، فيما اعتبر 105 آخرون في عداد المفقودين وأُصيب نحو 300.

ووقع الانفجار أثناء فرار آلاف الأرمن من المنطقة بعد أن ألحقت أذربيجان الهزيمة بمقاتلين أرمن في عملية عسكرية خاطفة.

ولم تقدم السلطات أي تفسير لسبب الانفجار.



وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن وزير الصحة الأرميني قوله إن قتلى الإنفجار الذي وقع أمس الاثنين ارتفع عددهم إلى 125. وعدلت وسائل إعلام في وقت لاحق بياناتها قائلة إن هذا هو عدد القتلى الذين تم نقلهم إلى أرمينيا بعد سقوطهم في عملية أذربيجان العسكرية في قرة باغ الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك فيما يتواصل نزوح آلاف السكان من ناغورني كاراباخ ، وأعلنت يريفان مساء الثلاثاء أن عدد اللاجئين من الإقليم الذين استقبلتهم تخطى 28 ألفا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أذربيجان إلى احترام تعهّدها حماية مدنيي ناغورني كاراباخ وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتّصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن "شدّد على الضرورة الملحّة لوضع حد للأعمال العدائية، وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقّل للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ناغورني كاراباخ ".

واعتبرت باريس الثلاثاء، على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية آن-كلير لوجاندر، أن النزوح "الضخم" للأرمن من ناغورني كاراباخ يحدث "على مرأى من روسيا المتواطئة".

وكانت روسيا قد نشرت في العام 2020 قوة لحفظ السلام في المنطقة الانفصالية .

وذكّرت لوجاندر بأن باريس ستحمّل "أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن". ودعت باريس إلى "تحرّك دبلوماسي دولي" في مواجهة "تخلي روسيا عن أرمينيا".

من جهته طلب الاتحاد الأوروبي من أذربيجان تفصيل "رؤيتها" في ما يتعلّق بمصير الأرمن المقيمين في ناغورني كاراباخ. وشدّد التكتل في بيان على "ضرورة الشفافية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية الدولية والمسؤولين المكلفين ضمان احترام حقوق الإنسان وتلقي تفاصيل إضافية حول رؤية باكو في ما يتعلق بمصير الأرمن في ناغورني كاراباخ وأذربيجان ".

وقال مصدر حكومي أذربيجاني لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن حرس الحدود الأذربيجاني يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم "جرائم حرب" وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني كاراباخ إلى أرمينيا.

وقال المصدر إن "أذربيجان تعتزم العفو عن المقاتلين الأرمن، الذين ألقوا أسلحتهم في ناغورني كاراباخ، لكن أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال حروب كراباخ يجب أن يسلموا إلينا"، وذلك في معرض تفسيره لأسباب الطلب من الرجال في سن القتال أن ينظروا إلى كاميرا عند آخر نقطة تفتيش حدودية.

ويتواصل تدفّق السيارات التي تقل عائلات وممتلكات إلى آخر نقطة تفتيش أذربيجانية قبل دخول الأراضي الأرمينية عن طريق معبر لاتشين. والبعض يفرّ مشيًا. وقال رجل أثناء مروره أمام الجنود الأذربيجانيين "طردونا". ويفرّ هؤلاء المدنيون من ناغورني كاراباخ، رغم الوعد الذي كرّره رئيس أذربيجان الاثنين، بأنّ حقوق الأرمن في هذا الجيب الذي يحتلّه جيشه ستكون "مضمونة".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف بـ، رويترز)