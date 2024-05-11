تواصل النزوح من رفح وإسرائيل تدعو لإخلاء مزيد من الأحياء

دعا الجيش الإسرائيلي سكان رفح لمغادرة أجزاء أخرى كبيرة من المدينة إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة"، وقال إن تلك الأحياء "تشهد أنشطة إرهابية"، وذلك في إشارة إلى خطط لتوسيع نطاق عملياته العسكرية لتشمل تلك الأحياء.

في إشارة أخرى إلى أنه يمضي قدما في خططه لشن هجوم بري على رفح، أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت (11 مايو/ أيار 2024)، الفلسطينيين في المزيد من مناطق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالإخلاء والتوجه إلى ما يطلق عليه "المنطقة الإنسانية الموسعة" في "المواصي"، على بعد حوالي عشرة كيلومترات غربًا، على طول الشاطئ الواقع غرب المدينة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت، أن على السكان والنازحين في جباليا بشمال غزةوفي 11 حيا في القطاع التوجه على الفور إلى ملاذات غربي مدينة غزة. ووجه "نداء إلى جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور - توجهوا فورا إلى المآوي غرب مدينة غزة!".

وأوضح أن هذه الأحياء الإضافية "تشهد أنشطة إرهابية تقوم بها حركة حماس"، مشيرا الى مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس. وتقع الأحياء المذكورة غرب الأحياء التي أُخليت منذ الإثنين. وقال الجيش الإسرائيلي "سنتحرك قريبا بقوة ضد المنظمات الإرهابية في منطقتكم". وحذر المتحدث من عواقب التحرك صوب الحدود الإسرائيلية.

وفي رفح قال سكان لرويترز إن أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش شملت مناطق في وسط المدينة، ما لا يدع مجالا للشك في أن إسرائيل تخطط لتوسيع هجومها البري هناك.

وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن "ما يناهز 300 ألف" شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح "الى المنطقة الإنسانية في المواصي"، مذ أصدر أوامره بإخلائها في السادس من أيار/مايو مع بدئه عمليات برية. فيما ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل

اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر منصة "أكس"، اليوم السبت، أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ مطلع الأسبوع، خوفا من تقدم إسرائيلي في المدينة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل العمليات ضد مقاتلي حماس في شرق رفح وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وتقول إسرائيل إنها لن تستطيع تحقيق النصر في هذه الحرب دون القضاء على الآلاف من مقاتلي حركة حماس، الذين تعتقد أنهم موجودون في رفح.

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

إسرائيل تكثف توغلها البري في مدينة رفح To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وجاءت أحدث أوامر بالإخلاء بعد ساعات من تعثر محادثات وقف إطلاق النار بوساطة دولية على ما يبدو. وتتعرض حكومة رئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة بسبب حملتها العسكرية، بما في ذلك من حليفتها الولايات المتحدة.

القسام تعلن عن وفاة رهينة إسرائيلي

وفي سياق متصل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان السبت إن الرهينة الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عاما) ويحمل الجنسية البريطانية توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد "استهداف الطيران الإسرائيلي مكان احتجازه" قبل أكثر من شهر مع الرهينة جودي فانشتاين.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)