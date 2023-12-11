تواصل المعارك في غزة وجهود أممية جديدة لوقف إطلاق نار إنساني

يتواصل القتال في قطاع غزة بعد تأكيد حماس على أن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لن يتم "دون تبادل وتفاوض"، فيما تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني. والجيش الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه.

يشهد قطاع غزة اليوم الاثنين (11 ديسمبر/كانون الأول 2023) غارات جوية إسرائيلية دامية ومعارك عنيفة. وتحدث مراسل لوكالة فرانس برس ليل الأحد الإثنين عن غارات جوية عنيفة في مدينة خان يونس، والتي أصبحت منذ أيام المحور الجديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة رويترز حاولت دبابات إسرائيلية شق طريقها والتوغل غربا في قتالها ضد حركة حماس داخل مدينة خان يونس وحولها اليوم الاثنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد أمس الأحد بحصول "قتال عنيف" ، في أحياء بمدينة غزة وخان يونس مؤكدا أنه نفذ غارات على حوالي 250 هدفا لحركة "حماس" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما فيها غارات على مستودعات أسلحة، وفتحات أنفاق ومواقع أخرى.

قطاع غزة .. هجوم متواصل في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأحد بالقول "إننا نستخدم قوتنا الكاملة.. نستخدم قوة كبيرة ونحقق نتائج مهمة". وأعلن الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الإثنين أنّ حصيلة القتلى من جنوده ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشفت هوياتهم الاثنين.

من ناحيتها حذرت حماس الأحد من أن ما من رهينة سيغادر القطاع "حيا" دون تبادل أسرى "وتفاوض ونزول" عند شروطها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد دعا مقاتلي حركة حماس إلى إلقاء السلاح.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

جهود أممية جديدة لوقف إطلاق نار إنساني

وعلى صعيد الجهود الدولية وبعد فشل مجلس الأمن الدولي الجمعة في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" بسبب (الفيتو) الأمريكي ، من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة غدا الثلاثاء لمناقشة الوضع في غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الجمعية العامة التي تُعدّ قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص، اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأحد، يتناول إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة، ويعرب عن القلق بشأن " الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". كما يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.

ويتفاوض مجلس الأمن على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين "بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها" لإيصال المساعدات. كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة. ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

وبترتيب من الإمارات العربية المتحدة من المقرر أن يزور 12 مندوبا لدى مجلس الأمن الحدود بين مصر وقطاع غزة اليوم الاثنين بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن الهدف من الزيارة هو "التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة". وأشارت إلى أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن.

ع.ج.م/إ.م (أ ف ب، رويترز)