تواصل القصف على خاركيف وسقوط قتلى

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قال حاكم مدينة خاركيف إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة، من بينهم امرأة مسنة توفيت الليلة الماضية. وتقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي
حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر اليوم ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.
تواجه الدعاية الروسية بشأن غزو أوكرانيا الكثير من العوائق بأوروبا والولايات المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسية بالعربية. فهل نجحت روسيا في كسب الرأي العام العربي؟
تعهّد الرئيس زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا أن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية". وفيما تعهدت واشنطن بإرسال مزيد من المساعدات العسكرية، أكدت المخابرات الأوكرانية أن الهجوم الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق.
دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، فيما اشتد الجدل بشأن حظر دخول الروس لدول الاتحاد، وذلك تزامنا مع اتهام كييف لموسكو بقصف المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية.
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