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تواصل القصف على خاركيف وسقوط قتلى

قال حاكم مدينة خاركيف إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة، من بينهم امرأة مسنة توفيت الليلة الماضية. وتقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي