تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان.. معاناة إنسانية ودمار شامل
يواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف في لبنان. وحسب الحكومة اللبنانية، قُتل نحو 2000 شخص حتى الآن، فيما أكد مندوب لبنان في الأمم المتحدة هادي هاشم، أن بلاده تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة أمام نزوح مليون شخص نتيجة الحرب.
حزن عميق بعد الدمار الهائل
رجل يمشي وسط أنقاض مبنى سُوي بالأرض في غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وواصلت إسرائيل قصفها لبيروت بعد أن شنت إيران هجومها الثاني والأكبر على إسرائيل منذ أشهر، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحذير من أن طهران ستدفع الثمن.
كومة نارية في بيروت
يقوم الجيش الإسرائيلي بشن هجمات جوية مكثفة على أهداف في لبنان - كما يظهر هنا ليلة 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وحسب الجيش فإنه يستهدف مواقع لميليشيا حزب الله الموالية لإيران. كما تم نشر قوات برية إسرائيلية في جنوب لبنان منذ ليلة الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية.
أحد أحياء بيروت الجنوبية
التقطت هذه الصورة صباح يوم الخميس (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) في أحد أحياء بيروت الجنوبية. أما الأهداف الأخرى التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية فكانت في جنوب لبنان وفي سهل البقاع، على بعد حوالي 60 كيلومتراً شرق بيروت.
هجوم في وسط بيروت
كما أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى في حي الباشورة. وحسب تقارير إسرائيلية، فإن المبنى يضم مكتباً لمنظمة الصحة الإسلامية التابعة لحزب الله. ويقع المبنى بالقرب من مكتب رئيس الوزراء والبرلمان. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى.
سكان في حالة ذعر
أنقاض يتصاعد منها الدخان في منطقة معوض في جنوب بيروت: سكان مذعورون يطلعون على حجم الدمار في حيّهم .
ملجأ في مرقص ليلي
وجد بعض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم مكاناً للإقامة في "سكاي بار" الشهير. المرقص هو أحد أبرز معالم الحياة الليلية في مدينة بيروت. في ظل هذه الظروف العصيبة يساعد الناس في لبنان بعضهم البعض - فهم ينظمون بسرعة الإسعافات الأولية والطعام والإقامة لمن هو في حاجة إلى ذلك.
النوم على قارعة الطريق
أصبحت "ساحة الشهداء"، التي لا تبعد سوى كيلومتر واحد عن المرفأ في وسط مدينة بيروت، هي الأخرى ملجأً للعائلات الفارة من الغارات.
أعمال تنظيف مؤقتة
سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم إعادة بناء المباني المدمرة. لكن يتم استخدام حفارات صغيرة لإزالة الأنقاض من الشوارع في الوقت الحالي على الأقل، حيث لا تلوح نهاية للصراع في الأفق.
قصف إسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان
غارة جوية إسرائيلية تضرب منطقة في جنوب لبنان، كما يظهر من شمال إسرائيل (الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)