تواصل التنديدات بالهجمات على مشجعين إسرائيليين في أمستردام

تتواصل التنديدات الدولية بهجمات وصفت بأنها "معادية للسامية" في أمستردام عقب أعمال عنف من قبل مؤيدين للفلسطينيين استهدفت مشجعين إسرائيليين بعد مباراة كرة قدم بين فريقين هولندي وإسرائيلي.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024) إن الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام "غير مقبولة". وكتب شولتس في منشور على منصة إكس "التقارير عن العنف ضد المشجعين الإسرائيليين في أمستردام لا تحتمل. لا يمكننا قبول هذا. يجب أن يشعر اليهود بالأمان في أوروبا".

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت في أمستردام عقب المباراة. وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس في مؤتمر صحافي في جنيف "اطلعنا على هذه التقارير المثيرة للقلق" مضيفا "يجب ألا يتعرض أحد للتمييز أو العنف على أساس أصله القومي أو الديني أو العرقي أو أي أساس آخر".

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجمات ووصفها بأنها "خسيسة" وقال إنها "تعكس لحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد". وأضاف بايدن في منشور على (إكس) أن الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين مضيفا "يجب علينا محاربة معاداة السامية بلا هوادة أينما ظهرت".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعربت عن غضبها، "إزاء الهجمات الشنيعة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين الليلة الماضية في أمستردام". وكتبت فون دير لاين عبر منصة إكس: أنه "لا مكان لمعاداة السامية مطلقا في أوروبا.".

كذلك عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم عن صدمتها، وكتبت في منشور على منصة إكس "الصور الواردة من أمستردام مروعة ومخزية للغاية بالنسبة لنا في أوروبا. اندلاع مثل هذا العنف ضد اليهود يتجاوز كل الحدود. لا يوجد ما يبرر ذلك". وأكدت أنه يجب أن يتمكن اليهود من الشعور بالأمان في أوروبا.

من حهته قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف اليوم إن الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام كانت مروعة ومؤشرا على تزايد معاداة السامية في هولندا. وقال شوف للصحفيين على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست "أشعر بالخجل مما حدث في هولندا... كانت ليلة مروعة".

أيضا أدان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ "الصور ومقاطع الفيديو الصادمة" التي ظهرت، وكتب الرئيس الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي " إكس" "نرى برعب هذا الصباح، الصور ومقاطع الفيديو الصادمة، التي كنا نأمل ألا نراها مرة أخرى منذ 7 أكتوبر: مذبحة معادية للسامية، تحدث حاليا ضد مشجعي مكابي تل أبيب ومواطنين إسرائيليين، في قلب امستردام، عاصمة هولندا".

وعلى عكس التيار نددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بما وصفته بـ"الهتافات المعادية للعرب" والاعتداءات الواضحة على العلم الفلسطيني في أمستردام، ودعت الوزارة في بيان نشرته على تطبيق إكس اليوم، الحكومة الهولندية إلى "إجراء تحقيق فوري ضد مثيري هذه الاضطرابات وحماية الفلسطينيين والعرب المقيمين في هولندا".

ولم تعلق الوزارة بشكل محدد على الهجمات التي شنها شباب مؤيدون للفلسطينيين، والذين، وفقا للسلطات الهولندية، قاموا بشكل نشط بملاحقة ومهاجمة مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب.

حظر المظاهرات في أمستردام

وأعلنت مدينة أمستردام حظر المظاهرات لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة بعد هجمات خلال الليل على مشجعي كرة قدم إسرائيليين من جانب ما وصفتها رئيسة البلدية بأنها "مجموعات كر وفر معادية للسامية".

وذكرت رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما اليوم أن مشجعي فريق مكابي تل أبيب "تعرضوا للهجوم والإيذاء والرشق بالألعاب النارية" في أنحاء المدينة وأن شرطة مكافحة الشغب تدخلت لحمايتهم ومرافقتهم إلى الفنادق.

وقالت هالسيما إن ما بين 20 و30 شخصا أصيبوا بإصابات معظمها خفيفة، عندما هاجم مثيرو الشغب المؤيدون للفلسطينيين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام. وأضافت أن خمسة أشخاص على الأقل تلقوا العلاج في المستشفى.

وبحسب الادعاء العام، لا يزال هناك 10 مشتبها بهم رهن الاحتجاز، بينهم اثنان قاصران. واعتقل ما مجموعه 62 شخصا خلال أعمال الشغب. وأضافت هالسيما: "هذا عار على أمستردام".

يشار إلى أنه تم تصنيف مباراة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب على أنها مباراة عالية الخطورة مسبقا بسبب التوترات السياسية، وتم نشر نحو 800 رجل شرطة لهذا الغرض، إلى جانب وحدات متنقلة إضافية.

معاداة السامية في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

نتنياهو يوجه الموساد بإعداد خطة

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الموساد بإعداد خطة عمل لتجنب أعمال العنف خلال الأحداث الرياضية، غداة مواجهات في أمستردام على هامش مباراة لكرة القدم. وقال نتانياهو في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام، "لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد".

وقد هبطت أول طائرة في مطار بن غوريون اليوم الجمعة تقل إسرائيليين تم إجلاؤهم من هولندا غداة صدامات على هامش مباراة أمس في أمستردام. وقالت المتحدثة باسم سلطات الطيران الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس بعد ظهر الجمعة إن أول طائرة إجلاء من أمستردام "وصلت للتو إلى تل أبيب". وأوضحت شركة طيران العال الإسرائيلية أن هذه رحلة منتظمة جاء على متنها إسرائيليون تم إجلاؤهم.

لا تغيير لمكان مباراة فرنسا وإسرائيل

وفي سياق متصل قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل، رغم العنف التي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في أمستردام.

وذكر ريتايو في منشور على إكس "فرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة تهديدات العنف ومعاداة السامية".

وتخطط شرطة باريس لنشر أكثر من ألفي فرد أمن حول الاستاد الذي ستقام فيه المباراة يوم الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما ذكرت محطة بي.إف.إم التلفزيونية. ومن المتوقع أيضا أن تفرض السلطات طوقا أمنيا أكبر من المعتاد.

وكان ريتايو قد قرر عقد اجتماع صباح اليوم الجمعة مع مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان في أعقاب رفع لافتة عملاقة كتب عليها "فلسطين حرة" في مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)