تواصل الاحتجاجات في إيران رغم القمع

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تتواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية عديدة، ويبدو أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد الشبان المشاركين في فيه، لم يثن الناس عن الخروج للتظاهر ضد النظام والدعوة إلى اسقاطه.
نفذت إيران أول حكم إعدام لمتظاهر منذ انطلاق حركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني. وأدانت محكمة الثورة الإيرانية المتظاهر محسن شيكاري بـ"شن حرب على الله". دول عديدة نددت بتنفيذ الحكم واستدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها.
بعد أكثر من شهرين على الاحتجاجات العارمة التي أثارت انتقادات دولية شديدة ضد طهران، قررت إيران إلغاء "شرطة الأخلاق" التي احتجزت الشابة مهسا أميني قبل وفاتها، ما أشعل موجة من الاحتجاجات.
في تقرير يتزامن مع حركة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، أفادت منظمة غير حكومية أنّ طهران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022. وحسب المنظمة فإنّ عدد النساء اللواتي أُعدمنَ هو الأعلى منذ خمس سنوات.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول