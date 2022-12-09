 تواصل الاحتجاجات في إيران رغم القمع | DW الأخبار | DW | 10.12.2022

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DW الأخبار

تواصل الاحتجاجات في إيران رغم القمع

تتواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية عديدة، ويبدو أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد الشبان المشاركين في فيه، لم يثن الناس عن الخروج للتظاهر ضد النظام والدعوة إلى اسقاطه.

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ألمانيا تستدعي السفير الإيراني في برلين على خلفية تنفيذ عملية إعدام ضد أحد المحتجين

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تمثل زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض التي تستغرق ثلاثة أيام، بداية تاريخية جديدة للعلاقات العربية الصينية.

القمة الخليجية الصينية في الرياض 10.12.2022

يعاني قطاع غزة من أزمات سير بسبب تردي البنية التحتية وارتفاع أعداد السيارات، ما يشكل عبئاً إضافياً على سائقي الأجرة

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انتهاء عملية تبادل الأسرى بين لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غيرنر وتاجر السلاح الروسي فيكتور بوت

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Szene aus dem Film «Holy Spider» (undatierte Aufnahme). Bei der Preisverleihung des 75. Filmfestivals in Cannes ist am Samstagabend, 28.05.2022 die iranische Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi für ihre Rolle in «Holy Spider» als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. In dem Film spielt sie eine mutige Journalistin, die einem Serienmörder auf der Spur ist. +++ dpa-Bildfunk +++

ريكافيك.. تشكيلة متنوعة من الأفلام في مسابقة جوائز الأفلام الأوروبية 10.12.2022

Eva Kaili bei einer Plenartagung zum Ergebnis des EU-China-Gipfels im Plenarsaal des Europäischen Parlaments. Straßburg, 05.04.2022

القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي وسط تحقيقات بالفساد 10.12.2022

الإهانات العنصرية في عالم كرة القدم تمر أحياناً دون عقاب

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Statement von Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, beim OSZE Ministerrat in Lodz Lodz Poland *** Statement by Annalena Baerbock Buendnis 90 Die Gruenen , German Foreign Minister, at the OSCE Ministerial Council in Lodz Lodz Poland Copyright: xThomasxKoehlerx

إيران تنفذ حكم الإعدام بمتظاهر وبيربوك تعد برد أوروبي صارم 08.12.2022

نفذت إيران أول حكم إعدام لمتظاهر منذ انطلاق حركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني. وأدانت محكمة الثورة الإيرانية المتظاهر محسن شيكاري بـ"شن حرب على الله". دول عديدة نددت بتنفيذ الحكم واستدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها.

Iranian woman without the headscarf mandatory for women clash with security forces durning protest against Islamic Republic regime in Sanandaj city in the northwestern Kurdistan region, 362 people had been killed in the two-month-long protests, including 56 minors. It also reported that 56 members of the security forces had been killed, in addition to 16,033 people who were arrested. unrest continue in Iran since the murder of Mahsa Amini, Iranians have been holding daily protests anti-regime continue with intensity. Sanandaj. Iran. November 17, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

في تطور مُلفت .. إيران تَحلُ "شرطة الأخلاق" 04.12.2022

بعد أكثر من شهرين على الاحتجاجات العارمة التي أثارت انتقادات دولية شديدة ضد طهران، قررت إيران إلغاء "شرطة الأخلاق" التي احتجزت الشابة مهسا أميني قبل وفاتها، ما أشعل موجة من الاحتجاجات.

Eine Demonstration von Gegnern des Mullah-Regimes in Teheran fordert Solidarität mit der Opposition im Iran, die Abschaffung der Todesstrafe und einen Umsturz. Sie halten iranische Flaggen und haben einige Galgen aus Holz aufgebaut, welche die martiallschen Hinrichtungsmethoden im Iran veranschaulichen sollen. Die Demo wurde mit Corona-Auflagen zugelassen auf dem Roncalliplatz direkt am Kölner Dom. Köln, 29.05.2021

منظمة حقوقية: إيران تعدم أكثر من 500 شخص في عام 2022 05.12.2022

في تقرير يتزامن مع حركة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، أفادت منظمة غير حكومية أنّ طهران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022. وحسب المنظمة فإنّ عدد النساء اللواتي أُعدمنَ هو الأعلى منذ خمس سنوات.

03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات إيران: اعتقالات وضحايا وأحكام بالإعدام 16.11.2022

سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.