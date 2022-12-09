تواصل الاحتجاجات في إيران رغم القمع

منظمة حقوقية: إيران تعدم أكثر من 500 شخص في عام 2022

في تقرير يتزامن مع حركة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، أفادت منظمة غير حكومية أنّ طهران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022. وحسب المنظمة فإنّ عدد النساء اللواتي أُعدمنَ هو الأعلى منذ خمس سنوات.