 تواصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط مخاوف من قطع شحنات الغاز في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل | DW الأخبار | DW | 01.04.2022

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DW الأخبار

تواصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط مخاوف من قطع شحنات الغاز في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل

الرئيس الروسي بوتين يطالب الدول "غير الصديقة" دفع ثمن الغاز من حسابات بالروبل، والمستشار الألماني شولتس يصر على رفض سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

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