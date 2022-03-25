تواصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط مخاوف من قطع شحنات الغاز في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل

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الرئيس الروسي بوتين يطالب الدول "غير الصديقة" دفع ثمن الغاز من حسابات بالروبل، والمستشار الألماني شولتس يصر على رفض سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.
يستمر تطبيق المراسلة اللفورية "واتساب" في مفاجأة مستخدميه عبر العالم. إذ كشف التطبيق عن ست ميزات جديدة تتعلق بخدمة الرسائل الصوتية. فما هي هذه الميزات؟ وأي منها كنت بحاجة ماسة إليها؟
يرى خبراء أن إيران أرادت بقصفها لمنشآت قالت إنها لإسرائيل في كردستان العراق وإعلانها عن شبكة "تجسس إسرائيلية"، إرسال رسائل لدول فاعلة إقليمياً ودولياً. فلماذا هذا التوقيت وما تأثير ذلك على مفاوضات "النووي الإيراني"؟
بعد استهدافهم المتكرر للعمق السعودي، أصبحت الإمارات أيضا هدفا للحوثيين وصواريخهم البالستية، فهل يغيرون بذلك قواعد اللعبة وتدخل حرب اليمن مرحلة جديدة؟ هل سنرى تسخينا للجبهات؟ ماذا عن المدنيين والوضع الإنساني الكارثي؟
الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرات أحزاب وشخصيات سياسية في بغداد، صحيح أنها لم توقع ضحايا، لكنها تثير القلق. إذ تأتي في سياق الخلافات وتعقيدات أزمة تشكيل الحكومة. فمن يقف وراءها؟ وما هي رسائل منفذو الهجمات؟
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