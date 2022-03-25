تواصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط مخاوف من قطع شحنات الغاز في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل

رسائل سياسية "بقنابل صوتية" تعقد أزمة تشكيل الحكومة!

الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرات أحزاب وشخصيات سياسية في بغداد، صحيح أنها لم توقع ضحايا، لكنها تثير القلق. إذ تأتي في سياق الخلافات وتعقيدات أزمة تشكيل الحكومة. فمن يقف وراءها؟ وما هي رسائل منفذو الهجمات؟