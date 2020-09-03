 تواصل إدانات العالم الإسلامي لإعادة نشر رسوم تسخر من النبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2020

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أخبار

تواصل إدانات العالم الإسلامي لإعادة نشر رسوم تسخر من النبي

بعد الأزهر وتركيا، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا يدين قيام صحيفة شارلي إيبدو بإعادة نشر رسوم تسخر من نبي المسلمين. وفي حين رأت إيبدو "ضرورة" في إعادة النشر تعتبره تلك المؤسسات "استفزازا لمشاعر المسلمين".

بعد خمس سنوات من مقتل أشهر رساميها في هجوم جهادي، قررت شارلي إيبدو إعادة نشر رسوم تسخر من نبي المسلمين

بعد خمس سنوات من مقتل أشهر رساميها في هجوم "جهادي"، قررت شارلي إيبدو إعادة نشر رسوم تسخر من نبي المسلمين

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الخميس (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2020) إعادة نشر الصحيفة الفرنسية ( شارلي إيبدو) لرسوم كاريكاتورية تسخر من النبي محمد. وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي  في بيان صحفي  أصدره الاتحاد، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، إن "هذه الرسوم تعد استخفافا بالمسلمين، وقلة احترام بحقهم".

مختارات

بعد أكثر من خمس سنوات على العمل الإرهابي ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت محاكمة متهمين بالضلوع بالهجمات التي استهدفت صحيفة "شارلي إيبدو". هذا في وقت أدان الأزهر الشريف إعادة نشر الرسوم، مؤكداً على إدانته للهجوم.

وأضاف أن من شأن هذا تأجيج مشاعر المسلمين في كل مكان الأمر الذي يساعد على إثارة الفتن بين المسلمين وغيرهم لأنها تؤدي إلى زيادة الحقد والكراهية بين أصحاب الأديان المختلفة وضرب السلام الاجتماعي بين الناس".

وفي البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه، طالب القره داغي "العالم الحر بالوقوف في وجه هذه الإساءات المتكررة للرسول  محمد والمسلمين"،  مشيرا إلى أنه "لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال تبرير هذه الأفعال غير المسؤولة بحرية الصحافة والتعبير ".

وأشار الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى أن "هذه الأفعال تدخل ضمن مضمون ازدراء الأديان المرفوض الذي يخالف الشرائع والقوانين والأعراف والفطرة السليمة التي تستنكر هذه الاساءات البشعة في حق الرموز والأديان والمعتقدات".

وكانت مؤسسة الأزهر بمصر قد نددت أمس الأربعاء بقرار صحيفة شارلي إيبدو إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية، مع بدء محاكمة شركاء الجهاديين، الذين قضوا على هيئة تحريرها في كانون الثاني/ يناير 2015.

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بدء محاكمة المتهمين بهجوم "شارلي إبدو" في باريس

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في بيان على فيسبوك إن "الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان".

وقالت الصحيفة التي تعد منارة لحرية التعبير للبعض لكن مثيرة للجدل بالنسبة للآخرين الثلاثاء أن "إعادة نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية هذا الأسبوع الموافق لبدء محاكمة شركاء منفذي الهجوم الإرهابي في كانون الثاني/يناير 2015 يبدو أمر ضروري بالنسبة لنا".

لكنّ الأزهر اعتبر قرار إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية "استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم".

ودانت وزارة الخارجية التركية في بيان إعادة نشر الرسوم وقالت: "ندين بشدّة قرار شارلي إيبدو إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لديانتنا ونبيّنا". كما هاجمت الخارجية التركية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دفاعه ليل الثلاثاء عن "حرية التجديف" في فرنسا في معرض تعليقه على نشر الرسوم الكاريكاتورية.

ويأتي ردّ الفعل التركي في وقت تتصاعد فيه التوتّرات بين أنقرة وباريس على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه تؤكّد اليونان سيادتها عليها في شرق البحر المتوسط.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Solidaritätsveranstaltung in Berlin

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    خرج المئات من البرلينيين إلى بوابة براندنبورغ للتعبير عن حزنهم من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو.

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Solidaritätsveranstaltung in Berlin

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    وأرتفع عدد الأشخاص المشاركين في المسيرة باستمرار للتعبير عن تضامنهم.

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    وفي العاصمة الفرنسية باريس تجمع آلاف الأشخاص في ميدان الجمهورية للتعبير عن استنكارهم للهجوم، وأعلنت الحكومة الحداد يوماً واحداً على الضحايا.

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Solidaritätsveranstaltung in London

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    في لندن حمل الكثيرون لافتة مكتوب عليها بالفرنسية "أنا شارلي" تعبيراً عن تضامنهم مع الصحيفة والضحايا.

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Solidaritätsveranstaltung in Berlin

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    وهذه السيدة الألمانية تقول من برلين أيضاً: "أنا شارلي".

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    رفع المتظاهرون الأقلام كرمز للتعبير عن دعمهم لحرية الصحافة.

  • Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Blumen vor französischer Botschaft in Berlin

    حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو

    باقة من الأزهار على عتبة السفارة الفرنسية في برلين. إعداد: راينر زوليش.


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