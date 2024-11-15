توابع شغب مباراة مكابي وأياكس - هل تنهار الحكومة الهولندية؟

أثارت استقالة وزيرة الدولة الهولندية نورا أشهبار حالة من عدم اليقين السياسي بهولندا وعقدت أحزاب الائتلاف الحكومي الهولندي اجتماعا وأجرت محادثات أزمة على خلفية نزاع حول ما قيل إنها تعليقات عنصرية ضد مهاجرين من جانب وزراء.

عقد مجلس الوزراء الهولندي جلسة طارئة اليوم الجمعة (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) وسط تقارير عن احتمال انهيار الائتلاف الحاكم بسبب طريقة تعامل الحكومة مع أحداث العنف المرتبطة بمباراة في كرة القدم بين أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في جلسة مجلس الوزراء اليوم أن نورا أشهبار -وزيرة دولة للمالية في الائتلاف الذي يقوده حزب الحرية الشعبوي المناهض للمسلمين بزعامة خِيرت فيلدرز- استقالت في وقت سابق بسبب تصريحات أدلى بها وزراء يوم الإثنين بشأن الاشتباكات المرتبطة بالمباراة.

وأثارت استقالة ورا أشهبار حالة من عدم اليقين السياسي. وقالت شبكة البث الهولندية (إن أو إس) وشبكة (آر تي إل) الهولندية نقلا عن مصادر حكومية إن استقالة أشهبار كانت سببا في عقد اجتماع أزمة لمجلس الوزراء بعد ظهر يوم الجمعة حيث هدد أعضاء آخرون في مجلس الوزراء من حزبها الوسطي "العقد الاجتماعي الجديد" بالاستقالة.

وذكرت صحيفة (دي فولكس كرانت) الهولندية أن أشهبار شعرت بأن العديد من أعضاء مجلس الوزراء تجاوزوا الحدود بتعليقات مؤذية وربما عنصرية بحق المهاجرين بشأن الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام وأعمال الشغب في الأيام التي أعقبت المباراة.

وقال فيلدرز مرارا إن الشبان الهولنديين من أصل مغربي هم المهاجمون الرئيسيون للمشجعين الإسرائيليين، على الرغم من أن الشرطة لم تقدم أي تفاصيل عن الخلفية الثقافية للمشتبه بهم.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من فيلدرز أو أشهبار حيث كان اجتماع مجلس الوزراء مستمرا عصر اليوم الجمعة.

وتنتمي أشهبار، التي ولدت في المغرب، إلى حزب العقد الاجتماعي الجديد، وهو حزب وسطي، وكانت تتولى منصب وزيرة الدولة للإعانات الاجتماعية والجمارك بوزارة المالية. وتضع استقالتها ضغوطا على الائتلاف الحاكم الهش، الذي لم يمض على توليه السلطة سوى أربعة أشهر فقط.

وإذا انسحب الحزب الاجتماعي الجديد، فسوف يتعين على الأعضاء الثلاثة الآخرين في الائتلاف إما المضي قدما كائتلاف أقلية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

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وتأتي استقالة أشهبار بعد أسبوع مضطرب في أمستردام حيث قالت إدارة الشرطة المحلية إن مشجعي مكابي هاجموا سيارة أجرة الأسبوع الماضي وأحرقوا علم فلسطين قبل أن تطاردهم مجموعات على دراجات نارية وتضربهم.

وندد الساسة الإسرائيليون والهولنديون بهذه الهجمات ووصفوها بأنها معادية للسامية وأعادوا التذكير باضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وقال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إن أنصار مكابي تسلحوا بالعصي والحجارة في وقت سابق من اليوم ورددوا هتافات استفزازية معادية للعرب.

وقال رئيس الوزراء ديك سخوف يوم الإثنين إن هذه الحوادث أظهرت أن بعض الشباب في هولندا من نسل مهاجرين ليست لديهم "القيم الأساسية الهولندية".

ع.م/ ص.ش (رويترز، د ب أ)