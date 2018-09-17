 تهور عثمان ديمبلي يلاحقه من دورتموند حتى برشلونة | عالم الرياضة | DW | 15.11.2018

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عالم الرياضة

تهور عثمان ديمبلي يلاحقه من دورتموند حتى برشلونة

إذا لم تصاحب الموهبة الكروية سلوكا انضباطيا على المستوى الشخصي والرياضي، فإن صاحبها يواجه مشاكل بالجملة. وهذا بالضبط ما يحدث في الأيام الماضية مع النجم الفرنسي الموهوب عثمان ديمبلي، سواء في دورتموند أو حتى برشلونة.

Ousmane Dembele Fußball Frankreich (Getty Images/A. Alcalde)

رغم موهبته الكروية الكبيرة، لكن يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبلي (21 عاما) نجم برشلونة، يواجه مشاكل ضخمة بسبب عدم الانضباط السلوكي، سواء على المستوى الشخصي أو الرياضي. فعندما انتقل من دورتموند الألماني إلى برشلونة في أغسطس/ آب 2017 ترك مسكنه في دورتموند في حالة فوضى عارمة.

وبسبب أضرار لحقت بالمسكن وعدم التزام ديمبلي بالعقد مع المالك، يطالب صاحب السكن بتعويض مالي كبير. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن المؤجر رفع عليه قضية الآن في المحكمة الابتدائية بدورتموند يطالبه فيها بتعويض يبلغ نحو 21 ألف يورو.

مختارات

كانت صفقة خيالية تلك التي أبرمها برشلونة مع دورتموند للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي. غير أن الأخير لم ينجح وإلى غاية اللحظة في التألقم مع أجواء فريقه الجديد وإشاعات تروج حول اقتراب مغادرته لكامب نو. (16.04.2018)

دافع المدرب السابق لدورتموند توماس توخل عن عثمان ديمبلي، الذي أجبر النادي على قبول صفقة انتقاله لبرشلونة. ورأي فريق بحث جامعي من الدنمارك وليشتنشتاين أن القيمة السوقية الحقيقية لديبملى هي 37 مليون يورو فقط. (07.09.2017)

ووفقا لصحيفة بيلد، فإن الدعوى القضائية تشير بأن ديمبلى "ترك وراءه أوجه قصور كبيرة وترك المسكن في حالة يرثى لها من حيث النظام". كما أنه لم يلغِ عقد الإيجار في الوقت المحدد وعندما تسلم المؤجر المسكن كان أبعد ما يكون عن النظافة، فقد كانت صناديق القمامة ممتلئة عن آخرها وقطع الملابس تغطي أرضية المسكن بشكل عشوائي إضافة إلى البقع والأوساخ. ولم يعد ديمبلي مفاتيح المسكن إلى صاحبه، ولذلك أضطر المؤجر إلى استبدال كافة أقفال الأبواب بالمنزل، حسبما توضح بيلد.

يذكر أن المدرب ارنستو فالفيردي كان قد استبعد عثمان ديمبلي من مباراة "ريال بيتيس" الأحد الماضي في الجولة 12 بالليغا الإسبانية والتي خسرها برشلونة. وكان ديمبلي قد تأخر عن التدريبات التي سبقت المباراة، وأخبر اللاعب فريقه متأخرا بأنه كان مصابا بمرض معوي.

ويعتبر عثمان ديمبلي أحد أكبر المواهب الكروية حاليا، كما أنه صاحب ثالث أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بمبلغ 147 مليون يورو، وهو فائز بكأس العالم بروسيا 2018، وفائز بالدوري والكأس الإسبانيين والكأس الألماني. ويقال إن يورغن كلوب يريده في ليفربول.

ص.ش/م.س

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    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    نوير يغيب من جديد

    خلال استعداده لمباراة بايرن ميونيخ مع شالكه بالدوري الألماني أصيب الحارس الكبير، مانويل نوير، من جديد في مشط قدمه اليسرى. وخضع نوير الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول) لجراحة ناجحة. وتعد هذه هي إصابته الثالثة في نفس القدم خلال الشهور الخمس الأخيرة. نوير هنا في الصورة في مايو/ أيار خلال الاحتفال بدرع الدوري. وأعلن بايرن أن قائده سيغيب عن المباريات هذه المرة حتى يناير/ كانون الثاني 2018.

  • Fußball Bundesliga VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Christian Gentner (picture-alliance/H. Rudel)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    قائد آخر يغيب

    إصابات في الأنف والفك وكدمات في الرأس تعرض لها قائد شتوتغارت، كريستيان غنتنر، إثر تداخله مع حارس مرمى فريق فولفسبورج كوين كاستلز، أثناء مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من الدوري. ركبة الحارس صدمت بقوة وجه القائد وسببت له كسوراً بجوار العين ومنطقة الأنف والفك الأعلى. وقد لقي سلوك حارس المرمى استهجانا كبيرا من قبل مشجعي شتوتغارت.

  • Deutschland VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:1 (picture alliance/Avanti-Fotografie/R. Poller )

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    عودة إلى الحياة

    كان الجميع يخاف على كريستيان غينتر (31 سنة)، الذي سقط على الأرض مدرجا في دمائه، لكنه طمأن جمهوره عبر فيسبوك قائلاً "حالي جيد جدا". القائد، الذي كاد يبتلع لسانه لولا التدخل الطبي الفوري قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، عاد إلى الحياة لكنه سيغيب عن الدوري الألماني حتى وقت شفائه.

  • Champions League - FC Barcelona vs Juventus Dembele (Reuters/A. Gea)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    صفقة خاسرة؟

    انضم عثمان ديمبلي (20 سنة) إلى قائمة المصابين في الدوريات الأوربية خلال الأسبوع المنصرم. النجم الفرنسي أصيب بتمزق في عضلات فخذه الخلفية في مباراة خيتافي، مما أرغمه على غياب سيدوم من ثلاثة حتى أربعة أشهر عن الملاعب. وقد خضع لجراحة ناجحة في فلنلندا الثلاثاء (19/9/2017). إصابة الوافد الجديد تضيع على فريق برشلونة فرصة الإستفادة من اللاعب صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الكاتالوني.

  • Fußball WM Finale Argentinien Deutschland (Getty Images)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    إصابة توقظ جراح المونديال

    كريستوف كرامر، قطعت شفته ونزفت كثيرا خلال مباراة فريقه مونشنغلادباخ ضد لايبزيغ السبت (16/9/2017). الدولي الألماني أبى إلا أن يكمل المباراة، رغم الإصابة التي جعلت الحكم يشهر مباشرة البطاقة الحمراء في وجه الغيني نبي كيتا، الذي أوقف فيما بعد ثلاث مباريات. إصابة كرامر هذه المرة ذكرته بنهائي كأس العالم حينما اصطدم بوجهه مع كتف مدافع أرجنتيني ليسقط أرضا وينسى أنه يخوض المباراة النهائية.

  • Deutschland Fußball Bundesliga- SV Werder Bremen v FC Schalke 04 (Getty Images/Bongarts/M. Rose)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    كسر الكتف أهون من كسر القدم؟

    سيغيب ماكس كروزه، مهاجم فيردر بريمن، لأسابيع عن الملاعب بعد أصابته السبت (16/9/2017) أيضا في مباراة فريقه مع شالكه. حيث تدخل معه بعنف مدافع شالكه ثيلو كيرر، ليسقطه أرضا، ويتم نقله سريعا للمستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، حسب بريمن. التدخل العنيف تسبب لكروزه في كسر على مستوى الترقوة، ويعتقد البعض أن الأمر كان سيصبح أشد خطورة لو تعلق بكسر على مستوى القدم.

  • Fußball Chelsea v Arsenal - Premier League Danny Welbeck (Getty Images/M. Hewitt)

    موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور

    غياب لأجل غير مسمى

    وفي اليوم التالي (الأحد) تعرض نجم أرسنال داني ويلبك (26 عاما) إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، وهو ما سيجعله يغيب عن المباريات لفترة غير معلومة. اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية خرج متأثرا بإصابته أثناء مباراة ديربي العاصمة البريطانية بين فريقه أرسنال وفريق تشيلسي في الدقيقة 73 من المباراة. وقال آرسين فنغر، مدرب أرسنال: "لا أعرف مدى خطورتها ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة." (اعداد: مريم مرغيش)


 

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