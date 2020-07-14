 تهكم من نصيحة وزارة الصحة المصرية بتناول البطيخ لتقوية المناعة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.07.2020

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منوعات

تهكم من نصيحة وزارة الصحة المصرية بتناول البطيخ لتقوية المناعة

في زمن كورونا، وزارة الصحة المصرية تنصح المواطنين بتناول فاكهة البطيخ لتقوية مناعتهم والاستفادة من فوائده.. منشور فجّر سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصحة المصرية تنصح بتناول البطيخ

الصحة المصرية تنصح بتناول البطيخ

في الوقت الذي تسابق فيه المراكز العلمية والهيئات الصحية في العالم مع الزمن لإيجاد علاج أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خرجت وزارة الصحة المصرية لتنصح مواطنيها بتناول البطيخ من أجل تقوية مناعتهم لمواجهة الأمراض.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والإسكان المصرية على موقع فايسبوك شاركت مع متابعيها منشوراً عن فوائد البطيخ،ومنها إمداد الجسم بالرطوبة في الأيام الحارة واحتوائه على فيتامينات (سي) و(أ) اللذان يقويان المناعة ضد الأمراض ومن بينها فيروس كورونا.

وجاءت التعليقات على المنشور متباينة، ففي حين أعلن البعض حبه لهذه الفاكهة الصيفية وتناوله لها باستمرار، تهكم البعض الآخر على هذه النصيحة بقولهم إن البطيخ يتم رويه بمياه الصرف الصحي أو رشه بمبيدات حشرية مما سيتسبب في الإصابة بالأمراض.
إذ علق أحدهم بالقول: "المشكلة كل البطيخ في مصر بشرب من بحر البقر بحر حادوس ترعة السلام وكلها مياه صرف صحي تؤدي إلى فشل كبدي وكلوي وسرطانات ونزلات معوية". لكن إحدى المستخدمات ردت بالقول: "مصر كلها تأكل بطيخ وإنتاجنا مشرف ولم نصاب بأي أمراض اتقوا الله في بلدكم"، كما وارد في تعليقات لمستخدمين على تدوينة الصحة المصرية.

بينما وصف أحدهم البطيخ بأنه "هرمون سعادة فاخر"، بينما كتب مستخدم آخر "أن البطيخ والكرنب مرويان بمياه الصرف الصحي، ورأيت ذلك بنفسي". كما اشتكى العديدون في التعليقات بتسبب البطيخ في نزلات معوية لهم،
 

 

 

 

 

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