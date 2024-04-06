تهديد لأوروبا.. شولتس يحذر من تنامي نفوذ اليمين الشعبوي

حذر المستشار أولاف شولتس خلال مؤتمر الاشتراكيين الأوروبيين من تعاظم نفوذ اليمينيين الشعبويين وتهديدهم لرخاء المواطنين الأوروبيين و"تدمير ما تم بناؤه على مدار عقود". كما أكد على أهمية دعم أوكرانيا وردع روسيا بشكل فعال.

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن أوروبا ستشهد أوقاتا عصيبة في حال تعاظم نفوذ الشعبويين اليمينيين فيها.

وخلال مؤتمر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين "إس بي إي"، قال شولتس في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم السبت (السادس من أبريل/ نيسان 2024) إن "الشعبويين اليمينيين يعربون خلال حملاتهم الانتخابية عن معارضتهم لأوروبا الموحدة. إنهم مستعدون لتدمير ما بنيناه على مدار عقود" مشيرا إلى أنهم أثاروا الاستياء ضد اللاجئين والأقليات.

وحذر شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن الشعبويين اليمينيين يهددون رخاء المواطنين الأوروبيين الذي يقوم على السوق المشتركة.

وكان الاشتراكيون الديمقراطيون الأوروبيون اختاروا في روما في بداية آذار/ مارس المفوض الأوروبي الحالي للعمل نيكولاس شميت، ليكون مرشحهم الرئيسي لرئاسة المفوضية في انتخاباتالبرلمان الأوروبي أوائل حزيران/ يونيو المقبل. وجاء اختيار شميت (السياسي المنحدر من لوكسمبورغ) لتصدر قائمة المرشحين الاشتراكيين بأغلبية كبيرة من مندوبي الحزب.

يذكر أن الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين يسعون من خلال وضع شميت على رأس مرشحيهم، إلى الفوز برئاسة المفوضية الأوروبية ليحل محل الرئيسة الحالية أورسولا فون دير لاين (المنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي المحافظ).

وقال شولتس إن الشعوب تحتاج في أوقات الأزمات إلى أوروبا الاشتراكية؛ ورأى أن شميت يعبر عنها.

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"دعم أوكرانيا أساسي لاستعادة السلام في أوروبا"

كما حث المستشار أولاف شولتس خلال المؤتمر على مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قائلا إن ألمانيا لن يثنيها شيء عن جهود دعم كييف. وقال شولتس إن أفضل سبيل لمنع أي تصعيد، بما في ذلك الصراع المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، هو الردع الفعال، على حد وصفه.

وأضاف الزعيم الألماني الذي قدمت بلاده دعما عسكريا لأوكرانيا بلغت قيمته حتى الآن 28 مليار يورو (30.3 مليار دولار) "الحرب في أوكرانيا تنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين سحب قواته. ومع ذلك، لن يتخذ هذا القرار إلا إذا أدرك أنه لن يستطيع كسب الحرب في ساحة المعركة".

وتابع شولتس "لذلك فإننا نستثمر بشكل أكبر في أمننا ودفاعنا بشكل مشترك في أوروبا حتى لا تسول لأي أحد نفسه بأن يهاجمنا. هذا يعني أيضا وضع المصلحة الذاتية الضيقة جانبا وبناء صناعة دفاع أوروبية قوية وحقيقية".

ع.ج/ أ. ح (د ب أ، رويترز)