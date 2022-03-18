تهديد بالاستقالة؟.. لهذا يرفض مدرب لشبونة عودة رونالدو لناديه الأم!

كلنا نعلم أن النجم الكبير كريستيانو رونالدو (37 عاما)، يريد مغادرة نادي مانشستر يونايتد. فهو على غير العادة يلعب هذا الموسم احتياطيا، في تشكيلة المدرب الهولندي تن هاغ. ويريد رونالدو أن يترك الفريق الإنجليزي ليلعب مع ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن حتى الآن لم يلق القبول لدى أي ناد عرض عليه من جانب وكيل أعماله.

غالبا ما يعود النجوم الكبار ليختموا مسيرتهم في أنديتهم الأولى التي كانوا فيها في بدايتهم، وهو في هذه الحالة نادي سبورتنغ لشبونة الذي تربى في أحضانه ولعب لفريقه الأول موسما واحدا قبل الانتقال الأول إلى مانشستر يونايتد عام 2003.

لكن وبحسب ما ذكر موقع مجلة "شبورت بيلد" عن صحف إنجليزية فإن روبن عمورين مدرب لشبونة الحالي يرفض تماما فكرة عودة رونالدو بل ويهدد بالاستقالة من تدريب الفريق في حالة عودته رغما عنه.

وقد تواصل خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، مع عدة أندية من أجل انتقال رونالدو إليها، ولكن دون جدوى حتى الآن، علما بأن عقده ينتهي مع مان يونايتد في 2023، ويحصل النجم البرتغالي على راتب قدره 29 مليون يورو صافيا في العام.

لكن وبحسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" فإن المبلغ المالي الكبير ليس هو المشكلة الوحيدة، ففي خضم التواصل بين مينديز وبين النادي يقال إن عمورين عبر عن مخاوفه من أن يغير انتقال رونالدو إلى لشبونة في ديناميكية الفريق.

المدرب إريك تن هاغ يتحدث إلى رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي

ويقول موقع "شبورت بيلد" إن السبب الرئيسي في رغبة "سي ار 7" في مغادرة فريق الشياطين الحمر هو اللعب في دوري أبطال أوروبا. "فرنالدو يحتاج إلى البطولة الملكية كي يواصل ملأ خزانته الملكية فمجرد مشاركته فيها تجلب له الملايين ومدفوعات عديدة مرتبطة بشركاء الدعاية والإعلان".

لكن رونالدو لم يستطع العام الماضي مع مانشستر يونايتد تحقيق مرتبة في الدوري الإنجليزي تأهله للاشتراك في دوري أبطال أوروبا، وإنما تأهل الفريق للعب في مسابقة "الدوري الأوروبي" (أوروبا ليغ).

ورغم كل ذلك يأمل تن هاغ أن يبقى رونالدو مع مانشستر يونايتد ويقول المدرب الهولندي: "نحن نعول عليه ولعبنا معه، ومن ثم نريد أن يبقى وهذا هو ما نريده وما أتمناه".

ص.ش/و.ب