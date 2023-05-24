تهديد الصحفيين في تونس

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
توسعت في تونس حملات الملاحقات القضائيّة والاعتقالات في صفوف الصحفيين وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقيّة في تونس توجها واضح المعالم للسلطة الحالية نحو تكميم الافواه والتضييق على الصحافة
"للكلمة شعب يحميها"، يقول كمال الرياحي مؤلف كتاب "فرانكشتاين تونس" بعدما "منعت السلطة كتابا في معرض الكتاب فجعله الشعب أكثر الكتب التونسية انتشارا". معرض الكتاب الدولي في تونس حيث تحضر كتب ويبحث قراء عن كتب ممنوعة.
قامت الشرطة التونسية بالتحقيق مع صحفيين بسبب انتقادهما "تجاوزات في عملية توظيف الشرطة" بعد الهجوم الذي نفذه أحد عناصر الأمن قرب كنيس يهودي. وتظاهر صحافيون للتنديدبما وصفوه بـ "قمع" السلطات.
قال محامون إن محكمة تونسية أطلقت سراح طالبين اعتُقلا بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطة وحملتها على مستهلكي المواد المخدرة. وكانت منظمات حقوقية في تونس قد وجهت انتقادات إلى السلطات بسبب توقيفهما ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.
اعتقلت الشرطة التونسية المدير العام لإذاعة "موزاييك إف.إم" واسعة الانتشار ومعارضين اثنين بارزين، في استمرار لموجة اعتقالات تستهدف سياسيين معروفين وشخصيات أخرى، فيما يواجه الرئيس قيس سعيد غضبا متزايدة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول