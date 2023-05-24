تهديد الصحفيين في تونس

تونس: الإفراج عن طالبين اعتقلا بسبب أغنية ساخرة

قال محامون إن محكمة تونسية أطلقت سراح طالبين اعتُقلا بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطة وحملتها على مستهلكي المواد المخدرة. وكانت منظمات حقوقية في تونس قد وجهت انتقادات إلى السلطات بسبب توقيفهما ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.