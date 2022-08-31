تهديدات تركية جديدة ضد اليونان.. ماذا وراءها؟

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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يهدد أثينا مجددا ويتهم اليونان بانتهاك المجال الجوي لبلاده فوق بحر إيجه.. أثينا ترد وتتحدث عن تصرف غير مقبول.. ماذا وراء التهديد التركي؟ وأي تداعيات له؟
دعا المستشار الألماني تركيا لضبط النفس مع اليونان، بعد تصاعد التوتر. والرئيس التركي يقول إنه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين يتّهمهم "بعدم الصدق". ورئيس الوزراء اليوناني يقول إنه لن يشارك في "لعبة الإهانات الشخصية".
أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.
رغم الخلافات الكبيرة بين الجانبين، إلّا أن تداعيات الزلزال الذي تعرضت له أجزاء من تركيا واليونان على بحر إيجه دفعت بالمسؤولين في تركيا واليونان إلى إبداء التعاون في محاولات الإنقاذ الجارية.
بدأ المؤتمر بشكل ودي وكل طرف تحدث عن تحسين العلاقات، إلّا أنه سرعان ما هيمنت الملفات الخلافية بينهما ليتبادلا الاتهامات. هذا ما وقع في مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية تركيا واليونان.
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