 تهديدات تركية جديدة ضد اليونان.. ماذا وراءها؟ | مسائية DW | DW | 06.09.2022

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مسائية DW

تهديدات تركية جديدة ضد اليونان.. ماذا وراءها؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يهدد أثينا مجددا ويتهم اليونان بانتهاك المجال الجوي لبلاده فوق بحر إيجه.. أثينا ترد وتتحدث عن تصرف غير مقبول.. ماذا وراء التهديد التركي؟ وأي تداعيات له؟

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Turkish President Tayyip Erdogan meets with Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis?on the sidelines of the NATO summit, in Brussels, Belgium June 14, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

ألمانيا تدعو تركيا لضبط النفس تجاه اليونان بعد تصاعد التوتر 01.06.2022

دعا المستشار الألماني تركيا لضبط النفس مع اليونان، بعد تصاعد التوتر. والرئيس التركي يقول إنه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين يتّهمهم "بعدم الصدق". ورئيس الوزراء اليوناني يقول إنه لن يشارك في "لعبة الإهانات الشخصية".

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

هل تستعيد أنقرة دورها الاستراتيجي عبر البوابة الأوكرانية؟ 16.06.2022

أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.

Rescue workers and local people carry a wounded person found in the debris of a collapsed building, in Izmir, Turkey, Friday, Oct. 30, 2020, after a strong earthquake in the Aegean Sea has shaken Turkey and Greece. Turkey's Disaster and Emergency Management Presidency said Friday's earthquake was centered in the Aegean at a depth of 16,5 kilometers (10.3 miles) and registered at a 6.6 magnitude.(AP Photo/Ismail Gokmen) |

تداعيات الزلزال.. تركيا واليونان تتعهدان بالوقوف معا وتناسي الخلاف 30.10.2020

رغم الخلافات الكبيرة بين الجانبين، إلّا أن تداعيات الزلزال الذي تعرضت له أجزاء من تركيا واليونان على بحر إيجه دفعت بالمسؤولين في تركيا واليونان إلى إبداء التعاون في محاولات الإنقاذ الجارية.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his Greek counterpart Nikos Dendias hold a news conference in Ankara, Turkey April 15, 2021. Turkish Foreign Ministry /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

وزيرا خارجية تركيا واليونان يشتبكان لفظيا في مؤتمر 'تحسين العلاقات' 15.04.2021

بدأ المؤتمر بشكل ودي وكل طرف تحدث عن تحسين العلاقات، إلّا أنه سرعان ما هيمنت الملفات الخلافية بينهما ليتبادلا الاتهامات. هذا ما وقع في مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية تركيا واليونان.