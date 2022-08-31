تهديدات تركية جديدة ضد اليونان.. ماذا وراءها؟

تداعيات الزلزال.. تركيا واليونان تتعهدان بالوقوف معا وتناسي الخلاف

رغم الخلافات الكبيرة بين الجانبين، إلّا أن تداعيات الزلزال الذي تعرضت له أجزاء من تركيا واليونان على بحر إيجه دفعت بالمسؤولين في تركيا واليونان إلى إبداء التعاون في محاولات الإنقاذ الجارية.