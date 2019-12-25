تنياهو يحقق "فوزا كبيرا" في تصويت على قيادة حزب الليكود

أعلن حزب "ليكود" اليوم الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاز بسهولة في اقتراع على زعامة الحزب، على منافسه الوحيد، وزير التعليم السابق جدعون ساعر، وذلك في دفعة له قبل انتخابات مارس/ آذار العامة التي من المحتمل أن تشهد منافسة محتدمة.
وغرد ساعر مهنئا نتنياهو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وكتب عبر صفحته على موقع تويتر قائلا "أنا و أصدقائي نقف وراءه في الحملة من أجل نجاح الليكود في الانتخابات".
وتم دعوة حوالي 116 ألف عضو في الحزب للتصويت على زعيم جديد لقيادة الليكود في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان نتانياهو، المنتهية ولايته كرئيس للحكومة الإسرائيلة، قد دعا في تغريدة مناصريه إلى التصويت بأعداد كبيرة. وقال "نسبة المشاركة ضئيلة جدا وفوز اليمين يتوقف عليكم". وشارك نحو 49 في المئة من أعضاء حزب ليكود يحق لهم التصويت في الاقتراع. ودفع الجو العاصف آخرين للبقاء في بيوتهم.
ومنح إحصاء لحزب ليكود نتنياهو 72.5 في المئة من الأصوات مقابل 27.5 في المئة لمنافسه جدعون ساعر، الذي اعترف بالهزيمة. ولم تؤكد لجنة الانتخابات الإسرائيلية النتائج بعد.
وكان نتانياهو، الذي يواجه حاليا اتهامات بالفساد، قد كتب على موقع تويتر بعد ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع "إنه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".
وكان ساعر، الذي سبق أن عمل وزيرا للتعليم والداخلية، قد استبعد أن يسترد الحزب السلطة في انتخابات الثاني من مارس/ آذار المقبل ما لم يتخل نتنياهو عن الزعامة. وردا على تصريحات ساعر، ركز نتنياهو على إنجازاته على الصعيد الأمني ومكانته على المستوى الدولي.
ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن الليكود بقيادة نتنياهو سيفوز بـ 31 من أصل 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية العام المقبل، مما يجعله ثاني أقوى حزب بعد أزرق- أبيض، والذي من المتوقع أن يحصل على 35 مقعدا.
ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
وجوه القائمة العربية المشتركة
حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
جدل بشأن دعم غانتس
اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
تأسيس القائمة العربية المشتركة
تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
رداً على ليبرمان
نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
البرنامج السياسي
يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
ارتفاع عدد الناخبين العرب
يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
المشاركة العربية التاريخية
ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟