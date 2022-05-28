 تنظيم ″مسيرة الأعلام″ الإسرائيلية في القدس وسط توترات | DW الأخبار | DW | 29.05.2022

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DW الأخبار

تنظيم "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس وسط توترات

شارك آلاف الإسرائيليين في "مسيرة الأعلام" السنوية الني انطلقت في شوارع القدس في ذكرى ضم الشرقي من المدينة، بعد مرور سنة على حرب في قطاع غزة تفجّرت بعد مسيرة "يوم القدس" العام الماضي.

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