تنظيم "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس وسط توترات

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شارك آلاف الإسرائيليين في "مسيرة الأعلام" السنوية الني انطلقت في شوارع القدس في ذكرى ضم الشرقي من المدينة، بعد مرور سنة على حرب في قطاع غزة تفجّرت بعد مسيرة "يوم القدس" العام الماضي.
حذرت الفصائل الفلسطينية من مضي إسرائيل قدما في "مسيرة الأعلام" التي ينظمها القوميون اليهود وتحتفل بذكرى احتلال إسرائيل للمدينة القديمة عام 1967، فيما ردت إسرائيل أن المسيرة ستنظم كما هو مبرمج.
محكمة استئناف إسرائيلية تلغي حكما أصدره قاضي محكمة جزئية يشكك في مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى. والجانب الفلسطيني يندد بـ "إصرار" الحكومة الإسرائيلية على تنظيم "مسيرة الأعلام".
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل "ملتزمة" بالمحافظة على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى. ومنذ أسابيع تجددت الصدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في دوامة عنف أدت إلى مقتل 38 شخصا من الجانبين.
قالت إسرائيل إن دفاعاتها اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وبأنها شنت غارات على أهداف في القطاع ردا على ذلك، في حين قالت كتائب فلسطينية إنها تصدت للطائرات الإسرائيلية في الجو. يأتي هذا وسط توتر في القدس منذ بداية رمضان.
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