 تنظيم طالبان يفرض حظرا على صالونات التجميل، ومعارضة داخلية وأممية | DW الأخبار | DW | 05.07.2023

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DW الأخبار

تنظيم طالبان يفرض حظرا على صالونات التجميل، ومعارضة داخلية وأممية

تنظيم طالبان يحظر صالونات التجميل والنساء يعترضن بشدة على هذا الحظر. نساء يقلن إنهن يكسبن رزق عوائلهن منها وأن ذلك سيعني إنهن سيكونن بدون عمل. الأمم المتحدة تدعو طالبان لإلغاء هذا القرار.

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