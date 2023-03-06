تنظيم طالبان يفرض حظرا على صالونات التجميل، ومعارضة داخلية وأممية

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تنظيم طالبان يحظر صالونات التجميل والنساء يعترضن بشدة على هذا الحظر. نساء يقلن إنهن يكسبن رزق عوائلهن منها وأن ذلك سيعني إنهن سيكونن بدون عمل. الأمم المتحدة تدعو طالبان لإلغاء هذا القرار.
بينما يعتبره مجلس الأمن قرارا "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية" ترى حكومة طالبان أن منع النساء من العمل مع الأمم المتحدة "شأن اجتماعي داخلي" ولا تأثير له على الدول الخارجية".
حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة حركة طالبان على إلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم القرار مصاعب فصل الشتاء، بينما دعت وزيرة التنمية الألمانية إلى تجميد تقديم مساعدات لأفغانستان.
قرار طالبان بمنع المرأة الأفغانية من العمل في المنظمات غير الحكومية، أثار غضب دول غربية ومؤسسات دولية، هددت بوقف العمل في أفغانستان وقد نفذ عدد منها تهديداته، لكن يبدو أن طالبان تخطط الآن لاستثناءات من هذا القرار.
فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.
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