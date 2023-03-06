تنظيم طالبان يفرض حظرا على صالونات التجميل، ومعارضة داخلية وأممية

طالبان تتراجع بشأن حظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية

قرار طالبان بمنع المرأة الأفغانية من العمل في المنظمات غير الحكومية، أثار غضب دول غربية ومؤسسات دولية، هددت بوقف العمل في أفغانستان وقد نفذ عدد منها تهديداته، لكن يبدو أن طالبان تخطط الآن لاستثناءات من هذا القرار.