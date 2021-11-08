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تنظيم داعش

عرف هذا التنظيم المتطرف في البدء بـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" والمعروفة اختصاراً بـ داعش. ويتبنى التنظيم الفكر السلفي الجهادي يهدف أعضاؤه إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة".

تعود جذور داعش إلى فرع تنظيم القاعدة "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" والمعروفة أكثر باسم تنظيم القاعدة في العراق وهى التي شكلها أبو مصعب الزرقاوي في عام 2004 لقتال القوات التي تقودها الولايات المتحدة وحلفائهم العراقيين عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. لكن بعد اضطلاع التنظيم بدور في الحرب الأهلية بسوريا، انشق عن القاعدة. وبات يسيطر على مساحات من العراق وسوريا.

Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face as judges arrive into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. - Defence lawyers Serkan Alkan (L) and Martin Heising (R) look on as the Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face while arriving into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. (Photo by Arne Dedert / POOL / AFP) (Photo by ARNE DEDERT/POOL/AFP via Getty Images)

ألمانيا.. المطالبة بسجن عراقي مدى الحياة لقتله طفلة إيزيدية 08.11.2021

كشفت محاكمة عنصر من "داعش" بألمانيا فصولا جديدة من وحشية التنظيم. ويتهم عراقي باستعباد طفلة إيزيدية وإساءة معاملة والدتها. ماتت الطفلة بعدما قيدها بمنزله. زوجته عوقبت بالسجن 10 أعوام ويطالب الادعاء بسجنه مدى الحياة.

***ACHTUNG: Bild nur nür den Beitrag von Killian Bayer und Kristina Schlick verwenden!*** Reportage zur Lage der Jesiden im Nordirak. (2021) Orte: Sinun Mam Rashan --- Zulieferung via Killian Bayer/Kristina Schlick Verwendung ausschließlichim Rahmen der o.g. Berichterstattung erlaubt! Einverständniserklärung zur Abbildung aller abgebildeten Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten, sowie der Heimleitung liegt den RedakteurInnen in mündlicher Form vor.

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد 07.11.2021

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.
Women, whose family members are accused of being Islamic State militants, are pictured on July 22, 2017 inside a guarded building at a temporary camp for displaced people near the northern Syrian village of Ain Issa. / AFP PHOTO / Delil souleiman (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

بعد مقتل ولدها في سوريا.. محاكمة ألمانية انضمت لداعش 02.11.2021

رغم مقتل ابنها الأصغر في هجوم بقنبلة، ظلت المرأة وزوجها على ولاء لتنظيم "داعش" حتى النهاية. وبعد الاستسلام لقوات كردية عادت المرأة إلى ألمانيا بداية هذا العام، والآن ستواجه تهما، من بينها القتل غير العمد.

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على المستشفى العسكري في كابول 02.11.2021

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
Die Angeklagte Jennifer W. (l) wird vor Beginn der Verhandlung in den Gerichtssaal geführt. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete.

السجن 10 سنوات في حق "جهادية" ألمانية أدينت بقتل طفلة إيزيدية 25.10.2021

صدر حكم بسجن جهادية ألمانية تنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" عشر سنوات بعد إدانتها بتهمة قتل طفلة إيزيدية. وسلمت أجهزة الأمن التركية الجهادية إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني/ يناير 2016 في أنقرة.
General view of a residence house destroyed after a rocket attack in Kabul, Afghanistan August 29, 2021.REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVE

تعويضات أمريكية لأفغان بعد مقتل أقاربهم عن طريق "خطأ مأساوي" 16.10.2021

اقترحت واشنطن تعويضات مالية لأفغان قتل أقاربهم في عملية أمريكية، واعترفت واشنطن أن العملية كانت "خطأ مأساويا"، وأن من قُتلوا خلالها لا ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.
People view the damage inside of a mosque following a suicide bombers attack in the city of Kandahar, southwest Afghanistan, Friday, Oct. 15, 2021. Suicide bombers attacked a Shiite mosque in southern Afghanistan that was packed with worshippers attending Friday prayers, killing several people and wounding others, according to a hospital official and a witness. (AP Photo/Sidiqullah Khan)

أفغانستان- ارتفاع ضحايا تفجير المسجد.. وبوتين يحذر من احتشاد مقاتلي تنظيم الدولة 15.10.2021

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً شيعياً في قندهار إلى أكثر من 40 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 70 بجراح. في الوقت نفسه حذر الرئيس الروسي أن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في شمال أفغانستان.
People inspect the inside of a mosque following a bombing in Kunduz province northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in the mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

أفغانستان... عشرات الضحايا بانفجار في مسجد شيعي 15.10.2021

أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مسجد شيعي في مدينة قندوز تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Videostil zeigt den Anführer der IS-Terrormiliz Abu Bakr al-Bagdadi. Der Screenshot stammt von einem Video das am 05.07.2014 auf der Homepage einer militanten Organisation hochgeladen wurde. (zu Neue Spekulationen über Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi vom 12.07.2017; ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken. Bestmögliche Qualität. Foto: -/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

رئيس الوزراء العراقي: قبضنا على نائب سابق للبغدادي 11.10.2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم محمد الجبوري نائب زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" السابق أبو بكر البغدادي والمقرب من زعيم التنظيم الحالي عبدالله قرداش.
31.08.21 *** TOPSHOT - Taliban fighters sit on the back of a pick-up truck at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

طالبان: تدمير خلية لتنظيم الدولة بعد ساعات من انفجار كابول 04.10.2021

أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
Adnan Abu Walid al-Sahrawi Up to $5 Million Reward Adnan Abu Walid al-Sahrawi (Abu Walid) is the leader of the designated Foreign Terrorist Organization (FTO) ISIS in the Greater Sahara (also known as ISIS-GS). ISIS-GS emerged when Abu Walid and his followers split from al-Qa’ida splinter group Al-Mourabitoun. Abu Walid first proclaimed his group’s allegiance to ISIS in May 2015, and, in October 2016, ISIS acknowledged his pledge. Based primarily in Mali along the Mali-Niger border, ISIS-GS has claimed responsibility for several attacks under Abu Walid’s leadership, including the October 4, 2017 attack on a joint U.S.-Nigerien patrol in the region of Tongo Tongo, Niger close to the Malian border, which resulted in the deaths of four U.S. soldiers and four Nigerien soldiers. The U.S. Department of State designated Abu Walid a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224 and ISIS-GS as a FTO under section 219 of the Immigration and Nationality Act on May 16, 2018. Quelle: https://rewardsforjustice.net/english/abu_walid.html __ INFO ZU VÖ: Sofern keine Kennzeichnung als urheberrechtlich geschützt erfolgt, gelten die Informationen dieser Webseite als Gemeingut und dürfen ohne die Genehmigung des Programms reproduziert, veröffentlicht oder anderweitig verwendet werden. Es wird gebeten, das RFJ-Programm als Quelle anzugeben. Weiterhin sind für Fotografien und Texte die Quellen bzw. Autoren oder ggf. das RFJ-Programm selbst entsprechend anzugeben.

مقتل زعيم داعش في منطقة الساحل على يد القوات الفرنسية 16.09.2021

القوات الفرنسية تقتل قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي، كما أكد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون.

14.11.2015+++ (File) Police officers patrols near the Eiffel tower in Paris, France, 14 November 2015. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO (zu dpa «EM-Gegner für Löw-Team gesucht - Terror-Befürchtungen bei Fans hoch» am 09.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/epa/G. Horcajuelo

اعتداءات باريس ـ الفرنسيون على موعد مع محاكمة تاريخية 05.09.2021

بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي الأربعاء المقبل، في محاكمة تاريخية على مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
Polizisten führen bei einer Razzia gegen Islamisten am 04.02.2016 in Berlin einen mit einem Tuch verdeckten Verdächtigen ab. Bei Razzien in mehreren Bundesländern hat die Polizei mehrere Islamisten festgenommen, die ein Attentat in Deutschland oder im europäischen Ausland geplant haben sollen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا- الحكومة تكشف جنسيات الإسلامويين الخطيرين داخل البلاد 04.09.2021

كشفت الحكومة الألمانية عن جنسيات الإسلامويين "الخطيرين" من الناحية الأمنية على أراضيها. فمن هم الخطيرون أمنياً؟ وما دوافعهم؟
30.08.2021 Taliban fighters investigate a damaged car after multiple rockets were fired in Kabul on August 30, 2021. - Rockets flew across the Afghan capital on August 30 as the US raced to complete its withdrawal from Afghanistan, with the evacuation of civilians all but over and terror attack fears high. (Photo by Wakil Kohsar / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

"داعش ـ خراسان" يتبنى هجوما صاروخيا على مطار كابول 30.08.2021

تبنّى تنظيم "الدولة الإسلامية ـ خراسان" هجوما صاروخيا صباح اليوم على مطار كابول، حيث تسابق القوات الأمريكية الزمن لإنجاز انسحابها من أفغانستان. والتحالف الدولي لمحاربة "داعش" يتعهد بمواصلة قتال التنظيم المتطرف.
29/08/2021*** French President Emmanuel Macron (C-R) tours the Our Lady of the Hour Church in Iraq's second city of Mosul, in the northern Nineveh province, on August 29, 2021. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون يتعهد من الموصل بدعم المسيحيين في العراق 29.08.2021

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم بلاده للأقلية المسيحية في الموصل بما في ذلك في إعادة الإعمار للمباني التي دمرت خلال الحرب على "داعش". واختتم زيارته إلى العراق في أربيل كما التقى ممثلين عن الطائفة الإيزيدية.

KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

واشنطن تنفّذ ضربة جوية في كابول تستهدف آلية لـ"داعش" 29.08.2021

كشف مسؤولون أمريكيون عن تنفيذ واشنطن ضربة عسكرية جديدة بواسطة طائرة بدون طيار من خارج أفغانستان "استهدفت آلية في كابول، وقضت على تهديد وشيك لتنظيم الدولة الاسلامية-ولاية خراسان" ضد مطار العاصمة.

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