تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في لندن

تبنّى تنظيم "داعش" الاثنين (الثالث من فبراير/ شباط 2020) حادثة الطعن التي نفذها رجل ارتدى حزاماً ناسفاً مزيفاً وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن الأحد قبل أن ترديه الشرطة البريطانية قتيلا، وفق ما أوردت وكالة "أعماق" التابعة له على تطبيق تلغرام.
وذكرت الوكالة الدعائية أن "منفذ الهجوم في منطقة ستريتهام جنوب لندن أمس من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" الدولي ضد التنظيم المتطرف.
وأعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها أردت رجلاً قتيلاً في شارع للتسوّق في منطقة سكنية بجنوب لندن، بعدما طعن اثنين من المارة بخنجر، في هجوم "إرهابي" نفّذه مرتدياً "حزاماً ناسفاً مزيّفاً".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن منفّذ الهجوم هو مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السّجن الشهر الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان، وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2018، شخصين طعناً في هجوم إرهابي على جسر لندن.
وفقد التنظيم المتطرف العام الماضي كافة المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق. إلا أنه لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة فيهما، كما يتبنى هجمات بين الحين والآخر في مناطق عدة حول العالم.
ع.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
نهاية البغدادي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
نهاية "الخليفة" في نفق
في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
من هو زعيم "داعش"؟
ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
وثائق البغدادي
صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
شهادة الجنسية
وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
أقدم وثيقة
أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"ضعف في النظر"
وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"لم يكن متفوقاً"
وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"دراسات قرآنية"
أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"اختفاء عن الأنظار"
اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
مكافأة
في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
"الدولة الإسلامية"
في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.
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نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة
الظهور الأخير
آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.
الكاتب: زمن البدري