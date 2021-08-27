 تنظيم داعش يزيد هجماته في أفغانستان في سعيه للسيطرة عليها | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تنظيم داعش يزيد هجماته في أفغانستان في سعيه للسيطرة عليها

منذ استيلاء طالبان على الحكم والعنمف يتصاعد في أفغانستان. وقد أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن عشرات التفجيرات الانتحارية ما يثير مخاوف الأفغانيين من حرب أهلية قادمة

مشاهدة الفيديو 01:53

المزيد من المركز الإعلامي

هجوم المطار في كابول ومواصلة النقل الجوي 27.08.2021

مخاوف من وقوع مزيد من الهجمات في مطار كابول 28.08.2021

الدول الغربية تعلن إنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان 28.08.2021

الغرب والأفغان بانتظار تشكيل حكومة طالبان ومخاوف من انهيار الاقتصاد 03.09.2021

المزيد DW الأخبار

محطات رئيسية من سيرة حياة فريدريك دو كليرك، آخر رئيس "أبيض" لجنوب أفريقيا 11.11.2021

الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالمزيد من التعاون في مجال المناخ 11.11.2021

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مستويات قياسية 11.11.2021

قوانين مثيرة للجدل في ألمانيا 11.11.2021

اقرأ أيضا

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على المستشفى العسكري في كابول 02.11.2021

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

مهمة الغرب "المستحيلة" في أفغانستان.. قرارات خاطئة أم أكاذيب؟ 10.11.2021

بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟

People inspect the inside of a mosque following a bombing in Kunduz province northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in the mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

أفغانستان... عشرات الضحايا بانفجار في مسجد شيعي 15.10.2021

أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مسجد شيعي في مدينة قندوز تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

31.08.21 *** TOPSHOT - Taliban fighters sit on the back of a pick-up truck at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

طالبان: تدمير خلية لتنظيم الدولة بعد ساعات من انفجار كابول 04.10.2021

أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.