تنظيم داعش يزيد هجماته في أفغانستان في سعيه للسيطرة عليها

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منذ استيلاء طالبان على الحكم والعنمف يتصاعد في أفغانستان. وقد أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن عشرات التفجيرات الانتحارية ما يثير مخاوف الأفغانيين من حرب أهلية قادمة
قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟
أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مسجد شيعي في مدينة قندوز تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
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