 ″تنظيم الدولة الإسلامية″ يتبنى هجوما دمويا على قوات حفتر في سبها | أخبار | DW | 04.05.2019

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أخبار

"تنظيم الدولة الإسلامية" يتبنى هجوما دمويا على قوات حفتر في سبها

شن تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوما على مركز لقوات "الجيش الوطني الليبي" في سبها بجنوب ليبيا فقتل وجرح 16 شخصاً، حسب بيان للتنظيم. وقطعت رؤوس معظمهم، وأعدم الآخرون بالرصاص.

Libyen Kämpfe um Tripolis (Imago Images/Xinhua)

صورة من الأرشيف لمقاتلين ليبين

قال حامد الخيالي عميد (رئيس) بلدية سبها إن تسعة جنود قتلوا اليوم السبت (4 مايو/ أيار 2019) في هجوم على معسكر تدريب تابع لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، التي يقودها المشير خليفة حفتر. وأضاف في تصريح لفرانس برس "تعرض مقر مركز تدريب سبها التابع للقوات المسلحة لهجوم إرهابي فجر اليوم، من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وتساندها عناصر من مجموعات إجرامية ومرتزقة". وتابع الخيالي أن "الهجوم تسبب في سقوط 9 قتلى من العسكريين (...)، بعض القتلى تعرض للذبح وبعضهم أعدم رميا بالرصاص".

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) في بيان صحفي الهجوم في سبها، مشيراً إلى أنه أدى إلى سقوط 16 قتيلا ومصابا. وقال إن "جنود الخلافة" هاجموا ما تعرف بـ" كتيبة جبريل البابا" واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة. وأشار التنظيم إلى أنه "تم تحرير جميع الأسرى المحتجزين داخل المعسكر". 

مختارات

أفاد متحدث تابع لحكومة الوفاق الليبية بسقوط تسعة قتلى و 35 جريحا نتيجة قصف جوي ليلي على طرابلس. فيما دعت وزارة الخارجية الليبية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل وقف ما سمته بالعدوان على طرابلس، وحماية المدنيين. (28.04.2019)

دفع خليفة حفتر بكثير من قواته في حملة لمهاجمة طرابلس، لكن نتيجة الهجوم قد تحددها معركة منفصلة تتمثل في استمرار عمل نظام مالي مواز يمول جنوده. ويواجه حفتر مشاكل في تمويل حملته وسط مخاوف من انهيار البنوك بشرق ليبيا. (25.04.2019)

وأوضح أسامة الوافي، مركز سبها الطبي في جنوب ليبيا، أن "المركز استقبل في وقت مبكر من الصباح تسعة جثامين"، مؤكدا عدم استقبال جرحى.

وتبعد سبها عن طرابلس 650 كم، وتقع، مثل أجزاء كثيرة في الجنوب وحقوله النفطية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي إلا أنه حرك القوات شمالا لشن هجوم مستمر منذ شهر على العاصمة طرابلس، الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج. ولم تتمكن الحملة من اختراق الدفاعات الجنوبية للعاصمة.

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تفاقم الوضع في ليبيا وفشل أوروبي

وقبل إعلان الهجوم على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان، أطلقت قوات حفتر هجوماً في منتصف يناير/ كانون الثاني "لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية"، سيطرت بموجبه على جزء كبير من الجنوب الليبي الصحراوي، وانتشرت في منطقة سبها وحصلت على تأييد قبائل في المنطقة.

وينشط متشددون من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في جنوب ليبيا أيضا، حيث شنوا عددا من هجمات الكر والفر في الشهور الأخيرة. وتراجعوا إلى الجنوب بعد خسارة معقلهم في مدينة سرت في ديسمبر/ كانون الأول. وشهدت قاعدة تمنهنت العسكرية قرب سبها اشتباكات في 18 نيسان/ أبريل الماضي سقط على إثرها أربعة قتلى وستة جرحى من قوات المشير حفتر.

ص.ش/غ.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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تفاقم الوضع في ليبيا وفشل أوروبي  

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