تنظيف كاتدرائية كولونيا بالرمل

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الحجارة الرملية كانت قبل مئات السنين مادة ثمينة، فمنها بنيت كاتدرائية كولونيا الشهيرة غرب ألمانيا. إلا أن غبار الزمن غطى تلك الحجارة. في حلقة اليوم سنتعرف على طريقة فريدة في تنظيف حجارة الكاتدرائية.
قبل أسابيع أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح للجمعيات الإسلامية بتقديم طلبات لرفع الأذان واليوم وصل أول طلب رسمي للمدينة وسط مؤشرات أن الطلبات لن تقتصر على واحد فقط.
أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح لمساجد المدينة بإسماع صوت آذان الصلاة أيام الجمعة عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلا واسعا. تزامنا مع نقاش متجدد حول مكانة الإسلام وقدرته على الاندماج في المجتمع الألماني.
السلطات الألمانية توقف أربعة مشتبه بهم، بينهم مراهق سوري، للتخطيط لهجوم على معبد يهودي في مدينة هاغن غرب البلاد تزامناً مع عيد "يوم الغفران". وتقارير إعلامية تكشف عن تحذيرات تلقتها السلطات من "استخبارات أجنبية".
بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية، عندما كُشف أن قرابة 4أربعة آلاف طفل تم الاعتداء عليهم جنسيا منذ عام 1946، طلب رئيس أساقفة ميونيخ راينهارد ماركس الإعفاء من مهامه بسبب "الفشل المؤسساتي".
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