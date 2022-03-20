 تنظيف كاتدرائية كولونيا بالرمل | المستقبل الآن | DW | 20.03.2022

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المستقبل الآن

تنظيف كاتدرائية كولونيا بالرمل

الحجارة الرملية كانت قبل مئات السنين مادة ثمينة، فمنها بنيت كاتدرائية كولونيا الشهيرة غرب ألمانيا. إلا أن غبار الزمن غطى تلك الحجارة. في حلقة اليوم سنتعرف على طريقة فريدة في تنظيف حجارة الكاتدرائية.

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