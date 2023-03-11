 تنطلق الليلة فعاليات مهرجان أوسكار ومن بين أبرز مرشحيها فيلم "في الغرب لاشيء جديد" للمخرج الألماني إدوارد برغر | DW الأخبار | DW | 12.03.2023

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تنطلق الليلة فعاليات مهرجان أوسكار ومن بين أبرز مرشحيها فيلم "في الغرب لاشيء جديد" للمخرج الألماني إدوارد برغر

تنطلق الليلة فعاليات مهرجان أوسكار ومن بين أبرز مرشحيها فيلم "في الغرب لاشيء جديد" للمخرج الألماني إدوارد برغر الذي يقترب من خط النهاية. هذا الفيلم المناوئ للحرب حصل على تسعة ترشيحات لجوائز الأوسكار

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Oscar statuettes in various stages of making are shown during the opening of ?Meet the Oscars? display in Chicago, Illinois, USA 13 February 2009. Chicago is the only city this year where general public can hold and be photographed with an actual Oscar statuette. ?Meet the Oscars? will run in Chicago through Oscar Sunday. The Oscar, officially named the Academy Award of Merit, is plated with copper, nickel and gold. It stands 13 1/2 inches tall and weighs 8 1/2 pounds and has been presented for outstanding work in the motion picture industry since 1929 by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. The Oscar statuettes have been produced at R.S. Owens since 1983. This year?s Oscars are scheduled to be presented at the 81th Academy Awards ceremony in Los Angeles, California, USA on 22 February. EPA/KAMIL KRZACZYNSKI +++ dpa-Bildfunk +++

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