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تنطلق الليلة فعاليات مهرجان أوسكار ومن بين أبرز مرشحيها فيلم "في الغرب لاشيء جديد" للمخرج الألماني إدوارد برغر الذي يقترب من خط النهاية. هذا الفيلم المناوئ للحرب حصل على تسعة ترشيحات لجوائز الأوسكار
أُعلنت من لوس أنجليس ترشيحات الأوسكار وتصدر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" السباق بـ11 ترشيحاً، من بينها جائزة أفضل فيلم، ورشح الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.
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