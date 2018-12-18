تنصيب بولسونارو ـ البرازيل في قبضة اليمين المتطرف

أدى السياسي اليميني جايير بولسونارو اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل اليوم الثلاثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني) وتعهد بمكافحة الفساد وجرائم العنف واتباع سياسة اقتصادية رشيدة لتحفيز النمو في البلاد.
ووصل ضابط الجيش السابق، الذي قدم نفسه في الحملة الانتخابية كدخيل نظيف في عالم السياسة البرازيلي المليء بالفساد، أخيرا إلى مركز السلطة. ودعا الرئيس البرازيلي الجديد اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، أعضاء الكونغرس لمساعدته "لتحرير البرازيل بشكل نهائي" من "نير الفساد والإجرام والتفلت الاقتصادي والقيود الإيديولوجية"، حسب قوله.
ويرى المنتقدون في بولسونارو تهديدا للديمقراطية التي ما زالت في بداياتها في البرازيل. حيث أدلى مرارا بتصريحات تنطوي على استهتار تجاه النساء والسود والسكان الأصليين والمثليين.
ويخشى المنتقدون من أن سهولة الوصول إلى الأسلحة لن تؤدي إلى وقف العنف بل تؤدي إلى تفاقمه. يشار إلى أن معدل القتل في البرازيل مرتفع للغاية حيث قتل أكثر من 63 ألف شخص في العام الماضي. وفي المقابل، تم تسجيل نحو 730 جريمة قتل في عام 2018 في ألمانيا.
ع.أ.ج/ أ.ح ( رويترز/ أ ف ب)
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أخطر المدن في العالم
مدينة بالميرا الكولومبية
احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.
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أخطر المدن في العالم
غواتيمالا دي لا أسونسيون
مدينة غواتيمالا دي لا أسونسيون هي عاصمة غواتيملا وكانت في المركز الخامس والعشرين في قائمة المدن الأخطر في العالم بنسبة 41.90 حالة لكل 100 ألف شخص. وغواتيملا هي من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى وشهدت حروباً أهلية دامية وتعد من أفقر عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية.
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أخطر المدن في العالم
ديترويت الأمريكية
تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.
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أخطر المدن في العالم
سانت لويس الأمريكية
تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية من حين إلى آخر تظاهرات واحتجاجات ضد قمع الشرطة للمواطنين، لكن الشرطة تبدو عاجزة عن حماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات القتل في المدينة، والتي جعلتها تقفز إلى المركز التاسع عشر عالمياً بنسبة 49.93، وإلى المركز الأول على صعيد الولايات المتحدة.
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أخطر المدن في العالم
كيب تاون بجنوب أفريقيا
كيب تاون في جنوب أفريقيا هي المدينة الأخطر في العالم خارج أمريكا اللاتينية. يبلغ عدد سكان المدينة نحو ثلاثة ملايين نسمة ويبلغ معدل جرائم القتل فيها 60 جريمة لكل 100 ألف شخص، وهي تحتل بذلك المركز الرابع عشر عالمياً.
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أخطر المدن في العالم
ديستريتو سنترال في هندوراس
مدينة ديستريتو سنترال في هندوراس حصلت على المركز الخامس بمعدل جرائم قتل يصل إلى 77.65. ويقطن هذه المدينة 850 ألف شخص وتعد مركزاً للعصابات المنظمة.
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أخطر المدن في العالم
مدينة جواو بيسوا البرازيلية
احتلت مدينة جواو بيسوا البرازيلية المركز الأول على صعيد البرازيل والمركز الرابع في قائمة أخطر المدن في العالم، إذ وصلت فيها معدلات القتل إلى 79.41 لكل 100 ألف شخص. وتقع المدينة على الساحل ويسكنها نحو 770 ألف شخص وكانت تعرف بالمدينة التي "تشرق فيها الشمس أولاً" لوقوعها في أقصى القارة.
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أخطر المدن في العالم
أكابولكو المكسيكية
أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
كاراكاس الفنزويلية
أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
سان بيدرو سولا في هندوراس
تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.
الكاتب: زمن البدري