 تنصيب بولسونارو ـ البرازيل في قبضة اليمين المتطرف | أخبار | DW | 01.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تنصيب بولسونارو ـ البرازيل في قبضة اليمين المتطرف

بعد أكثر من شهرين على فوزه بالانتخابات على أساس برنامج يميني متطرف. أدى جايير بولسونارو، اليمين الدستورية كرئيس للبرازيل، وتعهد باستئصال العنف والفساد. بيد أن منتقديه يرون فيه "تهديدا للديمقراطية" الفتية في البلاد.

Brasilien Amtseinführung Jair Bolsonaro (Getty Images/AFP/N. Almeida)

أدى السياسي اليميني جايير بولسونارو اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل اليوم الثلاثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني) وتعهد بمكافحة الفساد وجرائم العنف واتباع سياسة اقتصادية رشيدة لتحفيز النمو في البلاد.

مختارات

جدد الرئيس البرازيلي المنتخب نيته في نقل سفارة بلاده إلى القدس كما سبق له وأن وعد في حملته الانتخابية. وفي حال نفذ جاير بولسونارو ذلك ستكون البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس بعد غواتيمالا والولايات المتحدة. (01.11.2018)

يريد حاكم ريو المنتخب مؤخرا ويلسون فيتسل السماح بقنص المجرمين، ورئيس البرازيل الجديد تعجبه هذه الفكرة التي تهدف إلى قتل العصابات عن بعد. أما المجتمع المدني البرازيلي فيرفض المخططات التي قد تستهدف مدنيين بريئين. (17.11.2018)

ووصل ضابط الجيش السابق، الذي قدم نفسه في الحملة الانتخابية كدخيل نظيف في عالم السياسة البرازيلي المليء بالفساد، أخيرا إلى مركز السلطة. ودعا الرئيس البرازيلي الجديد اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، أعضاء الكونغرس لمساعدته "لتحرير البرازيل بشكل نهائي" من "نير الفساد والإجرام والتفلت الاقتصادي والقيود الإيديولوجية"، حسب قوله.

ويرى المنتقدون في بولسونارو تهديدا للديمقراطية التي ما زالت في بداياتها في البرازيل. حيث أدلى مرارا بتصريحات تنطوي على استهتار تجاه النساء والسود والسكان الأصليين والمثليين.

ويخشى المنتقدون من أن سهولة الوصول إلى الأسلحة لن تؤدي إلى وقف العنف بل تؤدي إلى تفاقمه. يشار إلى أن معدل القتل في البرازيل مرتفع للغاية حيث قتل أكثر من 63 ألف شخص في العام الماضي. وفي المقابل، تم تسجيل نحو 730 جريمة قتل في عام 2018 في ألمانيا.

ع.أ.ج/ أ.ح ( رويترز/ أ ف ب)

  • Kolumbien Festnahmen Drogenhandel

    أخطر المدن في العالم

    مدينة بالميرا الكولومبية

    احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.

  • Guatemala Gefängnisrevolte

    أخطر المدن في العالم

    غواتيمالا دي لا أسونسيون

    مدينة غواتيمالا دي لا أسونسيون هي عاصمة غواتيملا وكانت في المركز الخامس والعشرين في قائمة المدن الأخطر في العالم بنسبة 41.90 حالة لكل 100 ألف شخص. وغواتيملا هي من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى وشهدت حروباً أهلية دامية وتعد من أفقر عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية.

  • Detroit Skyline Archiv 2013

    أخطر المدن في العالم

    ديترويت الأمريكية

    تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.

  • USA Polizei erschiesst Mann in Missouri Plünderungen

    أخطر المدن في العالم

    سانت لويس الأمريكية

    تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية من حين إلى آخر تظاهرات واحتجاجات ضد قمع الشرطة للمواطنين، لكن الشرطة تبدو عاجزة عن حماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات القتل في المدينة، والتي جعلتها تقفز إلى المركز التاسع عشر عالمياً بنسبة 49.93، وإلى المركز الأول على صعيد الولايات المتحدة.

  • Afrika Öl Woche Cape Town Südafrika Kapstadt Übersicht

    أخطر المدن في العالم

    كيب تاون بجنوب أفريقيا

    كيب تاون في جنوب أفريقيا هي المدينة الأخطر في العالم خارج أمريكا اللاتينية. يبلغ عدد سكان المدينة نحو ثلاثة ملايين نسمة ويبلغ معدل جرائم القتل فيها 60 جريمة لكل 100 ألف شخص، وهي تحتل بذلك المركز الرابع عشر عالمياً.

  • Gefängnis von San Pedro Sula, Honduras

    أخطر المدن في العالم

    ديستريتو سنترال في هندوراس

    مدينة ديستريتو سنترال في هندوراس حصلت على المركز الخامس بمعدل جرائم قتل يصل إلى 77.65. ويقطن هذه المدينة 850 ألف شخص وتعد مركزاً للعصابات المنظمة.

  • Brasilien Ausschreitungen Protest gegen Preise für öffentliche Verkehrsmittel

    أخطر المدن في العالم

    مدينة جواو بيسوا البرازيلية

    احتلت مدينة جواو بيسوا البرازيلية المركز الأول على صعيد البرازيل والمركز الرابع في قائمة أخطر المدن في العالم، إذ وصلت فيها معدلات القتل إلى 79.41 لكل 100 ألف شخص. وتقع المدينة على الساحل ويسكنها نحو 770 ألف شخص وكانت تعرف بالمدينة التي "تشرق فيها الشمس أولاً" لوقوعها في أقصى القارة.

  • Mexiko Mord in Acapulco

    أخطر المدن في العالم

    أكابولكو المكسيكية

    أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.

  • Venezuela Caracas Cota 905

    أخطر المدن في العالم

    كاراكاس الفنزويلية

    أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.

  • Honduras/ Straßengangs/ Bandenkrieg

    أخطر المدن في العالم

    سان بيدرو سولا في هندوراس

    تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر المدن في العالم

احتلت مدن واقعة في أمريكا اللاتينية صدارة قائمة المدن الأخطر في العالم حسب معدلات القتل والجريمة فيها. وخلت المدن الخمسين الأولى في القائمة من المدن الأوروبية والآسيوية. (11.02.2016)  

مواضيع ذات صلة

Polizei Symbolbild

الفكر اليميني المتطرف.. موطئ قدم في الشرطة الألمانية؟ 18.12.2018

خلق الاشتباه في تورط عناصر من شرطة فرانكفورت في نشر أفكار التيار اليميني المتطرف على الإنترنت وتهديد محامية أحد ضحايا خلية نازية جدلاً سياسياً واسعاً في ألمانيا. فهل وجد الفكر اليميني المتطرف موطئ قدم في مؤسسة الشرطة؟

Brasilien Präsidentschaftswahlen Jair Bolsonaro

يميني متطرف ومعجب بالدكاتوريات العسكرية رئيسا للبرازيل 28.10.2018

موجة اليمين المتطرف والشعبوي تصل للبرازيل أيضا. اليميني المتطرف والمعجب بالدكتاتوريات العسكرية جايير بولسونارو ينتخب رئيسا للبرازيل بعد فوزه على مرشح اليسار اللبناني الأصل فرناندو حداد في الجولة الثانية من الانتخابات.

Deutschland PK Verfassungsschutz Präsident Thomas Haldenwang

رئيس هيئة حماية الدستور: إرهاب الإسلاميين المتطرفين أكبر خطر على ألمانيا 15.11.2018

حذر الرئيس الجديد لهيئة حماية الدستور الألمانية من أن الإرهاب الإسلاموي يشكل الخطر الأكبر على البلاد. وأشار هالدينفانغ إلى الاستعداد العالي للعنف عند اليمين المتطرف وتشكيل الهجمات الإلكترونية والتجسس خطراً كبيراً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  