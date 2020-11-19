 تنديد وانتقادات أممية وحقوقية لمصر على خلفية اعتقال نشطاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تنديد وانتقادات أممية وحقوقية لمصر على خلفية اعتقال نشطاء

انتقادات وتنديد دولي بالاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والتي اعتبرت دليلا على "تصميم مصر التصعيد" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق

المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق

في بيان جديد للعفو الدولية، نددت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بـ"المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها في السجن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ما اعتبرتها المنظمة دليلا على "تصميم السلطات المصرية على تصعيد هذه الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

مشاهدة الفيديو 01:34

هكذا تحدث رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من القاهرة عبر مسائية_DW للرئيس عبد الفتاح السيسي..

ووفق منظمة العفو، فإن جاسر عبد الرازق احتجز في "الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش".

وأضافت المنظمة في بيان الثلاثاء (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) بأنه "وفي اليوم ذاته أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر على +قائمة الإرهابيين+ لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم".

مختارات

قالت منظمة حقوقية مصرية بارزة إن السلطات ألقت القبض على مديرها التنفيذي، بعد أيام من اعتقال عضوين كبيرين آخرين في المنظمة بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية. جاء ذلك عقب زيارة دبلوماسيين كبار للمنظمة.

قال المدعي العام الألماني إن اتهامات بالتجسس وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية وجمع معلومات لصالح المخابرات العامة المصرية.

بعد اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بناء على اتهامات تتعلّق بالإرهاب، جاء الدور على مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة ذاتها. خطوة قوبلت برد فعل من جانب منظمة العفو وفرنسا، ما استدعى رد القاهرة.

من جهتها، كشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بأن المعتقلين الثلاثة احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وأعقب بيان المنظمة الدولية الجلسة الأولى للنظر في قضية ثلاثة مسؤولين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الذين تمّ اعتقالهم، وهم مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبد الرازق، إلى جانب مدير مكتب المنظمة محمد بشير ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة. وجاءت هذه الاعتقالات عقب زيارة العديد من السفراء والدبلوماسيين لمكتب المبادرة في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري.

"حملة انتقام"

وحسب القرائن المتوفرة لدى المنظمة الحقوقية، فإن الأمر يتعلق بـ"حملة انتقام" من المنظمة بسبب مشاركة ممثليها في اجتماع لبحث قضايا حقوق الإنسان في القاهرة مع الدبلوماسيين الأجانب.

بينما حذر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر من أن "هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية".

مشاهدة الفيديو 23:23

مسائيةDW : اعتقالات في مصر تطال قيادات منظمة حقوقية..تصعيد أم تكتيك؟

من جانبها أعربت الأمم المتّحدة عن "قلقها البالغ" على خلفية توقيف النشطاء، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوغاريك، الذي أضاف أنه "يجب ألا يكون هناك سجناء رأي في القرن الواحد والعشرين. لا يجوز توقيف أي شخص بسبب آرائه السياسية".

الموقف ذاته، اتخذته دول أوروبية عدة إضافة إلى الولايات المتحدة، لكن مصر وفي ردّ فعل لها السبت الماضي رفضت هذه الانتقادات، مشدّدة على ضرورة "عدم التدخّل في شؤونها الداخلية".

مصر ترفض الانتقادات

وجاء في بيان للخارجية المصرية إنّ القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتقدر المنظمات الحقوقية وجود نحو 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

مواضيع ذات صلة

Gasser Abdel Razek

مصر ـ اعتقال ثالث مسؤول في منظمة حقوقية خلال أسبوع واحد 19.11.2020

قالت منظمة حقوقية مصرية بارزة إن السلطات ألقت القبض على مديرها التنفيذي، بعد أيام من اعتقال عضوين كبيرين آخرين في المنظمة بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية. جاء ذلك عقب زيارة دبلوماسيين كبار للمنظمة.

Ägypten Muslim Brotherhood Gefängnis Coronavirus

اعتقال ناشطين حقوقيين مصريين بعد لقاء دبلوماسيين أجانب 18.11.2020

بعد اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بناء على اتهامات تتعلّق بالإرهاب، جاء الدور على مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة ذاتها. خطوة قوبلت برد فعل من جانب منظمة العفو وفرنسا، ما استدعى رد القاهرة.

مسائيةDW : اعتقالات في مصر تطال قيادات منظمة حقوقية..تصعيد أم تكتيك؟ 20.11.2020

موجة تنديد غربية لاعتقال السلطات المصرية قيادات في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية..فكيف يحاول النظام المصري ضبط تناقضات الداخل مع انتقادات الخارج لوضع حقوق الإنسان في البلاد؟ وكيف تستعد السلطات المصرية للتغيير القادم في البيت الأبيض؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  