تنديد واسع بإطلاق النار على صحفي استقصائي هولندي شهير

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة على موقع تويتر إن الاعتداء على الصحافي الهولندي بيتر ر. دي فريس، "جريمة ضد الصحافة وهجوم على قيمنا الديموقراطية ودولة القانون. سنواصل الدفاع بدون هوادة عن حرية الصحافة".
وأصيب الصحافي الهولندي بيتر ر. دي فريش المتخصّص بالقضايا الجنائية بجروح خطيرة إثر تعرّضه لإطلاق نار في وضح النهار في وسط أمستردام أمس الثلاثاء (السادس من يوليو/تموز 2021) وذلك أثناء خروجه من أستوديو برنامج حواري حلّ ضيفاً عليه. وهو حاليا في المستشفى مصاب بإصابات تهدد حياته. وأعلنت الشرطة أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالإعتداء.
من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي إن "الصحافيين الذين يحققون في حالات مفترضة لاستغلال السلطة لا يشكلون تهديدا وإنما مكسبا لديموقراطياتنا ومجتمعاتنا".
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إنّ "الهجوم على بيتر ار. دي فريس مروّع ولا يمكن تصوّره. إنّه هجوم على صحافي شجاع وبالتالي هجوم على حرية الصحافة الضرورية للغاية لديموقراطيتنا ولدولة القانون لدينا".
ملك هولندا فيليم الكسندر، الذي في العادة لا يعلق على حوادث فردية، وصف الحادث بأنه كان "هجوما على الصحافة"، مؤكدا في مقابلة مع محطة "إن أو إس" الإذاعية الهولندية، أن الصحافة هي "حجر الزاوية في ديمقراطيتنا. وهذا أيضا اعتداء على دولتنا الدستورية".
من جانبها قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس: "أود أن أغتنم الفرصة لأعبر نيابة عن المستشارة والحكومة الاتحادية بأكملها عن تعاطفنا ومواساتنا"، واصفة الهجوم بالغادر، معربة عن تمنيات الحكومة الألمانية بالشفاء العاجل للصحفي، وقالت: "قلوبنا مع المصاب وأقاربه".
وأضافت فيتس أنه في حال التأكد من تعرض الصحفي للهجوم بسبب أنشطته الصحفية، فإن هذا يعتبر "اعتداء واضحا على حرية الصحافة، وهو أمر غير مقبول"، مضيفة أن حرية الرأي وحرية الصحافة من الأصول القيمة التي يجب الدفاع عنها بكل الوسائل.
كما نددت منظمات الصحافيين والدفاع عن حرية الصحافة بالهجوم على الصحافي. وفي بيان مشترك دان الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للصحافيين الحادث، الذي وصفوه " بضربة مأساوية جديدة وجهت إلى حرية الصحافة في أوروبا" . وطالب رئيس الاتحاد موغنس بليشر بيرغارد "بتحقيق فوري لإحالة مدبري هذا الهجوم الرهيب إلى القضاء".
وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين أيضا عن تضامنها مع الصحافي وطالبت السلطات الهولندية بايجاد المسؤولين عن هذا الهجوم بسرعة.
ويعتبر دي فريس صحفيا رائدا في مجال الاستقصاء عن الجرائم في هولندا، كما يظهر بانتظام كمتحدث رسمي باسم الضحايا أو الشهود في المحاكمات، وهو حاليا المقرب من الشاهد الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة. وفيما يتعلق بالمحاكمة، تم إطلاق النار على محامي الشاهد الرئيسي في عام 2019.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
فستان الزفاف ضد العنف
هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
التشبث بالحرية
سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
صور القمع
متظاهرون يعبرون عن رغبتهم في تغيير البلاد ويحتجون ضد قوات الأمن التركية في اسطنبول من أجل حقوقهم. وضع المتظاهرون أيديهم على دروع ومصدات شرطة مكافحة الشغب. لا يتعرض المتظاهرون وحدهم للضغط السياسي في تركيا، بل الكثير من الصحفيين أيضاً. المصور الصحفي ياسين أكغول نجح في التقاط صور رائعة وقوية مثل هذه.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
الجانب السلبي للصورة!
لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
رحيل بلا وداع
لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفهم بسبب وباء كورونا في البرازيل.هذا ما جعلها الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ذلك يقلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن الجائحة، ويتحدث عن أنفلونزا خفيفة ولا يتخذ أي إجراءات لحماية السكان. والنتيجة مقابر جماعية مثل مقبرة ساو لويز في ضواحي ساو باولو. تغيرت طقوس الجنازات ولم يعد لدى الناس الحزينين فرصة لإلقاء نظرة الوداع على أحبائهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
جسر فوق الرأس
حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
النوم في أخطر الأماكن
بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
خطوات صغيرة نحو حياة أفضل
حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
العيش وسط الدمار
هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.
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حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة
الحلوى ضد مرارة الحرب
تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك