تنديد واسع بإطلاق النار على صحفي استقصائي هولندي شهير

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة على موقع تويتر إن الاعتداء على الصحافي الهولندي بيتر ر. دي فريس، "جريمة ضد الصحافة وهجوم على قيمنا الديموقراطية ودولة القانون. سنواصل الدفاع بدون هوادة عن حرية الصحافة".

وأصيب الصحافي الهولندي بيتر ر. دي فريش المتخصّص بالقضايا الجنائية بجروح خطيرة إثر تعرّضه لإطلاق نار في وضح النهار في وسط أمستردام أمس الثلاثاء (السادس من يوليو/تموز 2021) وذلك أثناء خروجه من أستوديو برنامج حواري حلّ ضيفاً عليه. وهو حاليا في المستشفى مصاب بإصابات تهدد حياته. وأعلنت الشرطة أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالإعتداء.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي إن "الصحافيين الذين يحققون في حالات مفترضة لاستغلال السلطة لا يشكلون تهديدا وإنما مكسبا لديموقراطياتنا ومجتمعاتنا".

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إنّ "الهجوم على بيتر ار. دي فريس مروّع ولا يمكن تصوّره. إنّه هجوم على صحافي شجاع وبالتالي هجوم على حرية الصحافة الضرورية للغاية لديموقراطيتنا ولدولة القانون لدينا".

ملك هولندا فيليم الكسندر، الذي في العادة لا يعلق على حوادث فردية، وصف الحادث بأنه كان "هجوما على الصحافة"، مؤكدا في مقابلة مع محطة "إن أو إس" الإذاعية الهولندية، أن الصحافة هي "حجر الزاوية في ديمقراطيتنا. وهذا أيضا اعتداء على دولتنا الدستورية".

مشاهدة الفيديو 39:24 شارك مسائية DW : حرية الصحافة.. كيف هو حالها في عام الوباء؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3svAI مسائية DW : حرية الصحافة.. كيف هو حالها في عام الوباء؟

من جانبها قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس: "أود أن أغتنم الفرصة لأعبر نيابة عن المستشارة والحكومة الاتحادية بأكملها عن تعاطفنا ومواساتنا"، واصفة الهجوم بالغادر، معربة عن تمنيات الحكومة الألمانية بالشفاء العاجل للصحفي، وقالت: "قلوبنا مع المصاب وأقاربه".

وأضافت فيتس أنه في حال التأكد من تعرض الصحفي للهجوم بسبب أنشطته الصحفية، فإن هذا يعتبر "اعتداء واضحا على حرية الصحافة، وهو أمر غير مقبول"، مضيفة أن حرية الرأي وحرية الصحافة من الأصول القيمة التي يجب الدفاع عنها بكل الوسائل.

كما نددت منظمات الصحافيين والدفاع عن حرية الصحافة بالهجوم على الصحافي. وفي بيان مشترك دان الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للصحافيين الحادث، الذي وصفوه " بضربة مأساوية جديدة وجهت إلى حرية الصحافة في أوروبا" . وطالب رئيس الاتحاد موغنس بليشر بيرغارد "بتحقيق فوري لإحالة مدبري هذا الهجوم الرهيب إلى القضاء".

وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين أيضا عن تضامنها مع الصحافي وطالبت السلطات الهولندية بايجاد المسؤولين عن هذا الهجوم بسرعة.

ويعتبر دي فريس صحفيا رائدا في مجال الاستقصاء عن الجرائم في هولندا، كما يظهر بانتظام كمتحدث رسمي باسم الضحايا أو الشهود في المحاكمات، وهو حاليا المقرب من الشاهد الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة. وفيما يتعلق بالمحاكمة، تم إطلاق النار على محامي الشاهد الرئيسي في عام 2019.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)