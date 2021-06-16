 تنديد فلسطيني بحكم قضائي يسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2021

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تنديد فلسطيني بحكم قضائي يسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى

نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو قرار من شأنه مفاقمة الوضع الهشّ للغاية في مدينة القدس.

قرار المحكمة أثار انتقادات كبيرة لدى الجانب الفلسطيني (صورة رمزية)

قرار المحكمة أثار انتقادات كبيرة لدى الجانب الفلسطيني (صورة رمزية)

نددت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) بقرار قضائي إسرائيلي يتيح لليهود أداء صلوات داخل المسجد الأقصى في شرق القدس.

مختارات

قالت الشرطة إنها لم تمنح تصريحا لمسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية متطرفة في البلدة القديمة بالقدس وسط مخاوف من أن تؤجج من جديد الصراع، مردفة إنها ستنظر في طلب بديل إذا ما تلقته.

شهدت ساحة المسجد الأقصى اشتباكات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، جاء ذلك عقب دخول يهود إلى ساحة المسجد في ما يعرف بذكرى "يوم توحيد القدس" الذي يصادف يوم ضم الجزء الشرقي من المدينة إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إن القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى "يشكل عدواناً صارخاً على المسجد".

واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة القرار ومخاطره، مؤكدة أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على كافة الأصعدة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو.

بدوره، دعا محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، إلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى لأنه "حق خالص للمسلمين وحدهم وجزء من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد".

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان إن القرار الإسرائيلي "يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

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هدوء مشوب بالحذر في القدس الشرقية وقلق دولي

وكان قاض إسرائيلي أيد الأربعاء السماح لليهود بالصلاة عند الحرم القدسي،وهو قرار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع الديني في المنطقة.

وأعرب القاضي في القدس عن دعمه لأن يكون لليهود الحق في أداء صلاة صامتة في "جبل الهيكل" المتنازع عليه، وهو تل يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة المجاورة.

وتم النظر في القضية في محكمة ابتدائية، وهي أدنى محكمة في إسرائيل. ويعد الحكم بمثابة تأييد وليس حكماً قضائياً، إلا أن الخوف يكمن في إمكانية أنيخل قرار القاضي بالتوازن الهش في مكان ينظر إليه على أنه برميل بارود بسبب أهميته لكل من المسلمين واليهود.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)

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