تنديد غربي بتعليق بوتين مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت الجديدة"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان حكومي: "إن إعلان روسيا إيقافها للمشاركة في معاهدة ستارت الجديدة مؤسف وغير مسؤول. سنتابع بحذر لرؤية ما تفعله روسيا بالفعل".

وأضاف بلينكن أنه تم تمديد المعاهدة في بداية ولاية الرئيس جو بايدن في 2021 حيث تصب في "المصالح الأمنية" للدولتين، "وهذا يؤكد فحسب مدى عدم المسؤولية الذى يتسم به هذا العمل ". وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة مع ذلك "(تظل) مستعدة لمناقشة الحد من الأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا بغض النظر عن أي شيء يحدث في العالم أو في علاقتنا" لأنه " شىء يتوقعه منا باقي العالم".

ودخلت معاهدة ستارت الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ في الخامس من شباط/ فبراير 2011، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، وشكلت خطوة مهمة في نزع السلام النووي فيما بعد الحرب الباردة .

وقيدت معاهدة ستارت الجديدة عدد ما يمتلكه كل من الجانبين عند 1550 رأسا حربية على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات والقاذفات الثقيلة. ووصل كلا الجانبين إلى هذه الأعداد عام 2018.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء (21 فبراير/شباط 2023)، أن روسيا علّقت مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية "نيو ستارت" بشأن نزع السلاح النووي، ما يفاقم القطيعة مع الغرب، الذي تتهمه موسكو بتصعيد الحرب في أوكرانيا . واستدعت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء السفيرة الأمريكية في موسكو لين ترايسي لتسليمها طلبا للولايات المتحدة بسحب "جنود وعتاد" حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، في إشارة إلى المساعدة العسكرية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية. وفي خطاب للأمة يذكر بزمن الحرب الباردة، تعهد بوتين أيضا مواصلة هجومه العسكري بطريقة "منهجية" في أوكرانيا.

من جهته، تعهّد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك أن تقوم أوكرانيا بـ"طرد ومعاقبة" روسيا. كذلك، ندّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان ب"سخافة" خطاب بوتين المعادي للغرب.

وجاء خطاب بوتين عن حال الأمة قبل ساعات من خطاب آخر للرئيس الأمريكي جو بايدن الموجود في بولندا، بعد زيارة غير مُعلنة لأوكرانيا الإثنين حيث وعد الأوكرانيين بمزيد من الأسلحة. لكن خطاب بوتين كان له وقع كبير، خصوصا وأنه أعلن تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لمراقبة الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، وهدّد بإجراء تجارب نووية جديدة إذا قامت واشنطن بذلك أولا.

زيارة بايدن لكييف.. ما حدود الدعم الغربي لأوكرانيا؟

وقال الرئيس الروسي "يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ومهاجمة مواقعنا النووية، ولهذا السبب بات واجبا علي أن أُعلن أن روسيا ستعلّق مشاركتها في معاهدة (نيو) ستارت". وكانت روسيا قد اعلنت في بداية آب/أغسطس تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطّط لها في مواقعها العسكرية في إطار الاتفاق، مؤكدة أنّ هذه الخطوة جاءت ردا على العراقيل الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية في الولايات المتحدة.

وانتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ روسيا لتعليق مشاركتها في المعاهدة، قائلا "آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت". وبعدما أكّد بوتين أن هدفه ضمان "أمن" روسيا، تعهّد تحقيق أهداف هذا الهجوم "خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية"، رغم أنّ القوات الروسية مُنيَت بسلسلة انتكاسات عسكرية في الأشهر الأخيرة.

وفي السياق، قال الناطق باسم القيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الأوكراني فلاديسلاف نزاروف عبر تلغرام إن "العدو ضرب مبانيَ سكنية وبنى تحتية حيوية أثناء خطاب بوتين". وأضاف بوتين أنّ الغرب يريد "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد"، متهما واشنطن وحلفاءها الأوروبيين بتحمّل "مسؤولية تأجيج النزاع الأوكراني و(سقوط) ضحاياه". وتابع "ولكنّ لا بد أنهم يعرفون أنّه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".

وتعكس تصريحات الرئيس الروسي رؤية للصراع تختلف عن تلك التي كشفها بايدن في اليوم السابق في كييف. وكان الرئيس الأمريكي أكّد خلال زيارته إلى أوكرانيا أنّ "كييف لا تزال صامدة. الديموقراطية لا تزال صامدة". في هذه الأثناء، ندّد البيت الأبيض بـ"سخافة" خطاب بوتين المعادي للغرب. وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان للصحافيين "لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أنّ روسيا كانت تتعرّض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي طرف آخر".

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! الولايات المتحدة أكبر داعم قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بريطانيا احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! ألمانيا قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بولندا قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! كندا وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! النرويج حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! فرنسا احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو



ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)