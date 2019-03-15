 تنديد دولي واسع بمقتل عشرات المسلمين بهجوم إرهابي في نيوزيلندا | أخبار | DW | 15.03.2019

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أخبار

تنديد دولي واسع بمقتل عشرات المسلمين بهجوم إرهابي في نيوزيلندا

حتى اليمين الشعبوي ندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وأعرب كبار الزعماء السياسيين والدينيين في العالم عن إدانتهم للهجوم الذي أودى بحياة عشرات المصلين "الأبرياء".

Polizeiwache Auckland Moscheen nach den Angriffen von Christchurch, Neuseeland (Getty Images/P. Walter)

أثار اعتداء استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل خلال صلاة الجمعة (15 مارس/ آذار 2019) حالة من الصدمة والاستياء حول العالم. وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "لا يمكن وصف ذلك سوى بأنه هجوم إرهابي" متحدثة عن "أحد أحلك الأيام" في تاريخ البلاد.

زعماء الغرب ينددون بالجريمة

ونعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "مع النيوزيلنديين مواطنيهم الذين تعرضوا للهجوم والقتل الناجم عن الكراهية العنصرية في وقت كانوا يصلون بسلام في مسجدهم. نقف معا ضد أعمال إرهابية كهذه". وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك بالهجوم "الشنيع" مؤكدا أن بلاده "تقف ضد جميع أشكال التطرف".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" "أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة في المسجدين.."

وبعث الرئيس الصيني شي جينبينغ برسالة تعزية إلى نيوزيلندا يشجب فيها العنف مبديا "تعاطفه الصادق مع الأسر المكلومة".

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أبرز الهجمات اليمينية الإرهابية ضد المسلمين والأجانب في الغرب

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الاعتداء على أناس مسالمين تجمعوا للصلاة هو أمر صادم بقسوته وخبثه"، معربا عن أمله بأن "يعاقب المتورطون بشدة".

وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تعازيها الخالصة "بعد الهجوم الإرهابي المروع في كرايست تشيرتش. أتضامن مع كل من تأثّر بعمل العنف المقزز هذا". أما الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب فأرسلا تعازيهما لعائلات وأصدقاء القتلى. وقالت الملكة "شعرت بحزن عميق جراء الأحداث الفظيعة في كرايست تشيرش (...) أتضامن وأصلي لجميع النيوزيلنديين في هذه المأساة".

وحضت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ المجتمع الدولي على مكافحة جميع أشكال التطرف بعد اعتداء كرايست تشيرتش الذي أعاد الذكريات الأليمة لعملية القتل التي نفذها اليميني المتطرف اندرس بيرينغ بريفيك في النرويج عام 2011.

وقالت مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه إن هذا الاعتداء "الاجرامي والإرهابي الناتج عن الرهاب من الاسلام تذكير آخر بأن العنصرية تقتل".

كما دانت اليابان وماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا ومجلس أوروبا والناتو هذا الهجوم الإرهابي

حتى اليمين الشعبوي يدين المذبحة!

ودان وزير الداخلية الإيطالي اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني الاعتداء على تويتر. وقال "مذبحة في نيوزيلندا، الإدانة والاحتقار التام للقتلة البغيضين، والصلاة لأجل الضحايا الأبرياء.."

من جهة أخرى، اعتبر النائب اليميني المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز المعروف بوجهات نظره المعادية للإسلام أن عنفا كهذا لا يمكن قبوله أبداً.

زعامات دينية وشرق أوسطية

مختارات

هجوم إرهابي جديد صادم بأساليب جديدة يخلق الفزع ويجعل نيوزيلندا تعيش يوما أسود، لكنه يظهر كذلك أن الإسلاموفوبيا لم تعد ظاهرة منحصرة في مناطق معينة فحسب. فما أسباب تصاعد العداء للمسلمين؟ (15.03.2019)

أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. فيما أعربت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها عن صدمتهما وتضامنهما مع نيوزيلاندا. (15.03.2019)

ورأى شيخ الأزهر أحمد الطيب أن هذا "الهجوم الإرهابي المروع (...) يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".

وأكد البابا فرنسيس "تضامنه الخالص" مع كل النيوزيلنديين والمسلمين منهم بشكل خاص. وقال وزير خارجية الفاتكيان بيترو بارولين في برقية إن البابا "يشعر بحزن عميق لعلمه بالإصابات والخسارة في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية".

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "مع هذا الاعتداء، معاداة الإسلام (...) تخطت حدود المضايقة الشخصية لتصل إلى مستوى القتل الجماعي". كما دانت إيران الهجوم.

وكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على "تويتر" إن "قتل الناس خلال الصلاة في المكان الأكثر قدسية بالنسبة إليهم هو عمل غير أخلاقي وخسيس.." وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تويتر إن "إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء في كرايست تشيرتش وتدين هذا العمل الإرهابي السافر.."

ودانت الدول العربية قتل المصلين في نيوزلندا، وكان من بينها المغرب وتونس ومصر والعراق والسعودية والأردن وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وأفادت وكالة "وفا" للأنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان الهجوم "الإجرامي والمروع والبشع".

ص.ش/ع.خ (أ ف ب)

  • Schüsse in Moschee in Neuseeland (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    اعتداء على مسجدين

    حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    الضحايا

    أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    منفذو الهجوم

    ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.

  • Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    حكومة نيوزيلاندا

    أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".

  • Ägypten Ahmed Mohammed al-Tayyeb (picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    غضب في العالمين العربي والإسلامي

    أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.

  • Angela Merkel - Nikol Pashinyan joint press conference in Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    "هجوم على الديمقراطية"

    أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".

  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee (Reuters/Y. Boudlal)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن

    لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.

  • Still aus sozialen Medien - Neuseeland Christchurch - Polizist reagiert während des Attentats in Neuseeland (Reuters)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    مقاطع فيديو للهجوم

    قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

هجومين على مسجدين في نيوزيلندا خلال أداء المصلين صلاة الجمعة. الهجومان لاقى إدانة دولية واسعة، فيما شددت دول أخرى إجراءاتها الأمنية، خصوصاً قرب دور العبادة. أهم تفاصيل الهجومين في صور. (15.03.2019)  

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