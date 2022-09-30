تنديد دولي بضم روسيا لمناطق أوكرانية وواشنطن تفرض عقوبات جديدة

تصاعدت الانتقادات الدولية بعدما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2022) على معاهدات لضم أربع مناطق أوكرانية تحتل القوات الروسية أجزاء منها لبلده.

جاء الإعلان الروسي بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، والتي قال وكلاء لموسكو في المناطق المحتلة إن أغلبية تصل إلى 99 بالمئة صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا.

ووصفت أوكرانيا وحكومات الغرب عمليات التصويت، التي أُعلن عنها قبل عشرة أيام فقط، بأنها زائفة وغير شرعية وتمت تحت تهديد السلاح. وقالت أوكرانيا والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة إن مراسم الضم لن يكون لها أي قيمة قانونية.

وتعني عمليات الضم أن روسيا - التي استولت بالفعل على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 - ستطالب الآن بحوالي 22 بالمئة من أراضي أوكرانيا ومن بينها أجزاء لا تسيطر عليها. وتشكّل المناطق الأربع ممراً برياً مهماً بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

انتقادات أوروبية

تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم "لن يعترفوا إطلاقاً" بضم روسيا غير القانوني للمناطق الأوكرانية واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

وقال قادة الدول الـ27 في بيان: "نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية".

وصدر البيان خلال حفل توقيع الرئيس الروسي إعلان ضم المناطق الأربع إلى روسيا.

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وقال قادة الاتحاد الأوروبي: "روسيا تعرّض الأمن العالمي إلى الخطر"، متّهمين موسكو بأنها "تقوض عمداً النظام الدولي القائم على القواعد وتنتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا (بالتمتع) بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، وهي مبادئ أساسية يكرّسها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

كما ندد القادة بالاستفتاءات "غير القانونية" التي نظّمها الكرملين لتبرير استيلائه على الأراضي ودعوا "جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض هذا الضم غير القانوني بشكل قاطع".

وجاء في بيان التكتل أن "جميع هذه القرارات لاغية وباطلة ولا يمكن أن ينتج عنها أي تأثير قانوني مهما كان. القرم وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك جميعها أوكرانية". وشدد الاتحاد على التزامه دعم "الحق الشرعي" لأوكرانيا في استعادة السيطرة على كافة أراضيها الواقعة ضمن حدودها المعترف بها دولياً.

عقوبات أمريكية

من جانبها، فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي، رداً على الإعلان الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولاً في المجمع الصناعي العسكري الروسي واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضواً في الهيئة التشريعية الروسية بسبب ضلوعهم في "تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية ومحاولة ضم أراض أوكرانية ذات السيادة".

كما أصدرت وزارة الخزانة توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا إذا قدموا دعماً سياسياً أو اقتصاديا لموسكو. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين عن طريق الاحتيال ضم أجزاء من أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا الاحتيالية لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك عن طريق إجراء 'استفتاءات' زائفة".

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ومن بين المستهدفين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما و169 من أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل إنها فرضت قيوداً على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش روسيا البيضاء والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا "لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".

عملية "احتيال"

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان الروسي بضم المناطق الأوكرانية بأنه قائم على "الاحتيال". وقال البيت الأبيض في بيان: "ستحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمناً سريعاً وشديداً". كما أعلن أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية "ثمن" ذلك.

وأفاد بايدن في بيان أن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وأضاف: "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

أما الصين،الحليفة لبوتين، فلم يصدر رسميا حتى هذه اللحظة أي تعليق على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)